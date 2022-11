Yordi Yamali: ‘Podcasts moeten ineens allemaal in dezelfde mal, daar word ik recalcitrant van’

Voetbaljournalist en podcastmaker Yordi Yamali. Beeld Jan Mulders

Het is vroeg in de ochtend als rijzende ster bij sportzender ESPN en succesvol voetbalpodcastmaker Yordi Yamali (36) de telefoon op zijn bureau in een kantoorpand in Diemen-Zuid opneemt. ‘Elektrobedrijf Duynker, goedemiddag met Yordi.’ Korte stilte. ‘Goedendag mevrouw Wortel, wat kan ik voor u betekenen?’

Uitvoerig en geduldig vertelt Yamali mevrouw Wortel wat de vervolgstappen zijn om haar woning brandveilig te maken. Yamali werkt 32 uur in de week bij A.H. Duynker, een elektrotechnisch servicebureau opgericht door zijn opa, voortgezet door zijn vader. Zijn zusje zit twee bureaus verderop.

Yamali is telefonist, intermediair, planner en houdt de financiën in de gaten. ‘Best stoffig en saai. Veel mensen vragen: je bent nu toch op tv? Je doet toch allemaal podcasts? Wanneer kap je hier dan? Maar ik vind die afwisseling juist heerlijk’, zegt hij.

Yamali kletst meerdere podcasts over voetbal vol, tijdens dit WK hoor je hem zelfs iedere dag in de podcast Hekkensluiters. Ook heeft hij sinds kort bij abonneezender ESPN, dat alle eredivisiewedstrijden live uitzendt, een eigen liveprogramma op zondagmiddag, De voetbalkantine. Daarnaast schuift hij vaak aan bij een voetbaldiscussieprogramma op ESPN. Hij is daar de enige spreker zonder een journalistieke achtergrond of een verleden als profvoetballer.

Yamali weet waarover hij praat, vindt hij. Hij kijkt al zijn hele leven naar voetbal van over de hele wereld via verschillende livestreams én dankzij opa Duynker, die ook even in de schotelantennes zat. ‘Jarenlang keek ik tot diep in de nacht naar voetbal. Topwedstrijden uit Zuid-Amerika onder meer. En daar dan oeverloos over twitteren, puur voor de lol.’

Die zucht om elke rollende bal te zien heeft hij van zijn oma en van haar zus Annie. ‘Tante Annie woonde in de Jordaan, daar ging ik vaak langs voor ik ging stappen. Voetbal kijken, stiekem roken. Ze had Alzheimer, maar lepelde zo de hele opstelling van Chelsea op. Geweldig.’

Zijn opmars in de voetbaljournalistiek is onorthodox en was ook niet gepland. Als tiener deed de geboren Amsterdammer Yamali een verwoede poging om zelf professioneel voetballer te worden bij Konyaspor in de Turkse stad Konya. Daar komt zijn vader vandaan en er woont nog steeds veel familie. Na een geslaagde testwedstrijd op ‘een knollenveld in niemandsland’ mocht hij aansluiten bij het ‘beloftenteam’. Turkse ploeggenoten pruimden hem niet. Hij had het in Nederland voor elkaar, zij vochten voor een boterham. Mede door licentieproblemen kwam hij nooit in beeld bij het eerste elftal.

Terug in Nederland ging hij in plaats van naar school (‘ik moest een klas opnieuw doen, geen trek in’) werken bij Duynker. ‘Niets doen was geen optie’, vertelt zijn vader die een bureau verderop zit.

Na een paar jaar smachtte Yamali naar ‘een creatieve uitlaatklep’. Het liefst wilde hij over voetbal schrijven. ‘Ik lees veel voetbalboeken. Schrijven blijft voor mij de heilige graal. Ik lul makkelijk over voetbal, maar als ik een zin op papier moet zetten, breekt het zweet me uit. Ik heb weleens wat rondgestuurd naar journalisten, ook naar jou. Maar het was niet goed genoeg hè?’

Nee, dat was het niet. Maar het bleef borrelen. Toen in 2013 Oranje-aanvoerder Wesley Sneijder bij Galatasaray, Yamali’s favoriete club, tekende, startte hij een blog: Wesley in Turkije. Dat vulde hij met wedstrijdverslagen, opinies, maar ook berichtjes over de sieradenlijn van Sneijders toenmalige vrouw Yolanthe. Via Twitter vroeg hij Özcan Akyol naar diens mening over zijn blog. Yamali: ‘Hij zei: ‘Best leuk, maar is het niet leuker als ik jou een brief stuur over Sneijder en jij stuurt er eentje terug?’’

Het was een kleine doorbraak. Andere goede schrijvers wilden daarna ook wel meewerken. Van die briefwisselingen stelde Yamali uiteindelijk op eigen kosten een boekje samen.

Hij bracht het langs bij het online voetbalkanaal FC Afkicken in Amsterdam en vroeg of hij er iets kon doen. Dat kon: foto’s uitzoeken bij de items die aan bod kwamen bij het gelijknamige voetbaldiscussieprogramma. ‘Een kutbaan, ik vond er niks aan. Ik zei tegen een van de oprichters: hou in je achterhoofd dat ik best zelf zou willen aanschuiven.’

Hij maakte op de redactie van FC Afkicken indruk met zijn voetbalkennis, humor en stevige meningen. Uiteindelijk mocht hij een keer zelf gast zijn bij de talkshow van FC Afkicken waarin kenners het voetbalweekeinde doornemen. Andere gasten waren Frits Barend en NOS-commentator Jeroen Elshoff. Met smaak: ‘Je moest eerst zeggen wat je moment van het weekend was. Maar Elshoff mocht eerst en had hetzelfde moment als ik gekozen. Ik keek als een konijn in de koplampen. Het mocht, bij hoge uitzondering, over. Zat ik weer te hakkelen.’

Toch mocht hij vaker aanschuiven. Yamali bedacht een ander programma voor FC Afkicken en mocht dat mede presenteren. Snel tevreden is hij niet. ‘Een aantal oud-voetballers dat bij FC Afkicken kwam en lekker kon lullen mocht meteen door naar ESPN. Ik wilde ook verder, maar zat alleen in het kaartenbakje ‘Turks voetbal’ van de talkshows. Ik mocht een keer ergens iets over Sneijder komen vertellen, maar dan moest ik ook iets over Erdogan zeggen. Wilde ik niet. Tja, dan hoefde ik ook niet meer te komen.’

De telefoon gaat weer. Yamali neemt op. Met zijn zware stem zegt hij: ‘We gaan het onmiddellijk regelen, en anders belt u mij maar weer. Dit nummer staat doorgeschakeld naar mijn mobiele telefoon. Ik neem altijd op en ben bijna altijd wakker, oké meneer Pieters? Fijne dag!’

Als hij heeft opgehangen vertelt hij geamuseerd: ‘Bellers zijn bijna altijd kwaad of teleurgesteld dat er in hun ogen toch iets niet helemaal is goed gegaan. Is de ledverlichting te fel of zo. Ik vind het wel een uitdaging om ze dan toch vrolijk te laten ophangen.’

Glimlachend vertelt hij over zijn eerste grote interview voor ESPN. Dat was met Burak Yilmaz, een beroemde Turkse voetballer die bij Fortuna Sittard speelde. ‘In een Oprah Winfrey-achtige setting nam hij alle tijd om overal op in te gaan. Maar op de weg terug werd ik alweer door iemand uitgekafferd die zonder licht zat. Die contrasten vind ik mooi.’

Waar haalt hij de tijd en energie vandaan, vraagt vriend en collega Jean-Paul Rison zich weleens af. ‘Soms denk ik dat er wel vijf Yordi Yamali’s zijn. Hij heeft een vrouw en twee kinderen met wie hij veel onderneemt. Gaat spontaan met vrienden naar een voetbalwedstrijd in het buitenland. Doet steeds meer bij ESPN. Appt me tot laat in de avond over de laatste transfer van Salernitana of Toulouse. Meldt zich ’s ochtends vroeg weer bij Duynker. Zit de hele dag op Twitter. Verzorgt al een voetbalpodcast bij het gerenommeerde Dag en Nacht media en zet dan doodleuk zelf nóg een podcast op vanuit zijn zolderkamer, die dan ook weer een succes wordt.’

‘Ik heb weinig slaap nodig, en als ik iets wil bereiken, is weinig me te gek,’ verklaart Yamali. ‘Dat creatieve moet eruit. Ik ben zo’n eikel die wegloopt als er ergens net wat geld wordt verdiend, omdat ik het niet meer zo leuk vind. Dat was zo bij FC Afkicken en ik merk het nu ook bij Dag en Nacht Media. Podcasts moeten ineens allemaal in dezelfde mal, met jingles, onderbrekingen, rubriekjes, sponsors. Honderd man willen er iets over zeggen voordat je kan beginnen. Daar word ik recalcitrant van.’

Zijn tv-carrière kwam alsnog van de grond door zijn creatieve hart te volgen. Met zijn eerste voetbalpodcast, Neutrale Kijkers, richtte hij zich samen met schrijver Peter Buurman op zeker moment dagelijks op de Afrika Cup, een toernooi dat veel media links laten liggen. ‘Vonden we lachen, en er zitten ontzettend veel mooie verhalen in.’

Yamali mailde de hoogste baas van ESPN dat de uitzendrechten had van de Afrika Cup. Of Yamali en Buurman niet voor de wedstrijden de tijd mochten vollullen. Dat mocht, maar alleen met een camera erop. Buurman had daar geen trek in. Yamali: ‘Dus ik dacht: die bellen nooit meer.’

Dat viel mee. Hij mocht bij ESPN opdraven als Afrika Cup-expert en van lieverlee ook bij het discussieprogramma Voetbalpraat aanschuiven. In het begin werd hij getest door sommige oud-voetbalprofs naast hem aan de desk. ‘Maar als ze merken dat je zo de linksback van Tunesië opdreunt en zegt waar hij goed in is, dan doet niemand raar meer.’

Nog was het niet genoeg. Zat hij een keer bij Voetbalpraat, dan wilde hij er de volgende maand twee keer zitten, en de maand daarop een keer echt langs het veld bij een wedstrijd staan als analist. ‘Hoe onrealistisch ook, want daar staan alleen oud-profvoetballers.’

Afgelopen zomer kwam ineens de vraag of hij het nieuwe zondagmiddagprogramma De voetbalkantine op ESPN wilde hosten. ‘Ik schrok me kapot, wilde eigenlijk niet, maar kon na al mijn verzoeken niet weigeren. Gelukkig kreeg ik Wouter Bouwman naast me als degene die de leiding neemt in gesprekken. De eerste keer was ik bloednerveus, alles is live, maar nu gaat het al beter.’

Het werd tijd dat er nog iemand met Turkse roots op tv is. Grijnzend: ‘Eus moet alles doen. Knippen, reizen, schilderen, over Erdogan praten.’

Er breken ook bijzonder weinig Nederlanders van Turkse komaf in het Nederlandse voetbal door, stipt hij aan. ‘Het is raadselachtig, want we zijn stapelgek op voetbal.’ Opgeruimd: ‘Misschien zit daar nog een programma in.’

Niet iedereen loopt met hem weg. Op Twitter wilde hij nog weleens tegen de gevestigde orde in de voetbaljournalistiek aanschoppen. ‘Met een knipoog, maar die werd niet altijd opgemerkt. Sommige voetbaljournalisten willen nog steeds niet met me praten.’

Het is uitdelen en incasseren, leerde hij van zijn vader, een voormalig kickbokskampioen. Nog steeds neemt hij in podcasts ‘luie analisten’ op de korrel. Laatst was Marco van Basten weer aan de beurt. Yamali oogt ineens ongemakkelijk als het ter sprake komt. ‘Ik wil niet oncollegiaal overkomen. Maar ik heb gewoon moeite met mensen met een grote naam die geen idee hebben wat er speelt bij de clubs die ze op tv moeten analyseren. Die er zelfs voor uitkomen dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan. Alsof dat stoer is.’

Wat nu zijn ambitie is? Yamali weet het even niet. Zus Chelly zegt quasi-serieus dat het nu wel genoeg is met haar broer op tv. ‘Ik word er de hele tijd over aangesproken.’ Vader Muzaffer denkt dat zijn zoon op zeker moment wel zal moeten kiezen tussen zijn vele bezigheden. ‘Dit is niet vol te houden.’

Yamali wil er nog niet aan denken. ‘Ik zei vroeger: ik wil later bij opa werken. Opa is daar trots op, maar misschien nog wel trotser als ik op tv ben geweest. Daar gaat hij dan met allemaal andere mensen naar zitten kijken.’

Hij glundert. Dan gaat de telefoon. ‘Goedemiddag mevrouw Wortel. Wat zegt u? Is het nog niet opgelost?’