Yeliz Çiçek hoofdredacteur van nieuwe Nederlandse Vogue

Yeliz Cicek Beeld Paul Bellaart

Het duurde even, want ze moest eerst de zegen krijgen van Vogue-paus Anna Wintour, maar maandagmorgen om 10 uur werd het eindelijk bekend: Yeliz Çiçek (35) wordt de nieuwe hoofdredacteur van Vogue Nederland. Op dit moment is Çiçek hoofdredacteur van Linda meiden, daarvoor werkte ze als adjunct voor Glamour.

Çiçek wordt de derde hoofdredacteur in de korte en turbulente geschiedenis van Vogue Nederland. Het blad werd, omdat uitgever Condé Nast geen Nederlandse vestiging heeft, in 2012 als licentietitel gelanceerd door uitgever Gruner+Jahr (G+J). Toen G+J in 2017 stopte met de Nederlandse uitgeefactiviteiten, werden alle bladen overgenomen door concurrent Hearst. Na twee jaar stapte hoofdredacteur Karin Swerink over naar Linda, waarna ze werd opgevolgd door haar adjunct Rinke Tjepkema. Nadat uitgeverij Hearst afgelopen voorjaar ten gevolge van tegenvallende bedrijfsresultaten stopte met het uitgeven van onder meer Vogue en Vogue Living, kon alleen een nieuwe uitgever nog soelaas bieden.

De licentie voor Vogue Living werd alras verworven door uitgever Marie Nanette Schaepman van Bloom Publishing. Schaepman maakte Vogue Living al jaren in opdracht van G+J en Hearst. Vorige maand liet Schaepman weten dat ze samen met Linda-uitgever Mood for Magazines ook de Vogue-licentie heeft verkregen en dat het modeblad in februari 2022 opnieuw in de schappen zal liggen. De website Vogue.nl gaat in begin 2022 weer online, met hulp van het team van Linda.nl.

Schaepman, die behalve oprichter en uitgever ook hoofdredacteur was van Jan en het kortlevende Park, besloot een vers Vogue-team te vormen. Ze ging op zoek naar een jonge hoofdredacteur die haar als ‘oude papieren rot’ goed aanvult: iemand met een eigen netwerk, kennis van sociale media en affiniteit met duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit. Die laatste drie zijn speerpunten van het beleid van Vogue International, vandaar dat Çiçek, vooraleer ze de job kreeg, er via Zoom over in gesprek moest met de eindbazen van Vogue: Anna Wintour, hoofdredacteur van Vogue VS en chief content officer van Condé Nast, en Edward Enninful, hoofdredacteur van Vogue British en de Europese editorial director.

Çiçek (35) is de dochter van een Turkse vader die op zijn 13de als immigrantenzoon naar Nederland kwam. Tussen het dromen over een carrière bij een modeblad en een studie communicatiewetenschappen door hielp ze hem bij de verkoop van broodjes döner. ‘Van hem heb ik geleerd dat je hard moet werken’, zegt ze. ‘Door mijn achtergrond heb ik ook een intrinsieke motivatie om me in te zetten voor inclusiviteit. Ik wil dat alle vrouwen, ongeacht afkomst, huidkleur of leeftijd, zich thuis voelen in Vogue.’

De nieuwe Nederlandse Vogue zal toegankelijker worden dan de vorige, belooft Schaepman. En Nederlandser: het streven is om alles zelf te produceren. ‘Want alleen dan’, zegt ze, ‘kun je je onderscheiden van andere modebladen.’