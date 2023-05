Yela de Koning en Eelco Smits genomineerd voor belangrijkste toneelprijzen

Actrice Yela de Koning in de voorstelling ‘Coriolanus’. Beeld Kurt van der Elst

Wat opvalt bij de Theo d’Or, de prijs voor de indrukwekkendste vrouwelijke dragende rol, is dat er voor vier actrices is gekozen die nog niet eerder werden genomineerd voor de prestigieuze acteerprijs. Zo is Yela de Koning genomineerd voor haar hoofdrol in Coriolanus bij Het Nationale Theater. De jury meent dat De Koning zich ‘ten volle geeft’ in de rol van de Romeinse generaal in de tragedie van Shakespeare, met ‘een fenomenale tekstbehandeling’.

Ook afkomstig van Het Nationale Theater uit Den Haag is De jaren. Actrice Mariana Aparicio is genomineerd voor haar rol in die toneelbewerking van de roman van schrijver Annie Ernaux. De jury schrijft: ‘Haar humor, lichtheid en het naturel van haar présence zijn onovertroffen.’ Verder zijn genomineerd Nadia Amin, voor haar rol in Vecht van de groep Likeminds, een voorstelling over het toeslagenschandaal (‘Een achtbaan van emoties’). Ten slotte maakt Jip Smit kans op de Theo d’Or voor haar spel in Motherland, een solo vol fantasy-elementen over een vrijheidsstrijder (‘Een uitmuntend en veelzijdig speler’).

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Bij de Louis d’Or, voor de indrukwekkendste mannelijke dragende rol, treffen we Eelco Smits en Sanne den Hartogh, twee acteurs die al een keer eerder werden genomineerd, maar de Louis d’Or nog niet wonnen. Smits verdiende een nieuwe nominatie met zijn rol in Geschiedenis van geweld van Toneelschuur Producties & Theater Oostpool.

Acteur Eelco Smits (rechts) in de toneelvoorstelling ‘Geschiedenis van geweld’. Beeld Sanne Peper

Smits wordt geprezen voor zijn ‘fysieke vertolking’ in deze toneelbewerking van de roman van Édouard Louis. Sanne den Hartogh is volgens de jury ‘weergaloos’ in locatievoorstelling The Underground van Nite en Club Guy & Roni. Hierin levert hij ‘een portret van een man die geen aansluiting vindt’. Als derde nominatie is acteur Phi Nguyen voor de eerste maal genomineerd voor de Louis d’ Or, voor zijn rol in de kleine toneelvoorstelling Recht van De Veenfabriek. Hierin speelt Nguyen een brallerige Zuidas-advocaat. De jury over Nguyen: ‘Hij speelt trefzeker met ironie, wanhoop, lichtheid en ernst.’

Ook bij de Colombina en Arlecchino, de prijzen voor beste vrouwelijke en mannelijke bijdragende rollen, treffen we een gevarieerd en verrassend lijstje. Bij de vrouwen gaat het tussen Malou Gorter (voor De dappere soldaat), Ritzah Statia (The Story of Travis) en Urmie Plein (Ik zeg toch sorry). Bij de mannen zijn Alex Hendrickx (Wolfgang, het wonderjong), Rick Paul van Mulligen (Queer Planet) en Yahya Gaier (Vogels) genomineerd.

De nominaties zijn geselecteerd door de Toneeljury onder voorzitterschap van schrijver Abdelkader Benali. De winnaars worden bekendgemaakt op het Gala van het Nederlands Theater op 17 september.