Xi Jinping verslaafd aan scrollen door TikTokdata van Europese jongeren

Xi Jinping Beeld Getty

Het algoritme van de TikTokdata is zo afgesteld dat het precies laat zien welke data Xi Jinping het leukste vindt. Het past zich razendsnel aan op zijn kijkgedrag. China-kenner Robin Quenta: ‘Hij is er totaal aan verslaafd. Er komen steeds bekende mensen voorbij, en zoveel gegevens: locatie, type smartphone, hun hele surfgedrag op het web. Op één of andere manier blijf je dan maar kijken terwijl het ondertussen helemaal misgaat met je economie.’

Xi Jinping zelf zegt dat hij niet echt verslaafd is, maar dat hij wel regelmatig voor het slapen nog uurtje of twee blijft scrollen door de data. ‘Vaak denk ik: waar kijk ik eigenlijk naar? Maar het is ook wel zo vermakelijk dat je blijft scrollen. Voor je het weet ga je dan toch weer te laat slapen.’

De partijleden van Xi Jinping willen een tijdsframe instellen waarin de leider de app kan gebruiken. Li Qiang, één van de leden van Jinpings binnenste kring van vertrouwelingen, maakt zich zorgen: ‘We willen graag een maximum van 40 minuten instellen, vooral om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen. Maar je weet nooit of je afgevoerd wordt als je zoiets voorstelt.’

Onder Europese gebruikers wordt gelaten gereageerd op het feit dat Xi Jinping door hun data scrolt. Een scrollende TikTokgebruiker kijkt even op als er naar wordt gevraagd en zegt: ‘Ach’.