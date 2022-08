Xenoblade Chronicles 3 is chaotisch schaakspel op steroïden, alleen voor de liefhebber ★★★☆☆

Monsters, megawapens en modieus geklede monsterjagers: de gebruikelijke bestanddelen van een Japanse role playing game. Beeld Monolith

Wat is dat toch met Japanse games en reuzenzwaarden? Ze duiken overal op in Japanse titels, in de Final Fantasy-reeks, in Monster Hunter, in SoulCalibur, in Darksiders en in Devil May Cry – om er een paar te noemen. De houwdegens zijn vaak groter dan de vechtersbazen die ermee zwaaien. De zwaarden ogen zo zwaar en onhandig dat ze een povere keuze lijken als strijdmiddel, zeker als er ook vuurwapens en explosieven voorhanden zijn. Ook al hebben ze soms bijzondere kenmerken, het blijven anachronismen, net als de lichtzwaarden in Star Wars.

Ook in Xenoblade Chronicles 3, een Japans vechtrollenspel dat exclusief is verschenen voor de Nintendo Switch, torsen strijders idioot grote wapens: niet alleen gigazwaarden, maar ook kolossale krijgshamers. Het wapentuig lijkt al helemaal een maatje te groot, omdat de krijgers kindsoldaten zijn.

Drie van de zes hoofdpersonages uit Xenoblade Chronicles 3. Beeld Monolith

Oneindige strijd

Hoe dat komt wordt uitgelegd in de eerste uren van de game. We bevinden ons op de planeet Aionios waar twee naties, Keves en Agnus, elkaar al sinds mensenheugenis de hersens inslaan. Over het waarom tast iedereen in het duister. Voor deze oneindige oorlog worden tienersoldaten met speciale vaardigheden ‘gekweekt’ om op het slagveld aan te treden.

Een jonge krijger moet tien jaar meegaan. Wie de eindstreep haalt wordt in een speciale ceremonie opgenomen in een soort koninklijk nirvana, wat dus alsnog de dood betekent. Een karige beloning voor tien jaar vechten zou je zeggen. Geen wonder dat een van de hoofdpersonages in Xenoblade Chronicles 3 niet zo happig lijkt om dat lot te ondergaan.

De game is, zoals de Britten dat zo mooi zeggen, voor de mensen met een acquired taste, de liefhebber van het Japanse rollenspel. Xenoblade Chronicles 3 is een hutsekluts van fantasy en science fiction, simpele dialogen die zeer gewichtig worden gebracht, een eindeloos meanderend verhaal en personages die op het strijdtoneel verschijnselen met opgedofte kapsels en kleding die niet zouden misstaan op een Parijse catwalk.

Schermpauzes

Wie niets heeft met manga (Japanse strips) of anime (animatie) zal zich met lange westerse tanden door Xenoblade Chronicles 3 heen werken, alleen al omdat de cutscenes – de filmfragmenten waarin het verhaal aan elkaar wordt gebreid – soms lang uitvallen. Beeldpauzes van een half uur tot een uur zijn geen uitzondering. Al die tijd zit je als gamer werkloos aan de kant.

Die gamer zal het toch vooral te doen zijn om de gevechten. Als speler stuur je een zestal krijgers aan die een vijand aanvallen – een tegenstander die kan variëren van soldaten van de andere partij tot monsterlijke dieren.

In Xenoblade Chronicles 3 draait het erom de juiste mix van specialisten te laten opdraven, met ‘attackers’ die schade toebrengen, ‘defenders’ die aanvallen afslaan en ‘healers’ die gewonde teamgenoten op de been houden. De eigenschappen van elk teamlid zijn in te regelen: zoveel slagkracht van dit, zoveel uithoudingsvermogen van dat. Er zijn veel knoppen om aan te draaien.

Het scherm kan heel druk worden in Xenoblade Chronicles 3. Het spel heeft gelukkig wel een soort autopiloot. Beeld Monolith

Al met al laat Xenoblade Chronicles 3 zich omschrijven als een chaotisch schaakspel op steroïden, met zes stukken die tegelijk op het bord tot leven komen, met opgewekte muziek die bij een andere game lijkt te horen, joviale strijdkreten die duizenden keren worden herhaald en veel melodrama.

Beeldenstorm

Eenvoudig is de game allerminst: er stroomt een diarree aan informatie over het verloop van een gevecht over het scherm. Je moet het overzicht houden op een dolle kermis van meters die langzaam vol- en leeglopen, strategische aanwijzingen en statistieken.

Het spel blijft ook steeds nieuwe vechtmechanismen en bijbehorende handleidingen in de strijd gooien, zodat je aantekeningen wil gaan maken om er nog wijs uit te worden. Gelukkig is er een eenvoudige optie waarbij de computer vijf soldaten aanstuurt, een soort autopiloot, zodat jij met de zesde man of vrouw de vijand vanaf de flanken te grazen kunt nemen.

Xenoblade Chronicles 3 is een spel dat alleen de grootste liefhebbers van het genre zal aanspreken. Die hebben dan wel, met alle nevenmissies erbij opgeteld, zeker honderd uur de tijd van hun leven – met of zonder een immens zwaard.