‘Wuthering Heights’ is sprankelend muziektheater vol duistere elementen ★★★★☆

Ricardo Castro als Heathcliff in de Britse theatervoorstelling 'Wuthering Heights' Beeld Jimmy O'Shea

Hoe zat het verhaal van Wuthering Heights (‘Woeste hoogten’) van Emily Brönte ook alweer in elkaar? Voor wie zijn kennis van deze literaire klassieker uit 1847 wil opfrissen, biedt het theater uitkomst. In een voorstelling van drie uur word je volledig bijgepraat over de fatale liefde tussen Catherine Earnshaw en de weesjongen Heathcliff, over het landhuis Wuthering Heights en het aangrenzende landgoed Thrushcross Grange, over de generaties van families die daar leefden in het Yorkshire van de 18de eeuw. Handig is ook de stamboom die is afgedrukt in het programmaboekje; de personages en hun onderlinge relaties zijn nogal eens lastig uit elkaar te houden.

Met Wuthering Heights heeft het Holland Festival voor een ruime week Brits toptheater naar het Amsterdamse DeLaMar Theater gehaald. Deze Engelstalige productie van regisseur Emma Rice zit barstensvol creativiteit, snelheid en theatrale vondsten. Op een grote houten speelvloer schiet een cast van tien acteurs in de verschillende rollen. Decorstukken van oude deuren en beslagen ruiten worden op en afgereden, er komen kroonluchters uit het plafond, dieren en kinderen worden geestig verbeeld door poppenspel.

De voorstelling is dynamisch en kent veel variatie. Door wolkenluchten op een scherm te projecteren en een koor van acteurs ‘the moors’ (‘de heidevelden’) te laten verbeelden, wordt de woeste natuur met zang en dans tot leven gewekt. Achter de speelvloer zitten vier muzikanten, die fraaie folkliedjes van componist Ian Ross spelen.

Dit is sprankelend muziektheater, waarin er op de juiste momenten wordt gezongen, maar er vooral veel en goed wordt geacteerd. Lucy McCormick maakt indruk als Catherine, de jonge vrouw uit de hogere klasse die verliefd wordt op Heathcliff (streetwise gespeeld door Ricardo Castro), een weesjongen uit de havens van Liverpool die door Catherines vader in huis wordt genomen. De klassenmaatschappij doet echter zijn werk, waardoor Catherine keurig trouwt met de welgestelde Edgar Linton (op stijve Britse wijze gespeeld door de komische Sam Archer). Vanaf dat moment zint Heathcliff op wraak.

Sam Archer als Edgar Linton en Katy Owen als Isabelle Linton in 'Wuthering Heights'. Beeld Steve Tanner

Heathcliff begint aan een sociale klimpartij richting de hogere kringen van de samenleving. Hij groeit uit tot een doortrapte ‘gentleman’ vol rancune. Terwijl hij de macht overneemt op Wuthering Heights blijft de geest van de vroeg gestorven Catherine rond het podium zwerven.

Wuthering Heights staat bekend als een gotische roman. Bovennatuurlijke elementen spelen een rol en de liefde tussen Catherine en Heathcliff is zo sterk dat deze de dood overstijgt. Het verhaal zit vol duistere elementen: veel gefnuikte liefdes, ongeluk en ziektes. Aan de lopende band vallen er doden, die in deze voorstelling worden bijgehouden doordat hun namen op krijtbordjes worden geschreven.

‘Als je romantiek wilt, ga je maar naar Disney’, zingt de cast zelfs sarcastisch in een lied na de pauze. Het toont dat de makers een mooie balans hebben gevonden tussen zelfbewuste humor en drama.

Lucy McKormick als Catherine in 'Wuthering Heights' Beeld Steve Tanner