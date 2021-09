World Press Photo wil diverser worden met regionale competities

Met deze foto won Mads Nissen de World Press Photo 2021. Beeld Mads Nissen / AP

De wedstrijd krijgt voortaan zes regionale competities (in Afrika, Azië, Europa, Noord- & Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië & Oceanië). Per continent nomineert een regionale jury foto’s in vier categorieën: ‘Enkelen’ (enkelvoudige foto’s, hieruit wordt ook de beroemde World Press Photo van het jaar gekozen), ‘Verhalen’ (drie tot tien foto’s die een verhaal vertellen), ‘Langetermijnprojecten’ (24 tot 30 foto’s over een thema) en ‘Open format’ (voor verhalen die met een mix aan media zijn gemaakt, fotografie moet daarbij het belangrijkst zijn).

Een ‘wereldwijde jury’, waarin ook de zes voorzitters van de regionale jury’s plaatsnemen, wijst daarna per continent in elke categorie een winnaar aan. Tevens oordeelt die jury wie per categorie de beste in de wereld is. In totaal worden er dus 28 prijzen verdeeld. Dat is significant minder dan de 58 prijzen die voorheen werden uitgereikt: vier hoofdprijzen (Foto van het jaar, Fotoverhaal van het jaar, Interactieve foto van het jaar en Onlinevideo van het Jaar), 45 extra prijzen in acht categorieën (Hedendaagse kwesties, Milieu, Algemeen nieuws, Langetermijnprojecten, Natuur, Portretten, Sport en Hard nieuws), plus nog eens negen prijzen in de Digitale verhalenwedstrijd. Al langer klonk de kritiek dat het prijzenfestival voor leken nauwelijks nog te volgen was.

Evenwichtiger

Door te kiezen voor een regionale competitie wil de stichting voortaan voorkomen dat veel Europese fotojournalisten werk insturen terwijl de meeste van hun collega’s in Afrika dat niet doen. Alle inzendingen werden tot nu toe geanonimiseerd voorgelegd aan de jury’s. Dat gaat ook veranderen: de identiteit van de maker van een werk wordt nog steeds verborgen gehouden, maar de jury’s krijgen nu wel te horen waar hij of zij vandaan komt. Zo moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld de regionale jury in Afrika werken nomineert die later vooral door Europeanen blijken te zijn gemaakt. Ook overweegt de stichting om het geslacht van de makers te onthullen, zodat er op dat gebied eveneens een evenwichtigere verdeling komt.

De nieuwe opzet is uitgedacht onder leiding van Joumana El Zein Khoury. Zij trad op 1 februari aan als directeur van World Press Photo en kreeg de taak een nieuwe koers uit te stippelen voor de fotowedstrijd. Dit voorjaar zei El Zein Khoury in een interview met de Volkskrant dat World Press Photo, in 1955 opgericht door Nederlandse fotografen, op een keerpunt staat. ‘Als we niet veranderen, zullen we snel niet meer relevant zijn.’ De stichting werd ervan beschuldigd niet divers genoeg te zijn en worstelde daarnaast met de veranderingen in de fotojournalistiek; zo heeft de explosie aan beelden op sociale media geduchte concurrentie veroorzaakt.