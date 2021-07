Words on Bathroom Walls is een toegankelijke tienerfilm die angst voor schizofrenie bij buitenstaanders wil wegnemen ★★★☆☆

Op het oog is Adam een gewone tienerjongen. Een die naar de middelbare school gaat en een passie voor koken heeft. Wat niemand weet, is dat er voortdurend drie nogal merkwaardige typen in zijn omgeving rondhangen: een leeftijdsgenoot in badjas, een met wierook zwaaiend hippiemeisje en een kale bodyguard in trainingspak die de hele tijd dreigt de boel kort en klein te slaan met een honkbalknuppel. Ook is er een griezelige zwarte rook met een vervormde stem die zijn aandacht probeert te trekken.

Words on Bathroom Walls is een gewone tienerfilm, over schizofrenie. Door een experimenteel medicijn krijgt Adam eindelijk zijn hallucinaties onder controle, waardoor hij zijn laatste jaar van de middelbare school kan beleven zoals zijn leeftijdgenootjes: met ruzies met zijn moeder en stiefvader, met een nieuw vriendinnetje (een charmante Taylor Russell) en met een eindfeest. Het nadeel is echter dat de bijwerkingen zijn droom, toegelaten worden tot een prestigieuze koksopleiding, onmogelijk maken: hij verliest zijn smaak en zijn handen trillen, zodat hij geen groente meer kan snijden.

Alle ingrediënten van de highschoolfilm zijn hier aanwezig: de ruzies met onbegrijpende ouders, de eerste verliefdheid, het grote eindfeest, de tocht naar volwassenwording. Maar in Words on Bathroom Walls krijgt alles een andere lading door Adams ziekte. De film is gebaseerd op het gelijknamige tienerboek van Julia Walton, dat het vooral griezelige stigma rondom de psychiatrische aandoening wil doorbreken. Heb je schizofrenie, dan weten mensen niet hoe snel ze bij je vandaan moeten komen, laat regisseur Thor Freudenthal Adam zien.

Dit doet hij met een cinematografisch trucje, trouwens. Hij laat Adam soms tegen een onzichtbare therapeut praten, wat als effect heeft dat de uiterst sympathieke acteur Charlie Plummer recht in de camera kijkt en zo de kijker rechtstreeks over zijn aandoening vertelt. Nog een manier om schizofrenie voor de kijker invoelbaar te maken: als Adam psychotisch wordt, worden de camerahoeken extremer en vervormt het beeld, met een surrealistisch effect.

Heel benieuwd hoe de patiëntenvereniging de verbeelding van hun ziekte ervaart: mensen met schizofrenie horen eerder stemmen dan dat ze daadwerkelijk niet-bestaande mensen zien, bijvoorbeeld. En ook de suggestie dat Adam mét medicijnen niet meer helemaal zichzelf is, is voer voor discussie. Aan de andere kant: als toegankelijke film die vooral angst wil wegnemen bij de onwetende buitenstaander is Words on Bathroom Walls misschien ook wel veel vergeven.