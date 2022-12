Wolf Erlbruch (1948-2022) tekende de klassieker ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’

Wolf Erlbruch in 2017. Beeld ANP

Wolf Erlbruch, de bedenker en maker van het wereldberoemde prentenboek Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, is in zijn woonplaats Wuppertal op 74-jarige leeftijd overleden. De oorspronkelijke, Duitse versie van het populaire kraamcadeau verscheen in 1989, werd in 27 talen vertaald en tot nu toe wereldwijd meer dan 3 miljoen keer verkocht. Het is, om voor de hand liggende reden, nog altijd een voorleeshit op kinderdagverblijven en in kleuterklassen.

Het verhaal gaat over een mol die ontdekt dat er een drol op zijn hoofd ligt en – met een markante kwaaie kop en een ziekenfondsbrilletje – aan alle dieren die hij tegenkomt vraagt of ze hun poep willen laten zien. Zo hoopt hij, via een in alle details beschreven omweg, de dader te ontmaskeren. Ook de andere prentenboeken van Erlbruch gaan over kwetsbare, wat onhandige personages, vaak dieren.

Erlbruch (1948, Wuppertal) begint al jong met tekenen en volgt een grafische opleiding. Eerst verdient hij zijn brood als reclametekenaar, pas na de geboorte van zijn zoon Leonard maakt hij voor het eerst een prentenboek. Omdat dit zeer bevalt, neemt hij meteen een opdracht aan voor een tweede. Dat wordt Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, van tekst voorzien door Werner Holzwarth.

De rest van het oeuvre van Erlbruch is in Nederland en Vlaanderen vooral bekend en geliefd bij critici en vakgenoten. Hij krijgt lovende besprekingen en zes Zilveren Griffels en Penselen voor boeken als De eend, de dood en de tulp, waarin hij via een dierenverhaal het overlijden van zijn tante verwerkt, en De schepping, waarvoor Bart Moeyaert de tekst heeft geschreven. De schepping is ook onderdeel van een gewaardeerde muziekvoorstelling van het Nederlands Blazersensemble, die vorig jaar nog in diverse zalen is uitgevoerd.

In 2006 kreeg hij voor zijn hele oeuvre de prestigieuze internationale Hans Christian Andersenprijs en in 2017 de Astrid Lindgren Memorial Award. Zijn Nederlandstalige boeken zijn verschenen bij C. de Vries-Brouwers, Querido en Hoogland en Van Klaveren.