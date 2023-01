De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: Laurens Buijs, je hebt helemaal gelijk.

Wie de opiniewereld de afgelopen twee weken een beetje heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan: there’s a new kid in town. Zijn naam is Buijs, Laurens Buijs. Sociaal wetenschapper, UvA-docent, maar bovenal: vrijdenker. Hij luidde de noodklok in universiteitsblad Folia: de woke-cultuur bedreigt de academische vrijheid bij sociale wetenschappen. Steeds vaker – als hij bijvoorbeeld stelt dat non-binairiteit een lelijk monster is – wordt Buijs het gevoel gegeven dat hij een slecht mens is. ‘Huh?’, zult u denken. ‘Een rechtse rakker op zo’n geitenwollensokkenafdeling van de UvA? Wat doe die daar?’ Maar dat is het bijzondere: hij is juist hartstikke links! Stemde zelfs op Sylvana Simons, kun je nagaan.

De stelling van Buijs is niet nieuw. Woke is totalitair, onwetenschappelijk en gigántisch machtig. Er is een links-aanstellerige beeldenstorm gaande, een mond snoerende mars door de instituties. Alles wat niet de juiste regenboogkleuren heeft, moet middels de tactiek van de verschroeide aarde worden vernietigd. U leest het goed: het zijn niet de broeikasgassen, de atoombommen en zelfs niet de flitshandelaars die het einde van de beschaving inluiden, het zijn de non-binairen en hun pronouns. Ze komen je slopen en ze verkopen je kinderen.

De tragiek is dat Buijs na zijn brandbrief geen enkele steun krijgt uit eigen kring. Hij wordt weggehoond, tot zondebok gemaakt en geridiculiseerd. Zijn pleidooi voor het vrije woord wordt slechts omarmd door types die in het dagelijks leven dat vrije woord trachten te beperken: Thierry Baudet, Geert Wilders, Jordan Peterson. Triest, want het enige wat Buijs wil, is wat steun van gelijkgestemden. En ik heb goed nieuws voor ’m: hier ben ik. UvA-alumnus, hartstikke links, leuke gozer, maar bovenal: het helemaal met jóú eens. Je wordt gehoord. Jouw mening mag er zijn. Je bent het waard. Het is goed zo.