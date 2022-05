Woke is níet hetzelfde als het socialisme van onze voorouders

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week nogmaals onder de w van woke, dat door Leo Lucassen oneigenlijk werd gebruikt.

De term —> politiek correct werd bedacht door Lenin. Lenin was geobsedeerd door ideologische zuiverheid. Alles moest ‘politiek correct’ zijn, tot achter de komma. Toen neoconservatieve Republikeinen in de jaren negentig bij linkse activisten een soortgelijke fixatie ontwaarden, haalden zij Lenins term van stal: politieke correctheid. Het was een invectief, een scheldwoord.

Met —> woke gebeurt nu iets soortgelijks. De pioniers van de zwarte burgerrechtenbeweging zagen het als hun missie om mensen wakker te maken - get woke, stay woke - en een jaar of tien geleden herstelde Black Lives Matter de term in ere. Maar het is al lang niet meer hoe woker, hoe beter; woke werd een diskwalificatie. Veel mensen associeren woke inmiddels met fanatisme, onverdraagzaamheid en zeloterij.

Links probeert de term te redden.

Zaterdag was het 1 mei, de dag van de arbeid. Beter kon die dag niet ‘gevierd’ worden dan met de indringende undercover reportage door Jeroen van Bergeijk in de Volkskrant, over zijn werk als koffergooier op Schiphol. Ongezond hondenwerk voor 10 euro per uur, met dank aan ‘staatsbedrijf’ Schiphol. Leo Lucassen, directeur van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), twitterde: ‘1 mei. Zonder woke voorouders zouden er geen 8-urige werkdag, verbod op kinderarbeid en verzorgingsstaat zijn geweest’.

Het is de vraag of deze semantische herijking van woke veel kans maakt. Zacht uitgedrukt waren de reacties op Lucassens poging weinig bemoedigend. De meeste reageerders zien ook wel dat de —> social justice warriors van nu voor het slapen gaan de wekker zetten, net als de stakingsleiders van toen, maar daar houdt de overeenkomst wel zo’n beetje op, vindt men. Een paar voorbeelden:

‘Woke waren mijn voorouders niet’, schrijft iemand, ‘wel vroeg wakker, dan een lange keiharde werkdag, alleen op zondag vrij en dan weer vroeg naar bed voor een volgende dag met keihard werken. En vroeg dood. Met je woke.’

Vooral het verdelende karakter van woke identiteitspolitiek versus het inclusieve karakter van de arbeidersbeweging wordt genoemd als cruciaal verschil.

‘Als onze voorouders woke waren geweest, dan had het grootkapitaal diversity officers aangesteld en de arbeiders een identiteitsstrijd onder elkaar laten uitvechten.’

‘Links is iets anders dan woke. Mijn voorouders waren niet bezig met —> pronouns en met drag queens verhaaltjes te laten vertellen aan basisschoolleerlingen.’

Iemand suggereerde dat Lucassen 1 mei en 1 april door elkaar haalde.

Opmerkelijk was zijn stelling wel, omdat hij nog niet zo lang geleden schreef dat ‘woke geen ideologie is’, slechts een ‘stempel’ om sociale kritiek te ‘verdacht te maken en te delegitimeren’.

Zo reageert links vaker als haar terminologie gehackt wordt: eerst ontkennen. Politieke correctheid: een kwaadaardig verzinsel van rechts. —> Cancelling: er ís helemaal geen cancelcultuur. Woke bestáát niet. (Enfin, eígenlijk is het gewoon het socialisme van onze voorouders.)

Volgens de ‘vijf fasen van rouw’ (Kübler-Ross) wordt ‘ontkenning’ gevolgd door ‘onderhandeling’. In dat stadium zit Leo Lucassen nu kennelijk.

Rechts reageert er meestal wat stoïcijnser op —> jargonroof. Kijk maar op Google. ‘Proud to be wappie’ komt aanzienlijk vaker voor dan ‘Proud to be wokie’.