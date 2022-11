Wizkid is een geboren showman die de massa in beweging brengt ★★★★☆

Wizkid afgelopen september in Parijs. Beeld Redferns

Waar de muziek van Afrikaanse sterren zo’n tien jaar geleden nog gemakzuchtig onder dat containerbegrip wereldmuziek werd geschaard, zijn de verhoudingen nu drastisch veranderd.

Afrikaanse popmuziek een niche? Vergeet het maar. Afrobeats, een genre waar Fela Kuti’s afrobeat aan ten grondslag ligt en waaraan genres als dancehall, house en hiphop worden toegevoegd, is bijna zo hot als reggaeton. De Nigeriaanse Burna Boy heeft honderden miljoenen streams op zijn naam. Landgenoot Wizkid bevestigde in 2021 zijn supersterrenstatus met de titel ‘meest online beluisterde Nigeriaanse artiest aller tijden’: 3,4 miljard streams. En dan heeft hij ook nog gewerkt met de gevestigde Olympusgoden als Beyoncé, Drake en Justin Bieber.

Wizkid is ook de man die als tweede Nigeriaanse superster, na Burna Boy, de Ziggo Dome stijf uitverkoopt. Die status schept wellicht ook verplichtingen, want net als Burna Boy heeft Wizkid een uitgebreide band meegenomen, inclusief blazerssectie en maar liefst zes achtergrondzangeressen. Er wordt wat uit de kast getrokken om indruk te maken.

Al gaat de King of Afropop in eerste instantie voor de zachte verleiding in plaats van brute overweldiging. Na het gemoedelijk midtempo Joro Joro is voornamelijk Wizkid de romanticus aan zet. In True Love zet hij een glanzende, afgetrainde bast en Kenny G-achtige saxofoonlijntjes in om een zaal mee te krijgen die al vanaf de eerste noot elk nummer meezingt.

Het is aangenaam meedeinen op een menu van sensuele aansporingen. Call Me Every Day smeert zoetgevooisde BoyzIIMen-romantiek uit met een vleugje autotune. Bij Come Closer, oorspronkelijk een duet met collega Drake, heeft het publiek geen enkele aanmoediging nodig om in te gaan op Wizkids uitnodiging voor publieksparticipatie. Duizenden bezoekers echoën hem bevestigend na: ‘Baby, come closer.’

Maar het concert dreigt te verzanden in voorspel als Wizkid iets te lang in Mister Loverman-modus blijft hangen. Haast onmerkbaar echter wordt het tempo, en daarmee de feestvreugde, opgeschroefd. Don’t Dull cruist nog even in de derde versnelling. Maar na Show You the Money, waarin een onderhuids pulserend afroritme wordt gekoppeld aan een elektronische beat, gaat het eerste confettikanon af en belandt er een bh op het podium. Het sein is gegeven. De ritmische flow wordt aangehouden tot het hoogtepunt Beat of Life (Samba). Het hink-stapritme van dancehall krijgt een shot roffelende snaredrum en schurende house-electronica slaat je om beide oren. Als dat allemaal niet helpt om je tot grote hoogten op te zwepen, zijn er nog de rookblazers en vlammenwerpers.

Daartussen wandelt Wizkid al rappend en zingend als een geboren showman die de regie houdt over de massa die hij in beweging heeft gebracht. Een showman ook die met vaste hand zijn publiek van koortsachtige feestvreugde terug begeleidt naar attent naspel. Na het feestgedruis voelt het kalme melodieuze Ojuelegba, door Wizkid bestempeld als Afrikaans anthem, als een kalmerend warm bad.