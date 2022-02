Wisseling van seizoenen en stemmingen bij jeugddans van De Dansers ★★★☆☆

Vier (4+) door De Dansers in een choreografie van Josephine van Rheenen Beeld Bart Grietens

Nieuw seizoen, nieuwe energie. Tijdens de vrije jeugddansvoorstelling Vier (4+) luidt vier keer de bel voor een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Hingen eerst nog opgerolde blaadjes aan de in elkaar gefabriekte boom van kale takken en afgedankte stoelpoten. Een speelse scène later worden ze uitgerold en weer weggewuifd. Al zijn het slechts vodjes stof met rode vegen, het is duidelijk dat de mineur die opsteeg uit een huilbui, vrolijk naar de achtergrond wordt gedirigeerd met een meidans. Zo associëren drie performers - Yoko Haveman, Charlotte Goesaert en Ard Kok (die Guy Corneille verving) - in de choreografie van Josephine van Rheenen losjes van seizoen naar seizoen en van gevoel naar gevoel. Met armen gedrenkt in gele verf dansen de vrouwen een menskipduet, vervolgens zweet de man zich een weg door de hete zomer. Om weer samen een achtervolgingsdansje te doen, wanneer wind en regendruppels een herfststorm aankondigen. Meer nog dan het cyclische ritme van de vier seizoenen lijken stemmingswisselingen het onderwerp van Vier te zijn: hoe je kunt treuren om het verlies van bijna niets (je favoriete steentjes, rollend in je warme hand) om weer vrolijk te worden van een koude koelkast met kerstlichtjes. Zo associatief zit Vier inderdaad in elkaar. De voorstelling ademt de mentaliteit van de vrije school, ook door de ongedwongen omgang met aarde, verf en stof. Wel mist Vier nog een hechte structuur. En ook de interactie met het jonge publiek verdient meer aandacht. Die beperkt zich nu tot rij één, terwijl de hele zaal op sleeptouw genomen wil worden (het mag weer!). Het gekriebel met vachtjes willen alle kleuters voelen om vogelvrij te worden verleid door de verstrengeling van dans en muziek, hét handelsmerk van De Dansers.

Vier (4+) Dans ★★★☆☆ Door De Dansers. Choreografie: Josephine van Rheenen. 22/2, Theater De Krakeling, Amsterdam. Tournee t/m 2/5