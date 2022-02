Wissam Smayra maakte een van de betere versies van het bekende verhaal ‘Perfect Strangers’ ★★★★☆

Ashab Wala A’az (Perfect Strangers)

Zeven vrienden – drie stellen en een vrijgezel – vatten tijdens een etentje het plan op alle binnenkomende berichten op hun telefoons met elkaar te delen. Gewoon, voor de grap. Ze hebben toch niets te verbergen?

Als je intuïtie je niet ingeeft dat dit een buitengewoon slecht idee is, dan is het misschien wel doorgedrongen door een van de vele films die over dit gezelschapsspelletje gemaakt zijn. Het begon allemaal met Perfetti sconosciuti, een succesvolle Italiaanse komedie van Paolo Genovese uit 2016, waarvan al snel verschillende remakes werden gemaakt. Inmiddels is het concept in negentien landen gekopieerd, van Slowakije tot Vietnam en Armenië. De Franse remake, Le jeu, was hier in 2019 in de bioscoop te zien en eind vorig jaar verscheen de Nederlandse versie, Alles op tafel – sinds dinsdag te vinden op Amazon Prime Video.

De nieuwste toevoeging aan deze remake-familie is een primeur: het Libanese Perfect Strangers is de eerste Arabische film die door Netflix werd geproduceerd. Niet geheel verrassend viel een film waarin flink wat alcohol wordt gedronken, buitenechtelijke affaires opduiken, seks voor het huwelijk bespreekbaar is en homoseksualiteit een rol speelt, niet goed in conservatieve hoek.

Vooral in Egypte laaide de discussie rond Perfect Strangers hoog op. De Egyptische actrice Mona Zaki, die een hoofdrol speelt, kreeg op sociale media de volle laag en een Egyptisch parlementariër riep op tot een verbod op Netflix. Steun krijgt de film overigens ook volop in de Arabische regio. ‘Als je het zo onzedelijk vindt, dan kijk je toch niet’, luidt de verdediging.

Perfecte marketing. De film is een Netflixhit van jewelste en staat inmiddels in alle Arabische landen op nummer 1. Het zou ook zonde zijn om niet te kijken, want regisseur Wissam Smayra maakte een van de betere versies van het bekende verhaal. Opvallend is vooral dat de personages sympathieker zijn dan de Italianen in Perfetti sconosciuti en de Fransen in Le jeu. Hun gedrag wordt beter uitgelegd, vooral in de eerste helft van de film.

Het zit ’m in kleine aanpassingen, want in grote lijnen volgt Perfect Strangers het origineel. Fascinerend, hoe iedere nieuwe bewerking het scenario lichtjes ombuigt. Zo blijken ideeën over ontrouw, inwonende ouders of tienerseks per land te verschillen, buiten de Arabische wereld al net zoveel als daarbinnen.