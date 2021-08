Wiske in bikini, in het zwembad op de schouders van Suske

StripGlossy

‘Suske en Wiske, wie is er niet groot mee geworden?’, vraagt uitgever Seb van der Kaaden van StripGlossy nummer 21/22 (vijfde jaargang) zich in zijn voorwoord af. Het is de aftrap van een bezienswaardige special over Suske (de jongen) en Wiske (het meisje), het illustere, eeuwig jonge duo dat is opgevoed door Tante Sidonia en al sinds 1946 het ene na het andere avontuur beleeft.

Stoethaspel Lambik, krachtpatser Jerom, de schurk Krimson, uitvinder Professor Barabas, ze zijn er allemaal bij. De gasthoofdredacteur is opperfan Koen Maas, een radiomaker die onder meer werkte bij NPO Radio 2, 3FM en Radio 538. In 2019 begon hij met De Perfecte Podcast, uit liefde voor wat hij de ‘beste strip van het westelijk halfrond’ noemt.

Het enthousiasme van Maas is aanstekelijk, zowel in het blad als in de podcast. Als kind sloeg hij elk plaatje in zijn geheugen op, als volwassene ontdekte hij dat er van alles schuilgaat in de strips, ‘van een didactische laag tot een morele boodschap of een knipoog naar de werkelijkheid’.

Maas interviewde onder anderen Paul Geerts, de opvolger van bedenker Willy Vandersteen. Geerts bouwde het imperium uit en slaagde erin de oplage omhoog te stuwen tot ruim 400 duizend. Het interview duurde een dag, wat verklaart waarom de weergave van het gesprek in de glossy in drieën is gedeeld.

Robotkop

In deel 3 vertelt Geerts over een operatie in Italië aan een hersentumor. Hij overleefde het en verwerkte de ervaring in Robotkop, een album waarin Lambik aanvankelijk precies hetzelfde meemaakt als hij. ‘Maar dan komt de maffia ertussen: ze plaatsen een chip in hem en hij wordt Robotkop’.

Het gaat in de special ook over de zenuwaanvallen van Tante Sidonia en de vele geniale uitvindingen van Professor Barabas, de snelgroeier onder meer. (Tip: laat nooit een wesp onder de snelgroeier liggen.)

Veel strips in de StripGlossy hebben verwantschap met Suske en Wiske, maar niet allemaal. Daardoor kan het gebeuren dat er hier en daar een halfnaakte vrouw opduikt, zoals in de strip Scarlet Edge van Anco Dijkman. Op het eerste plaatje zit Bianca Scarlet, een journalist, te plassen. In dezelfde strip beleeft een stel een heftige nacht en kussen twee homo’s elkaar na een duik in zee.

Dat zie je in Suske en Wiske nou nooit. Het eerbetoon van Dijkman is subtiel. In het zwembad van een Mexicaanse boef is te midden van een handvol langharige schoonheden een oude bekende te zien. Het is Wiske. Ze zit in het zwembad in haar bikini op de schouders van een man die op Suske lijkt.