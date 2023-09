Wir haben es nicht gewollt, zullen de Duitsers weer zeggen

Een gemaskerde Palestijnse terrorist op het balkon van de accommodatie van de Israelische equipe, tijdens de Olympische Spelen in München, 5 September 1972. Beeld Getty Image

München, 6 september 1972

Het kwellende onderzoek is hier begonnen (na de Palestijnse moordaanslag in het Olympisch dorp op Israëlische sporters en hun begeleiders, red.). Waar heeft men, na alles zo grossartig georganiseerd te hebben, een fout gemaakt? In een teveel aan goed vertrouwen?

En ook wordt het zelfbeklag nu hoorbaar: waarom moet dit juist óns overkomen, nu wij zo druk ­waren met een soort laatste Wiedergutmachung? Het blijft klaaglijk klinken, in gesprekken, in kranten, op de televisie: ‘Alles was tot nu toch ganz nett?’

Pijnlijk is dat hardop denken van een meisje tegenover je aan tafel: ‘Uitgerekend in Duitsland moet het gebeuren. In München. Ze zullen het ons op ons brood geven. Het zijn Joden, die in Duitsland vermoord zijn. Door wie dan ook. Maar in Duitsland. Niet ver van Dachau, zullen ze zeggen. Als wij ditmaal zeggen: ‘Wir haben es nicht gewollt’, spreken we de waarheid. Maar die uitspraak zullen ze ons opnieuw cynisch voor de voeten werpen.’

Na het gewetensonderzoek beginnen nu ook de processen. Vingers beginnen te wijzen naar mogelijke schuldigen. De eerste die men vinden kan: Conrad Ahlers, die vannacht de stellige indruk wekte dat de gijzelaars in veiligheid waren.

Terwijl hij, zegt men, toen al ­beter wist: dus keihard loog.

Michel van der Plas (1927-2013), ­Nederlandse schrijver en journalist. Ingekort fragment uit Getuige in München. Elsevier, 1973.