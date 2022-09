Winterjas? Welnee, een aanstellerig grote sjaal is veel modieuzer

Lenny Kravitz Beeld ANP / Splash News

Het icoon

Max Havelaars alter ego Sjaalman droeg alleen een sjaal omdat hij te arm was om een jas te kopen, Lenny Kravitz deed het vermoedelijk uit koketterie. Toen hij tien jaar geleden boodschappen deed in New York en daarbij zo ongeveer de grootste sjaal uit de geschiedenis van de mensheid droeg, werd hij gekiekt door een paparazzo. Dat haalde het nieuws. En het blééf nieuws, nog jaren later doken memes op van Kravitz die verdronk in zijn steeds groter wordende wolletje. Hij kon er goddank hartelijk om lachen, toen talkshowhost Jimmy Fallon hem ernaar vroeg en constateerde: alleen Kravitz komt hier fluitend mee weg.

De sterveling

Martien Meiland Beeld ANP / MMP

Als Aanstellerig en Sjaal een tweeling waren, zou Martien Meiland er zomaar de vader van kunnen zijn. De realityster van SBS 6 verschijnt zelden in het openbaar zonder een sjaal met geanimeerd motief. Meiland is een grote vriend van het pittige printje, zo lezen we op zijn site annex webshop. Voor een bedrag van tussen de 4 en 14 tientjes tik je daar vlammend bedrukte exemplaren van polyester op de kop. Voor zo’n prijs vind je elders ook zijden of zelfs kasjmier exemplaren, maar goed, ieder mens heeft recht op zijn eigen synthetische zwachtel.

Hierboven zien we Meiland in een zacht ogende sjaal die fraai communiceert met zijn haarkleur. In de wijze van knopen herkennen we ’s mans handtekening. Een uiteinde hangt verticaal als het gewicht onder een koekoeksklok; het andere uiteinde waaiert breed uit over de schouder. Dit is de man als musketier, de sjaal als cape.

Vanaf links: Etudes, Rhude, Hed Mayner, Kolor Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Op de catwalks van de mannenshows waren ze niet te missen, de groot-groter-idioot grote sjaals. Bij Etudes waren ze dik en traditioneel gekabeld, bij Rhude ook figuurlijk nogal in your face door de grote merknaam die erop stond. Subtieler waren de breisels van Lukhanyo Mdingi die ellenlange sjaals liet kleuren bij ellenlange truien. Grootste statement maakte de Israëlisch-Franse ontwerper Hed Mayner met gewatteerde sjaals ter grootte van een tweepersoonsdekbed.

Huiswerk

* Kies bij een wollen sjaal voor kwaliteit maar check wel of-ie kriebelt.

* Was de sjaal zo min mogelijk, een poosje op de verwarming hangen kan muffe luchtjes ook doen verdwijnen.

* Simpel en subtiel: laat de kleur van je sjaal matchen met je sokken.

* Wellicht ten overvloede: pas op met autoportieren en fietswielen.