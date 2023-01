Wintergast Jane Goodall legde de lat meteen gigantisch hoog met haar scherpe observaties

‘U heeft het voortdurend over behoeften van anderen, maar moet u niet eens aan uw eigen behoeften denken?’

‘Ik kan het niet helpen. Mijn missie is om mensen hoop te geven. Zonder hoop word je apathisch, en doe je niets meer. Als we allemaal niets meer doen, zijn we allemaal gedoemd.’

Jane Goodall is inmiddels 88 jaar, maar reist nog altijd onvermoeibaar de wereld rond om bewustwording over natuurbehoud en klimaatverandering te bevorderen. De primatoloog – die wereldfaam verwierf met haar baanbrekende onderzoek naar mensapen – is zichtbaar vermoeid, maar nog altijd jaloersmakend strijdbaar. Goodall was maandagavond de eerste gast in een nieuwe reeks van Wintergasten, en legde de lat voor andere gasten meteen gigantisch hoog met haar scherpe observaties over haar leven, werk en de staat van de wereld.

Het werd een kalm en aangenaam kabbelend gesprek over geduld en het doorbreken van vastgeroeste wetenschappelijke ideeën. Goodall is meer van de intieme dialoog dan van het grote gebaar, en dat leent zich perfect voor het format van Wintergasten. Janine Abbring was als een vis in het water, en had een van haar beste interviews in tijden. En dat terwijl Goodall absoluut geen interesse had in ook maar enige zelfanalyse, want dat had toch ‘geen zin’.

Het zwaartepunt zat aan het eind van het gesprek, waarin Goodall een fragment liet zien uit de apocalyptische film Don’t Look Up. Een wetenschapper waarschuwt in die film dat het einde der tijden nabij is, maar wordt weggehoond en weggezet als schreeuwlelijk. Abbring vroeg Goodall of zij zelf nooit de neiging had om te gaan schreeuwen. Haar antwoord was wederom invoelend en genuanceerd: ‘Ik heb gemerkt dat je mensen alleen kunt veranderen als je hun hart raakt. Schreeuwen heeft geen zin, want dan luisteren ze niet.’

Jane Goodall in Wintergasten Beeld VPRO

Mensen veranderen door hun hart te raken is in zekere zin wat Bea Post, professioneel begeleider van loterijwinnaars, óók doet. Post zat aan tafel in de jaaropener van Jinek, die verder compleet vertrouwd voelde: Huub Stapel was furieus, Alexander Klöpping zat achter een laptop, en Jaïr Ferwerda liep weer kwispelend over het Binnenhof. Post bleek aan de talkshowtafel een aanstekelijke verteller, die vol enthousiasme uitlegde hoe ze al decennialang kersverse miljonairs begeleidt die een klapper hebben gemaakt in de Postcode Loterij. Post is voor winnaars een baken in een storm van plotselinge euforie, die ervoor zorgt dat winnaars op een verstandige manier worden klaargestoomd voor hun miljonairsbestaan.

Maar na 31 jaar moest Post het stokje met zichtbare tegenzin doorgeven aan een andere loterijbegeleider. Dit was iemand met een missie om een kleine biotoop een iets betere plek te maken, en dat had ze vermoedelijk moeiteloos kunnen blijven doen tot ook zij de 88 zou aantikken.

De missies van Goodall en Post mogen dan volstrekt onvergelijkbaar zijn: de passie en toewijding van beide vrouwen was aanstekelijk én jaloersmakend.