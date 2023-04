Wim de Bie wandelde kalmpjes achter me aan, van de ene verkeerde kant naar de andere, terwijl mijn stem steeds hoger werd

Op een zonnige ochtend in februari 2007 haalde ik Wim de Bie op bij de receptie van het INIT in Amsterdam, een eng bedrijfsverzamelgebouw waarin de Volkskrant een week eerder zijn intrek had genomen. De Bie kwam langs omdat ik hem had gevraagd stukjes te gaan schrijven voor De Vrijplaats, een hoekje in de krant waar schrijvers en tekenaars enkele weken ongecensureerd hun gang konden gaan. Met een zogenaamd ontspannen lach die moest uitstralen dat ik zijn komst heel gewoon vond, schudde ik de grote legende de hand en nam hem mee naar onze redactie, twee verdiepingen hoger.

Toen we de lift uit stapten, zag de gang er anders uit dan normaal. Er was een deur in een rare, felle kleur met daarop de naam van een bedrijf waarvan ik nog nooit had gehoord. ‘Verkeerde verdieping?’, hinnikte ik terwijl ik in paniek op het knopje van de inmiddels vertrokken lift beukte. ‘Haha! Ik moet het gebouw duidelijk nog een beetje leren kennen, haha! Hahaha!’ Er brak een traumatisch half uur aan waarin mijn stem steeds hoger werd en mijn zelfhaat steeds groter. Wim de Bie wandelde kalmpjes achter me aan, van de ene verkeerde kant naar de andere, tot het genadige lot ingreep en we toch nog onverwacht mijn bureau bereikten. De weken erna vulde De Bie zijn Vrijplaats met fijne stukjes.

Wim de Bie in 2006. Beeld ANP / ANP Kippa

De middag van De Bies overlijden had ik een afspraak met zijn vriend en uitgever, Jaco Groot van De Harmonie in Amsterdam. Alles wat Wim de Bie heeft geschreven – ook zonder Kees van Kooten – is bij De Harmonie verschenen, waaronder Meneer Foppe en het gedoe, Schoftentuig en de roman Morgen zal ik mijn mannetje staan. Geen van die boeken is nog in druk.

Op zijn rommelige zolderkamer zei Jaco Groot interessante dingen over de dood, het leven en het boekenvak die ik niet mag citeren, want Jaco Groot is de enige uitgever van Nederland die zich nooit laat interviewen, wat bijzonder jammer is aangezien hij ook de léúkste uitgever van Nederland is. Of hij, nu hij 80 was geworden, zijn memoires eindelijk ging schrijven, vroeg ik.

Hij gaf een voor een uitgever opmerkelijk antwoord dat erop neerkwam dat het een misverstand is dat alles maar op papier moet worden vastgelegd. Een paar uur eerder had hij een collega een anekdote verteld waarvan hij wist dat ze die leuk zou vinden. Ze had gelachen, hij ook en daar ging het om: dat zij tweeën een moment van plezier hadden gedeeld. Daarna was het voorbij. En zo was het goed.