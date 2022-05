Wilt u aan de macht blijven op een manier die eigenlijk niet uit te leggen is? Overweeg dan de Nokia 301

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: kies voor de Nokia 301!

Bent u een leider die de belangen van uw gegoede achterban te allen tijde boven het algemene belang stelt? En wilt u niet verantwoordelijk worden gehouden voor de desastreuze gevolgen die dat heeft voor vele anderen? Overweeg dan de Nokia 301, dé telefoon voor de snoeiharde machtspoliticus die doet alsof zijn neus bloedt.

De Nokia 301 combineert het beste van twee werelden: aan de ene kant biedt het toestel met een geheugen van 256 megabyte ruimte voor honderdduizenden sms’jes, aan de andere kant zou je door de nostalgische merknaam en het ouderwetse model zomaar kunnen geloven dat er slechts plek is voor twintig berichten. Dat geeft u de mogelijkheid de touwtjes strak in handen te houden en tegelijkertijd van de prins geen kwaad te weten. Een sms’je? Welk sms’je?

‘Trappen mensen daar echt in?’, hoor ik u denken. Maar dat is niet de vraag die u zou moeten stellen. De vraag is of genoeg mensen beréíd zijn erin te trappen. Integriteit draait in uw vak om de drie V’s: vertrouwen, vertrouwen en vertrouwen. En in een politiek van belangen, winnaars en verliezers draait vertrouwen niet om de waarheid, maar om bereidheid. De bereidheid om u te geloven. En dat die bereidheid er is, blijkt uit diverse peilingen.

Wilt u het ene zeggen en het andere doen? En heeft u geen zin in lastige vragen over die discrepantie? Wilt u zonder pottenkijkers bouwen aan een imperium van georganiseerd egoïsme? En wilt u tegelijkertijd de gewone jongen uithangen? Wilt u aan de macht blijven op een manier die eigenlijk niet uit te leggen is? Zorg dan ook dat er niets uit te leggen valt, en kies voor de Nokia 301. Ik heb ’m zelf thuis ook! Ergens in een la, geloof ik.