William Hurt (1950-2022), Oscarwinnaar met een reeks zinderende rollen

William Hurt in 2016. Beeld Rich Fury/Invision/AP

Hij had een zachte, wat hoge stem die het hele spectrum van fluisterend verleiden tot dreigend intimideren besloeg. En met zijn op jonge leeftijd al wijkende haarlijn had hij niet bepaald het doorsnee uiterlijk van de mannelijke Hollywoodster in zijn tijd. Het nam niet weg dat hij een van de populairste sterren in de jaren tachtig was, met een aantal zinderende rollen.

De zondag overleden acteur William Hurt haalde in een korte periode drie Oscarnominaties binnen voor beste acteur, met Kiss of the Spider Woman (1985), Children of a Lesser God (1986) en Broadcast News (1987). Hij zou in 2005 nog een nominatie voor beste bijrol krijgen voor A History of Violence van David Cronenberg.

Hij won zijn Oscar voor Kiss of the Spider Woman van Héctor Babenco in de rol van de veroordeelde homoseksueel Luis Molina, die in een naamloos Zuid-Amerikaans land wordt opgesloten met een revolutionair (Raúl Juliá). Als type man de twee uitersten van het spectrum, tegen elkaar uitgespeeld door een gezichtloze dictatuur – die er natuurlijk geen rekening mee hield dat onder de omstandigheden de twee mannen elkaars gezamenlijke menselijkheid zouden vinden.

Hurt werd geboren in Washington, D.C., met een moeder in de journalistiek en een vader die voor de Amerikaanse overheid werkte. Na hun scheiding groeide hij op in steden als Lahore, Mogadishu en Khartoum. Hij begon met een theologie-opleiding, maar kwam terecht op de klassieke toneelopleiding van Juilliard.

Zijn acteercarrière begon hij als lid van de Circle Repertory Company, waar hij een aantal van de grote rollen van Shakespeare speelde. Een jaar voor zijn filmdebuut in de sciencefictionfilm Altered States, over een geobsedeerde wetenschapper die zichzelf als proefkonijn gebruikt, stond hij nog als Hamlet op de planken.

Het grote publiek ontdekte Hurt in Body Heat (1981) van Lawrence Kasdan, een erotische neonoir met Kathleen Turner als de femme fatale. Kasdan voerde de temperatuur tussen de twee acteurs langzaam op door het verhaal tijdens een overtuigende hittegolf te situeren, gemarkeerd door zacht pingelende windorgels. Alles culminerend in de befaamde scène waarin Hurt tuinmeubilair door het venster werpt om zich in de smachtende armen van Turner te storten. Het was de scène die zou leiden tot een decennium dat ongeveer gedomineerd werd door de erotische thriller, met Basic Instinct (1992) als apotheose.

Van de grote films uit de jaren tachtig heeft Broadcast News van James L. Brooks waarschijnlijk het best de tand des tijds doorstaan. Niet alleen door een briljant script uit de tijd dat romcoms nog niet waren doodgebloed, over romantische verwikkelingen op de vloer van een tv-nieuwsredactie, maar ook door een nog altijd actuele achtergrond van de eeuwige strijd tussen vorm en inhoud in de mediawereld . En het hielp dat Hurt (als de oppervlakkige, maar zeer mediagenieke nieuwslezer Tom Crunick) gezelschap had van Holly Hunter en Albert Brooks, twee acteurs op de top van hun kunnen.

Misschien wel de moeilijkste rol om te spelen; een man die zijn eigen onzekerheid over wat hij nu eigenlijk weet van de wereld vertaalt naar de bravoure van een nieuwslezer die elke avond weer het drama van de wereld in elke stembuiging en oogopslag weet te vangen. Subliem negeren dat je eigenlijk een veredeld doorgeefluik bent; het is een rol die 35 jaar na dato nog altijd resoneert.

In mei 2018 werd bekend dat Hurt kanker had, op dat moment al niet meer behandelbaar. Hij overleed in zijn huis in Portland, Oregon, overleefd door vier kinderen uit drie relaties.