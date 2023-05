Willem Alexander is de vakantiekoning bij uitstek, volgens ‘De republikein’

Nu iedereen is bekomen van het bezoek van de koning en de koningin aan Rotterdam, is het tijd voor De republikein. De naam zegt het al. De republikein richt zich vier maal per jaar tot de ‘ware democraat en de betrokken burger’ en maakt zich sterk voor een andere staatsvorm.

Ware democraten moeten niets van het koningshuis hebben. ‘Het graf in’, is de kop op de cover zelfs. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, het bijbehorende stuk gaat over de graven van de Oranjes. Maar toch.

Graftakken, heeft hoofdredacteur Paul Damen boven zijn voorwoord gezet. Het is een verwijzing naar zijn eigen stukken over de graven en begrafenisrituelen van de koninklijke familie en de omzwervingen van hun stoffelijke resten. Hij keert zich geheel volgens de verwachtingen tegen ‘dit hele feodale systeem’.

Waar elders in Europa de graven voor het publiek toegankelijk zijn, blijven in Delft de deuren gesloten. ‘Sterker nog: de Oranjes mogen als enige familie het hiernamaals beleven in hun privé-kelder. Wij geringer gestegen mensen gaan gewoon de grond in.’

De deadline van het eerste nummer van het jaar lag vóór het bezoek van het koninklijk paar aan Rotterdam. Een column waarin Floris Müller zijn afschuw over de visite verwoordt, is desondanks nog steeds de moeite waard. De slotwoorden knallen er lekker in: ‘Leve de republiek, leve de Republiek Rotterdam!’

De republikein is meer dan de antipode van Vorsten, het tijdschrift dat vorstenhuizen eert. Oud-politicus, -provo en -Kabouter Roel van Duijn schrijft over zijn angst voor een Derde Wereldoorlog. Ook historicus Ries Roowaan verdiepte zich in de oorlog in Oekraïne. Het zijn keurige stukken, maar het aardigst is het als De republikein binnen de eigen comfortzone blijft en pakweg Prins Bernhard aanpakt, in een recensie over Bernhards oorlog van Dik van der Meulen, bijvoorbeeld.

Ook een stuk van een andere historicus, Gerard Aalders, zal in paleis Huis ten Bosch niet goed vallen. Het gaat over de vakanties van Willem-Alexander. Aalders bestudeerde zijn agenda en kwam tot de conclusie dat de koning elk jaar ‘een weekje of vijftien’ vrijaf is.

‘Een paar maanden in de zomer, een kleine maand rond oud en nieuw, twee weken skivakantie in Lech en dan nog eens een paar weekjes rond Pasen.’ De spijkerharde conclusie: ‘Willem-Alexander is de vakantiekoning bij uitstek.’