Will Smiths Oscarwaardige prestatie als Richard Williams maakt ‘King Richard’ ★★★★☆

King Richard

Richard Williams, vader van Venus en Serena, is er heilig van overtuigd dat zijn dochters zullen uitgroeien tot ’s werelds beste tennissers. Hij heeft eigenhandig flyers gemaakt waarin hij hun exceptionele kwaliteiten toelicht. Duwt elke potentiële tenniscoach in de omgeving van Los Angeles er eentje in de hand. Afwijzing na afwijzing, natuurlijk. Van vriendelijk (als ik toch een dollar had gekregen van elke ouder die hun kind de nieuwste ster vindt) tot pijnlijk stereotyperend (heeft u basketbal geprobeerd?).

Tennis was vroeger geen spel dat mensen zoals hij speelden, klinkt het binnensmonds op de voice-over. Williams, geboren in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana, was ‘te druk met rennen voor de Klan’. Als er een sport is waarin segregatie ook begin jaren negentig in extreme mate zichtbaar is – en waarin een zelfverzekerde, zwarte tennisvader met de grootst mogelijke argwaan wordt bekeken, dan is het tennis.

Zo begint het klassiek vertelde en exquise geacteerde Amerikaanse sportdrama King Richard. Klassiek, omdat de kijker uiteraard weet hoe het verdergaat, en de makers weten duidelijk dat de kijker dit weet. Van dat afgeragde tennisveldje in de wijk Compton in Los Angeles tot de wereldtop is dit een aangenaam soepel vertelde film – tijdens de opslag volgt de camera de bal en vliegen we drie jaar verder in de tijd – met fraai gerecreëerde tennisscènes. Hoogtepunt is de doorbraakwedstrijd van de dan 14-jarige Venus tegen wereldranglijstaanvoerder Arantxa Sánchez Vicario. En er zijn fijn uitbundige bijrollen, onder wie Jon Bernthal als stercoach Rick Macci.

De premisse van King Richard is desalniettemin verfrissend, omdat de focus in eerste instantie niet ligt bij de wordingsgeschiedenis van twee van de grootste tennissterren aller tijden (Venus won zeven Grand Slam-titels, de één jaar jongere Serena behaalde er 23, samen wonnen ze er veertien in het dubbelspel), maar op hun vader, die een dwingende rol vervulde bij het uitstippelen van hun carrièrepad. Ondanks – of dankzij, dat blijft in het scenario kundig in het midden – zijn rigide persoonlijkheid en onorthodoxe visie op de sport en de ideale route naar succes.

Will Smith, doorgaans als smakelijk energiek actiekomediekanon niet de meest verfijnde acteur, maakte voor zijn rol een ongekende transformatie door. Groter dan voor andere films in het serieuzere segment van zijn oeuvre, zoals zijn vertolking van Muhammad Ali in Michael Manns Ali (2001). Sowieso klassen beter dan in sentimenteel drama als Seven Pounds (2008) of Collateral Beauty (2016).

Zijn Oscarwaardige prestatie als Richard maakt de film. Smith speelt hem als in zichzelf gekeerde mompelaar, vroeger zo vaak verguisd en vernederd dat het zijn hele lichaamshouding heeft aangetast; een beetje in elkaar gedoken. Hij zet alles op alles om ervoor te zorgen dat zijn kinderen het respect krijgen dat hij nooit heeft gehad. Hij is getraumatiseerd en gebroken, maar tegelijk onverwoestbaar. Als een stoomwals effent hij voor zijn oogappels de weg.