Will Gompertz maakt kunst toegankelijk voor iedereen, gewoon door er aanstekelijk over te vertellen

Will Gompertz Beeld Richard Pohle

‘Ik werd compleet van mijn sokken geblazen.’ Will Gompertz, museumdirecteur, schrijver en spreker, weet nog goed hoe zijn liefde voor moderne kunst dertig jaar geleden min of meer uit het niets ontvlamde. Het gebeurde in Amsterdam, tijdens een stedentrip met zijn kersverse vriendin: ‘Zij wilde naar het Stedelijk Museum. Ik vond moderne kunst saai, maar haar vond ik leuk dus ik deed m’n best. In een zaal zag ik het schilderij Rosy-Fingered Dawn at Louse Point van Willem de Kooning. Het was muziek, alsof er een akkoord in mijn hoofd werd aangeslagen.’

Deze week is Gompertz (57) weer in Nederland. Vrijdag geeft hij in het TAQA Theater De Vest in Alkmaar de Joost Zwagerman Lezing 2022. Elk jaar wordt een internationaal gerenommeerde schrijver, journalist of kunstenaar uitgenodigd om op 18 november, de geboortedag van schrijver Joost Zwagerman (1963-2015), te spreken over het belang van kunst en literatuur. Gompertz wordt dankzij zijn aanstekelijke optredens ook wel ‘de kunsthistorische stand-up comedian’ genoemd, zijn lezing belooft een vurig en vermakelijk pleidooi voor de kunst te worden.

Zeg ja tegen kunst

De Engelsman heeft een indrukwekkende staat van dienst in de kunstwereld en journalistiek. Na zijn ‘ontmoeting met Willem de Kooning’ ging het snel: hij werd redacteur kunst bij de BBC en werkte zeven jaar bij Tate Gallery, een van de belangrijkste musea in Londen. Vorig jaar werd hij directeur van het Barbican Centre in Londen, een van de grootste kunstcentra ter wereld met plek voor concerten, voorstellingen en tentoonstellingen. In 2008 werd hij door Creativity Magazine New York gekozen tot een van de vijftig creatiefste mensen in de wereld. In Nederland is hij vooral bekend dankzij de internationale bestsellers Dat kan mijn kleine zusje ook (2012) en Denk als een kunstenaar (2016).

‘De titel van mijn lezing wordt Yes To Art,’ vertelt Gompertz. Hoewel we videobellen, is de permanente twinkeling in zijn ogen duidelijk zichtbaar. ‘Ik sprak laatst met een Turkse regisseur en acteur en die vertelde me over een campagne die zo heet. Het klonk mooi en positief, vond ik. Ik weet niet precies hoe het in Nederland is, maar in het Verenigd Koninkrijk spreken mensen vaak over kunst alsof het niets met het gewone leven te maken heeft en alleen voor de elite is. Terwijl kunst juist over het leven gaat! En we kunnen veel van kunstenaars leren.’

Een van de dingen die we van kunstenaars kunnen leren, is goed kijken. ‘Voor een soort met zo’n uitstekend gezichtsvermogen zijn we daar verbazingwekkend slecht in. We doen veel dingen op de automatische piloot en missen van alles.’ Dat komt deels doordat we de hele dag op onze telefoons kijken: ‘Er zou een komeet kunnen langsvliegen en we zouden het totaal missen door die schermpjes. Belangrijker is dat de meeste mensen het simpelweg nooit geleerd hebben. Kunstenaars wel, die zijn erin getraind.’ In zijn nieuwe boek See What You’re Missing dat in februari uitkomt, laat Gompertz daarom zien hoe je door de ogen van een kunstenaar aandachtiger naar de wereld kan kijken.

‘Een hedendaagse schilder als David Hockney kan je blik op de natuur totaal veranderen. Hij heeft een serie schitterende schilderijen van het Engelse landschap gemaakt in knalkleuren als geel, turquoise, oranje en paars. Hoe kom je er op om zulke kleuren te gebruiken, vroeg ik hem ooit. We hebben het hier wel over het Engelse landschap. Ze zijn er echt, antwoordde hij. Na dat gesprek ben ik gaan kijken op de plekken waar hij die schilderijen gemaakt heeft en verrek: hij had gelijk. Zonder hem had ik die kleuren nooit gezien.’

De twee bestsellers van Will Gompertz: Dat kan mijn kleine zusje ook’ en ‘Denk als een kunstenaar’.

Alledaagse kunstkijkers

Dat is wat kunstenaars doen, zegt Gompertz: ze helpen je om beter op te letten. ‘En als je beter oplet, staan je zintuigen op scherp. Je voelt je meer gestimuleerd en hebt het gevoel meer te leven.’ Toch hebben heel veel mensen het gevoel dat kunst niet iets voor hen is. ‘Miljoenen mensen gaan jaarlijks naar musea, maar bijna iedereen die ik spreek zegt: ik weet niets van kunst’, schrijft Gompertz in Dat kan mijn kleine zusje ook. Wat is zijn boodschap voor mensen die kunst intimiderend vinden?

‘Ik zou tegen ze zeggen: Yes to art, ja tegen kunst. Iedereen kan kunst waarderen en er iets waardevols in vinden.’ Misschien niet altijd op eigen houtje, maar zeker met de hulp van een goede gids: ‘Experts, dus ook kunstexperts, worden in onze tijd ten onrechte steeds meer gewantrouwd. Als je erop vertrouwt dat er een reden is waarom iemand die er heel veel vanaf weet een kunstwerk selecteert, kun je ontspannen en denken: oké, er is hier iets interessants, ik hoef alleen maar te ontdekken wat het is.’

Helaas zijn niet alle kunstexperts even goed in het communiceren van wat dat ‘iets’ dan is, waardoor mensen zich alsnog buitengesloten voelen. ‘Klopt’, zegt Gompertz, ‘veel kunstexperts zijn academici, en die schrijven en praten minder toegankelijk. Dat gat probeer ik te dichten. Ik luister goed naar de experts en probeer hun argumenten op te schrijven op een manier die begrijpelijk is voor mensen zoals ikzelf, alledaagse kunstkijkers.’