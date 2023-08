Wilco brengt, 7 jaar na ‘posttraumatische avond’ door Trump-verkiezing, Tivoli opnieuw in vervoering ★★★★★

De Amerikaanse band Wilco tijdens een optreden in het Spaanse Marbella op 16 augustus 2023. Beeld ANP / Zuma Press

In de zondag en maandag uitverkochte Rondazaal herinnerde Tweedy het publiek even aan die avond in november 2016. In de Grote Zaal van hetzelfde pand trad hij op met Wilco de avond na de nacht dat Trump de Amerikaanse verkiezingen had gewonnen. Zichtbaar aangeslagen gaf de band toen een van hun allerbeste, meest aangrijpende concerten en Tweedy is die ‘posttraumatische avond’ nog lang niet vergeten.

Wellicht inspireerde de herinnering hem voor opnieuw twee prachtige concerten die van elkaar verschilden qua setlist, zoals hij vooraf had aangegeven, maar ook niet heel erg veel.

Beide avonden kenden dezelfde opbouw. Eerst wat recent werk van het vorig jaar verschenen Cruel Country, gevolgd door de eerste publieksfavoriet I am Trying to Break Your Heart. Daarna zorgde de uitmuntend musicerende zeskoppige band voor een eerste verrassing: een opgerekte versie van Bird Without a Tail/Base of my Skull. Zo’n liedje dat op Cruel Country niet eens zo heel erg opviel maar nu, met drie gitaristen tegen elkaar in solerend, uitgroeide tot een gitaarepos waar Wilco patent op heeft.

Een nummer als Impossible Germany bijvoorbeeld, een ander vast punt in de huidige Wilco-tournee. Gitarist Nels Cline speelde zijn solo’s zondagavond totaal anders dan op maandag, maar beide avonden waren even onnavolgbaar. Iedere keer kreeg je de neiging om mee te spelen op de luchtgitaar, maar dat bleek ondoenlijk.

Het spelen met dynamiek is een van die dingen die Tweedy en zijn band uit de kunst beheersen. Na loeiend gitaarwerk een lichtvoetige meezinger als Jesus, Etc. werkte twee avonden uitstekend. Daarna zette Jeff het enige echt nieuwe liedje in: Evicted.

Dat Wilco zo weinig liet horen van het nieuwe album Cousin, dat volgende maand verschijnt, was jammer. Maar de vooral zondag zeer vrolijk gestemde Tweedy concentreerde zich nu op de imposante Wilco-catalogus met tijdens deze tour een voorkeur voor liedjes van A Ghost Is Born (2004). Hij voerde het uitgesponnen Spiders(Kidsmoke) zondag naar een spontaan meezingmoment.

Jammer dat dit verrassende hoogtepunt maandag achterwege bleef. Nu had Tweedy in de toegift zin om even lekker te rocken in het aan de Rolling Stones schatplichtige Monday. Daarmee voelde hij ook precies aan waar Wilco zin in had: even de remmen los.

Zo was de tweede avond net wat beter in balans. Licht en donker, ingetogen en explosief verhielden zich mooi tot elkaar. Dankzij een iets minder schel afgestelde zangmicrofoon was ook het geluid maandag helemaal perfect. Zo bracht Wilco het publiek twee avonden lang in vervoering met even rijke als adembenemende rockmuziek.