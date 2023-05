Wil je liever naar mamayoga of mamapilates? Kraamzorgbureau Mammaloe of Mamma Mia?

Er komt veel op je af tijdens de zwangerschap, zoveel is bekend. Verwarrende voedseladviezen (garnalen zijn goed, o, nee, toch niet, of toch wel), kinderdagverblijven waarvoor je je bij -20 weken al had moeten inschrijven en complete bevallingsverhalen van mensen die je voorheen hoogstens weleens groetten.

Waar ik niet op had gerekend, is dat je, al ver vóór een kind er de kans toe krijgt, wordt bestookt met het woord ‘mama’. Wil je liever naar mamayoga of mamapilates? Vitaminesupplement Multimama of liever Mamafit? Zat je te denken aan verloskundige AmsterMam of Mama2B? Kraamzorgbureau Mammaloe, Mamma Mia of gewoon Mama? Grote kans dat u na deze alinea al schoon genoeg heeft van het woord, kunt u nagaan. (En mocht u zich afvragen of er ook kraamzorgbureaus of verloskundigen met ‘papa’ in de naam bestaan: neen.)

Volgens het etymologisch woordenboek heeft het Nederlands mama en papa uit het Frans overgenomen. Het werd oorspronkelijk ook bij ons uitgesproken met het accent op de tweede lettergreep, mamá, zoals je bij erg chique mensen nog wel hoort. Ook in het Latijn bestond het woord mama al, zowel voor vrouwenborst als bij wijze van aanspreekvorm voor een moeder. Mama en papa komen waarschijnlijk van kindergebrabbel, omdat het zo’n beetje de eerste klanken zijn die een mens kan maken. Heel schattig dus, als je kind je zo noemt. Maar bedrijven of zorginstellingen? Toch wat minder.

Er hangt een wereld van ideeën en verwachtingen aan het woord ‘mama’, en de onontkoombaarheid daarvan wordt je alvast goed ingepeperd. Mamaflatie ligt hier op de loer; het zou toch zonde zijn als het woord zijn glans al heeft verloren voordat je ook maar één keer met recht zo genoemd bent?

Djuna Kramer

Niets zo irritant als een per ongeluk te zeer gelamineerde wenkbrauw

‘Brow gate’ werd het op internet genoemd, de ruzie tussen drie beroemdheden over de wenkbrauwen van een van hen. Het begon met een bericht van Selena Gomez op TikTok waarop ze haar – onberispelijke – wenkbrauwen toonde en erbij schreef: ‘I accidentally laminated my brows too much’ – ik heb per ongeluk mijn wenkbrauwen te rigoureus gelamineerd (over dat lamineren later meer). ‘Noem je dat per ongeluk?????’, reageerde Kylie Jenner met vijf vraagtekens plus een tag naar haar vriendin Hailey Bieber, die Selena Gomez wel moet haten, weet de wereldwijde TikTokgemeenschap, omdat Gomez een ex is van Biebers man. Mean girls, deze twee, concludeerde TikTok: laat Selena met rust. En denk toch vooral aan haar mentale gezondheid. Gomez worstelt met angst en depressie en was pas net terug op sociale media na een periode van afwezigheid.

Waarmee wat oorspronkelijk begon als een beautydingetje een serieuze rel werd en Selena Gomez weer van TikTok verdween. Maar nu even over dat lamineren: sinds wanneer doen we dat met de wenkbrauwen? Het zo noemen is een nouveauté, maar de handeling is zo oud als Cleopatra, want het betekent dat de wenkbrauwharen opwaarts in het gelid worden gekamd. Daardoor ‘zien ze er in een handomdraai vol en megafluffy uit’, beloven de beautybladen – mits je de lamineergel van Max Factor gebruikt, of de Kybrow-pommade van, jawel, Kylie Jenner.

Het begrip lamineren komt onder meer uit de textielindustrie en betekent zoiets als ‘vezels strekken’. Denk ook aan lamellen die keurig naast elkaar moeten blijven: niets zo irritant als een dwarsliggende lamel. En een per ongeluk te zeer gelamineerde wenkbrauw. Maar hé, daar hebben we het niet meer over.

Evelien van Veen

Zachte, rottende, overrijpe humuslaag: wie mulcht tuiniert pas echt

Mijn ervaringen met tuinieren waren tot voor kort op de tanden van één hark te tellen. Radijsjes in een bloembak aan het balkon. Tomaten op het dakterras. Tuinkers in de vensterbank. Onlangs is daar verandering in gekomen, want we hebben de stad verruild voor het boerenland en zijn – zoals Voltaire al voorschreef – onze tuin aan het cultiveren.

De veldarbeid komt met een eigen vocabulaire. Momenteel ben ik in de ban van het mulchen (spreek uit ‘multsjen’), het met organisch materiaal toedekken van grond rondom planten. Zo’n laag mulch heeft voordelen: het houdt vocht vast, voedt planten en voorkomt erosie en ‘onkruid’. In het bos zie je het ook: gevallen bladeren, takken en slierten schors bedekken en voeden de bodem.

‘Mulch’ komt uit het Engels, en betekent ‘deklaag van vergaan of rottend, organisch of ander materiaal over aanplantingen’ (Van Dale). Een vormvariant is ‘muls’. Volgens een Amerikaanse houtsnipperfabrikant stamt het van het Duitse molsch, dat ‘zacht’ of ‘rottend’ zou betekenen (Van Dale DU-NL schrijft ‘overrijp’, ‘beurs’). Volgens een Canadese tuinblogger ontsproot het aan molshe, Middelengels voor ‘stroachtige mest’.

Is mulch verwant aan ‘mul’? Als bijvoeglijk naamwoord betekent dat ‘pulverig, los’ (mulle grond), als zelfstandig naamwoord is het ‘molm’, dat staat voor ‘stof van aarde, hout en andere stoffen die vergaan zijn’. Op Ecopedia.be vind ik ook nog ‘mull’: ‘een goed verteerde, sterk gemineraliseerde humuslaag die meestal geleidelijk overgaat in de onderliggende bodemlaag’.

Mulchen valt misschien te begrijpen als het creëren of imiteren van een laag molm/mull – of het fingeren ervan, want mulch hoeft niet per se organisch te zijn, mulchen kan ook met stenen, karton of plastic, al hebben die materialen minder voordelen. Mulchen met krantenpapier kan ook.

Henk Bovekerk

Sommige bossen verdienen meer allure

Toen het lot mij laatst naar een landgoed in Zuid-Holland bracht, attendeerde een bord me erop dat hier een nieuwe bomenlaan geplaatst werd. Niet zomaar, maar ‘om de allure volledig terug te brengen’. In de Tweede Wereldoorlog was een groot deel van de oude bomenlanen in dit bos gekapt door de Duitse bezetters om plaats te maken voor een tankgracht. ‘Daardoor ontbreekt in dit gedeelte van het bos de allure van een landgoed.’

Dat nadrukkelijke ‘in dit gedeelte van het bos’ had iets liefs, alsof de schrijver van de woorden de rest van het bos niet voor het hoofd wilde stoten. Het was ook niet nodig om nodeloos grievend te zijn, het zeer plaatselijke alluretekort was al onaangenaam genoeg. Gelukkig was door de terzake bevoegden vastgesteld dat het anno 2023 hoog tijd was voor volledig herstel van allure. Eindelijk gaven ze ‘het bos de allure terug die het verdient.’

Allureherstel: alsof iemand die zichzelf in de loop der tijd lelijk is gaan vinden naar de plastisch chirurg gaat om aan ‘schoonheidsherstel’ te doen. Er bestaat toch geen erfrecht op schoonheid of allure? Daar steekt de geschiedenis doorgaans helaas een stokje voor. En als allure je na verloop van tijd opnieuw ten deel valt, is het dan wel dezelfde allure als voorheen?

Als ik peinzend het landgoed verlaat, besluit een chihuahua dat ik slecht volk ben, en een langdurige poging tot intimidatie gaat van start. De eigenaar verderop kan het niet schelen, waardoor ik tot aan de parkeerplaats achtervolgd word door een blaffend, om mijn enkels springend beest.

Ik ga al weg, ik snap het heus wel. Dit bos verdient allure, maar dat geldt echt niet voor iedereen.

Janna Reinsma

Van alle date-misdragingen klinkt ‘haunting’ toch het griezeligst

Stel: u kiest er op een datingapp voor om de leeftijdsgrens eens lekker laag te zetten (zonder dat het illegaal wordt natuurlijk). Dan is het misschien een goed idee u te verdiepen in het taalgebruik van uw jonge potentiële matches. Wie de verkeerde toon aanslaat, kan namelijk zomaar op de Instagrampagina OK Tinderboomer belanden, waar journalist Emma van den Berg haar gesprekken met oudere mannen op de app deelt (‘Wil je m’n suikernicht worden 2x per maand’, ‘Heb je een beurt nodig ofzo?’).

Generatie Z heeft intussen een heel eigen vocabulaire als het om daten gaat – althans, volgens de trendwatchers van Elle en Libelle – waarbij er vooral opvallend veel manieren zijn om te omschrijven wat er allemaal mis kan gaan. Iemand kan je bijvoorbeeld stashen, verborgen houden voor zijn familie en vrienden. Behalve gecatfished, wanneer iemand zich online voordoet als een ander, kun je ook worden ge-kittenfished, waarbij diegene zich een béétje anders voordoet. Maar toch anders.

Dan is er een groep woorden die het hedendaagse daten doen lijken op een Gothic novel. Er is ghosting, uit het niets nooit meer reageren, en zombieing, na lange tijd toch plotseling weer een berichtje sturen. En de griezeligste: haunting, wanneer iemand die je niet meer spreekt toch met likes en views op je sociale media blijft rondspoken. Online romantiek als een duister kerkhof, waar je nooit zeker kunt zijn welke verschijningen er nu weer achter je aan zullen komen; Mary Shelley is er niets bij.

Tsja, je zou er bijna van denken: doe mij maar een goed gesprek met een Tinderboomer.

Djuna Kramer

Afpersseks? Woord van de week blijft zoeken naar iets beters

Er belandt een pakketje op de burelen van Woord van de week. Het bevat een waterfles; ‘100 % seksvrij water’ staat erop. Ontwikkelingsorganisatie Simavi vraagt daarmee aandacht voor een schokkende praktijk: seks in ruil voor drinkwater. In sommige landen is schoon water door klimaatverandering zo schaars dat vrouwen en meisjes gedwongen seks hebben om eraan te komen. ‘Sextortion komt wereldwijd voor’, schrijft Simavi in het persbericht. ‘Teken de petitie ‘Dit is de druppel’’.

Dat doen we sowieso en daarna buigen we ons over het woord ‘sextortion’, een samentrekking van sexual (seksueel) en extortion (afpersing). ‘Afpersing van iemand die voor een webcam seks heeft gehad, naakt heeft geposeerd e.d.’, meldt Van Dale. Maar het begrip wordt dus ook breder gebruikt. De Engelstalige Wikipedia heeft het over elke vorm van niet-fysieke dwang om seks te hebben; machtsmisbruik door ambtenaren (zoals seks in ruil voor een identiteitsbewijs), leraren (in ruil voor een goed cijfer) en werkgevers (in ruil voor een baan).

Het woord wordt veelvuldig gebruikt in aanloop naar de vernieuwde wet seksuele misdrijven, waarin sextortion strafbaar wordt gesteld. Ook stealthing wordt daarin opgenomen, van stealthy, stiekem – stiekem het condoom afdoen. Rond de eerste rechtszaken hier van deze vorm van seksueel geweld werd in kranten overigens het prima alternatief ‘condoombedrog’ gebruikt, want waarom Engelse woorden bezigen als er Nederlands voor is?

Nu nog een goed Nederlands woord voor sextortion. ‘Chantageseks’? Google het en je stuit op ‘Gratis! Nieuwste chantagepornovideo’s kijken’ – het blijkt een heus pornogenre. Dat maar niet dus. Andersom dan, sekschantage? Dat wordt al hier en daar gebruikt als vertaling van sextortion, maar chantage en afpersing zijn niet hetzelfde. Afpersseks? Woord van de week blijft zoeken naar iets beters. Iemand?

Evelien van Veen

Vol wolfsverwachting klopt het hart

Onze honden maken dikwijls een ommetje door het bos achter het huis en komen soms terug met ledematen van wilde paarden die vermoedelijk zijn gedood door wolven (locatie: Noordwest-Spanje). Hoewel het ‘ontmoeten’ van een wolf zeldzaam schijnt te zijn, ben ik in het bos toch op mijn hoede, en vanaf de nabijgelegen heuvel tuur ik – tevergeefs – om me heen in de hoop er een te spotten.

Waar ik er wel een ontwaarde, was vorige maand bij een boekwinkel in Amsterdam. Op de voorkant van essaybundel Wolven op het ruiterpad van Tijs Goldschmidt prijkte een man in camouflagepak die door een wolf aan de mond wordt gelikt. Twee hoofdstukken gaan over de wolf, voor mij reden de bundel te kopen. In het essay Canis vinex, dat in 2015 in NRC verscheen, munt Goldschmidt de term ‘wolfsverwachting’ om het verlangen een wilde wolf te zien, uit te drukken.

Ik ben blij met dit woord: het vangt wat ik zelf ervoer maar niet in één woord wist te zeggen. Het klinkt als ‘weersverwachting’, maar weer is er altijd, je hoeft er niet op te wachten, de vraag is alleen in welke hoedanigheid. Het lijkt meer op ‘Messiasverwachting’, waarbij hetgeen verwacht wordt eveneens specifiek is genoemd. Mijn wolfsverwachting is groter (hoger?) dan mijn Messiasverwachting; waarschijnlijk spot ik eerder een wolf dan dat ik Christus door het bos zie wandelen, maar ik sta overal voor open.

Ik lijd ook aan zwijn-, hert- en vosverwachting, in één woord ‘wildverwachting’. Zoals Goldschmidt schrijft: ‘Het is opwindend te weten dat je tijdens een wandeling [een wild dier] zou kunnen ontmoeten. Het hoeft niet eens echt te gebeuren om toch iets toe te voegen aan de ervaring.’

Henk Bovekerk

Luiewijvenfriet is zo makkelijk nog niet

Op een onlineforum waar mensen de meest uiteenlopende praktische en existentiële vragen stellen trok een vraag mijn aandacht: welke aardappel kun je het best gebruiken voor ‘luiewijvenfriet’?

Al gauw schoot ene Gery te hulp, die zichzelf introduceerde als ‘Belgische ex-friturist’. Niet alleen gaf hij antwoord (bloemige aardappels, oftewel ‘afkokers’, bijvoorbeeld bintjes), hij deed ook uit de doeken hoe je de beste luiewijvenfriet maakt. (Frieten op een dikte van 10 à 13 millimeter snijden. Níét wassen. Na een eerste frituurbeurt op 140 graden laten afkoelen tot 20 graden, daarna opnieuw bakken op 170 à 180 graden, liefst in ossenwit of reuzel.)

Wat er lui was aan deze friet? De aardappels worden niet geschild en worden soms ook iets grover gesneden.

Ik voelde acuut meelij met de Belgische ‘luie wijven’ die deze friet ooit hebben bedacht. En maar zelf friet maken, op zo’n verrukkelijke manier dat mensen in een aangrenzend land het in een verre toekomst zo precies mogelijk zouden willen nadoen. En maar ondankbaarheid oogsten.

‘Luiewijvenfriet’ is een woord dat verhult dat er behoorlijk wat werk in zit. Het is in dat opzicht een beetje het omgekeerde van de ‘deconstructed cheesecake’ die ik laatst kreeg in een restaurant. Die bestond uit de ongebakken, impressionistisch op het bord samengevoegde ingrediënten van cheesecake (geen succes).

In mijn studietijd waren teksten de enige zaken in het leven die werden gedeconstrueerd. Zelf heb ik ook heel wat afgedeconstrueerd, tot mijn hersens ervan kraakten. En ik bak zelf cheesecakes – geen probleem, kleine moeite. Maar friet? Nog nooit. Voor iedereen die dat wel doet, (ex-)friturist of niet, neem ik mijn hoed af.

Een aardappel, dat is pas luie friet.

Janna Reinsma

De blues is mangs fijn: maart is de maand van de streektaal

‘Dialect is iets waar je pas bij stilstaat als je hoort dat ze ergens anders anders praten.’ Met die waarheid als een koe opende muzikant Arjan Pronk de rubriek Pronk & Abels van RTV-Oost. De omroep riep maart uit tot de ‘maand van de streektaal’, en zet de Nedersaksische dialecten Twents, Sallands en Achterhoeks in het zonnetje. Daarom gaat Pronk in gesprek met uitgever Paul Abels uit Enschede, als, zo zeggen ze zelf, ‘de Statler en Waldorf van het dialect’.

Het Nedersaksisch, zo leerde ik bij RTV Oost, is een van de erkende regionale talen in Nederland (net als het Fries en het Limburgs). Je kunt er niet alleen in Duitsland mee uit de voeten, maar zelfs in sommige Poolse streken en in Denemarken. Zo heeft de omroep op de site een quiz getiteld ‘Is het plat of is het Deens?’, die voor de buitenstaander zo makkelijk nog niet is (Sikkert? Zwalfien? Bondemand?)

Pronk en Abels praten ‘zo plat als een dubbeltje’ over hun taal en streek, waarbij Pronk zich verbaast over het feit dat alles uit het oosten van het land meteen het woord ‘regio-’ of ‘streek-’ ervoor krijgt. Zijn muziek wordt streekrock genoemd, zegt hij, maar ‘iedereen komt toch uit een streek? Johnny Cash en Mick Jagger toch zeker ook?’

In zijn nummer Bierboer gaf Pronk vorig jaar al eens zijn mening over die zogenaamde scheiding tussen provincialen en de rest: ‘Wie bent omoa iender iender iender / Wie bent omoa bieste bieste bieste.’

Ter ere van de maand van de streektaal wilde ik u tot slot een erg mooi Nedersaksisch woord meegeven. Mangs betekent ‘soms’ en is verwant aan het Duitse manchmal of het Platduitse mangsmoal.

‘De blues is mangs fijn’, aldus Pronk, ‘Oj’ doarnoa mar rock & roll kunt drij’jn.’

Djuna Kramer

Een keurig, officieel ingeburgerd woord, dat toch botst met mijn taalgevoel

Het woord ‘menstruatiearmoede’ hoorde ik vorige week pas voor het eerst, in de Alwaysreclame. Het maandverbandmerk geeft duizenden ‘menstruatieproducten’ weg aan vrouwen en meisjes die ze zelf niet kunnen betalen. Natuurlijk hoort er een hashtag bij de campagne: #stopmenstruatiearmoede. Libresse doneert maandverband met hetzelfde doel, maar voert ook nog een andere campagne: #periodsomnia. Dat staat voor de ‘menstruatieslaapkloof’ die Libresse signaleert; de kloof tussen vrouwen die lekker slapen tijdens hun menstruatie, omdat ze bijvoorbeeld het nieuwe Goodnight-maandverband gebruiken, en zij die wakker liggen uit angst om door te lekken. Menstruatieslaapkloof, ook een woord dat ik nog niet kende. Het staat (nog) niet in Van Dale, in tegenstelling tot menstruatiearmoede; dat staat er al sinds september 2022 in.

Een keurig, officieel ingeburgerd woord dus, ‘het verschijnsel dat vrouwen of meisjes geen geld hebben voor maandverband of tampons’, maar toch botst het met mijn taalgevoel. Armoede suggereert een gebrek aan iets, als in ideeënarmoede, taalarmoede, contactarmoede, soortenarmoede. En als in bloedarmoede, maar aan bloed is hier juist een overschot. Overigens is het niet altíjd zo dat aan het eerste lid van een samenstelling met ‘armoede’ een tekort is. Het Onze Taal-woord van 2022 was ‘energiearmoede’: die armoede is het gevolg van het verbruiken van energie en niet van een gebrek daaraan (al volgt dat vanzelf als je de gasrekening niet meer kunt betalen).

Hoe dan ook, in de Volkskrant van 7 maart kwam ik alweer een voor mij nieuw woord tegen: het ‘precariaat’, de onderste sociale klasse van de samenleving volgens het SCP. De laag waarin menstruatiearmoede zal voorkomen – of laten we het gewoon armoede noemen, want die duurt doorgaans langer dan een paar dagen per maand.

Evelien van Veen

Hoe op een vroeg verjaarsfeest een nieuw woord het licht zag

We waren weer eens met bijna de gehele familie bijeen en vierden alvast de verjaardag van Robin, die zes jaar geleden op 2 maart ter wereld kwam. Omdat het feest zeven dagen voor de geboortedatum plaatsvond, sprak de jarige van een ‘voorverjaardag’, een neologisme dat door alle familieleden werd omarmd. Er hing een voorverjaardagsslinger aan het plafond, na het ontbijt kreeg ze voorverjaardagscadeaus en ’s middags aten we voorverjaardagstaart.

Het deed mij denken aan Alice in Spiegelland, waarin de kleine avonturier een pratend ei ontmoet dat luistert naar de naam Hompie Dompie (vertaling Alfred Kossmann), die haar het verschijnsel ‘onverjaardag’ uitlegt. Alice complimenteert hem met zijn ceintuur, maar dat blijkt een das te zijn – zaken die bij een eivormig wezen moeilijk van elkaar te onderscheiden blijken. De das was een ‘onverjaardagscadeau’ van de koning en koningin, zo legt het ei verbolgen uit. ‘Wat is een onverjaardagscadeau?’, vraagt Alice. ‘Een cadeau dat je krijgt als het je verjaardag niet is, dat spreekt nogal vanzelf’, aldus Hompie. Uit een rekensom die Alice in haar opschrijfboekje maakt, blijkt ‘dat er 364 dagen zijn waarop je onverjaardagscadeaus kunt krijgen’ – in schrikkeljaren zelfs 365.

Online vind ik ‘voorverjaardag’ alleen als typfout, in zinnen waarin de schrijver een spatie is vergeten. De betekenis van het voorvoegsel ‘voor-’ spreekt voor zich. Net als bij ‘voorvertoning’, ‘voorverkiezing’ of ‘voorverkoop’ gaat het om een aangelegenheid die voorafgaat aan de eigenlijke gebeurtenis.

Het aantal voorverjaardagen dat je kunt vieren is in principe even groot als het aantal voorvertoningen of voorverkiezingen dat je kunt houden, maar doorgaans zijn het er niet veel. Wij hielden het op één. De voorpret was er niet minder om.

Henk Bovekerk

Die Chinese ballon zou zich in de bijna-ruimte bevinden. Daar kun je goed je hersens mee pijnigen

De Chinese luchtballon die onlangs het nieuws haalde, de eerste van een serie ballonnen die wereldwijd uit de lucht werden geschoten, bevond zich volgens China niet écht in het Amerikaanse luchtruim. Althans, dat meende ik op te maken uit een recent artikel in NRC. Daarin valt te lezen dat China het luchtruim vanaf ongeveer 20 kilometer boven de aarde tot ongeveer 100 kilometer als de ‘bijna-ruimte’ ziet – en als een ‘nieuw strijdtoneel’.

Interessant: blijkbaar bestaat er ineens geen unanimiteit meer over de verticale grenzen van een land. Ook in de hoogte moet een land een keer ergens ophouden, maar waar precies?

Nog interessanter: dat woord ‘bijna-ruimte’. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar mijn hersens raken ervan in de knoop. Wat mag dat wezen? Een plek die er net niet in slaagt een plek te zijn? Een ruimte die negatief wordt gedefinieerd, door wat ze nu nog niet is, maar wellicht nog zal worden?

In Engelstalige media repte men in dit verband van near space. Dat klinkt stukken minder spannend, en mijn hersens ontwarren er ook meteen weer van. Blijkbaar heb je dus de nabije ruimte en de verre ruimte, zoals je ook het Nabije Oosten en het Verre Oosten hebt, en de nabije en de verre toekomst.

Maar beter, of in elk geval poëtischer, vind ik toch die ‘bijna-ruimte’, zoals sinoloog en China-correspondent Garrie van Pinxteren, de auteur van het NRC-stuk, een vermoedelijk Chinese term vertaald heeft. Misschien omdat ik een zwak heb voor woorden die rieken naar drogredenen en opzettelijke begripsverwarring. En omdat het voorvoegsel ‘bijna-’ ook onuitputtelijke nieuwe mogelijkheden biedt voor slechte smoesjes in de privésfeer. Zo van: ‘Heb je de afwas gedaan?’ ‘Nee, ik heb de bijna-afwas gedaan.’

Janna Reinsma

Hoe zeg je muf zonder dat het afstotelijk klinkt? Juist: funky

‘Funky is het nieuwste modewoord in de Amsterdamse horeca’, signaleerde Telegraaf-columnist Kitty Herweijer op Instagram. ‘Niemand weet wat het betekent, maar het zorgt direct voor een prijsstijging van 20 procent.’

Die prijsstijging, daar kunnen wij van de taalrubriek helaas niets aan doen, maar wat funky betekent, dáár willen we wel even in duiken.

Even vanaf het begin: in de jaren twintig van de 17de eeuw, gaat funk in het Engels ‘vieze geur’ betekenen, van het Oudfranse fungier en verder terug het Latijnse fumigare, ‘roken’. Vanaf eind 18de eeuw wordt het ‘oud’ of ‘muf’ (men zegt het bijvoorbeeld over kaas), en later ook ‘afstotelijk’.

Maar dan neemt funky een positieve wending, als jazzmuzikanten het rond 1900 goedkeurend beginnen te gebruiken. (‘Muf en oud’ is hier waarschijnlijk zoiets gaan betekenen als ‘aards en diep’.) Funky beklijft en in een artikel over jazzslang uit 1954 omschrijft Time Magazine het als ‘authentiek, swingend’. Niet lang daarna brengt James Brown zijn eerste plaat uit en de rest is muziekgeschiedenis, van We Got the Funk tot The Funk Soul Brother.

Goed, en hoe kwam die funk dan op de Amsterdamse menukaart terecht? Waarschijnlijk via natuurwijn, die funky genoemd wordt als hij een beetje muf of ‘stallig’ ruikt. Natuurwijnmakers gebruiken vaak geen conserveringsmiddelen en werken met wilde gisten, waardoor de wijn wat ongebruikelijke geuren en smaken kan ontwikkelen. En hoe zeg je dat op een manier die niet afstotelijk klinkt? Juist: funky wijntje, hoor.

Hoewel het strikt genomen om wijnfouten gaat, vinden natuurwijnliefhebbers een beetje funk (een beetje!) juist wel interessant. Net zoals een kaasje smakelijk kan stinken of je heerlijk kunt dansen op vunzige beats. De moraal van het verhaal: een beetje vies kan best lekker zijn. En duur, natuurlijk.

Djuna Kramer

Van je nepos moet je het hebben

Het is waarschijnlijk vechten tegen de bierkaai, een woord proberen tegen te houden dat al behoorlijk in zwang is geraakt. Toch moeten we het even over ‘nepobaby’s’ hebben. Actrice Lily-Rose Depp is er een, actrice Zoë Kravitz is er een, check de beroemde achternamen: sterren die, zo wordt gezegd, flink vooruit zijn geholpen door de familiekruiwagen.

Dat ‘nepo’ komt immers van nepotisme, vriendjespolitiek, of eigenlijk ‘familiebegunstiging’ volgens Van Dale – ‘nepos’ is Latijn voor ’neef’. Van je familie moet je het hebben, zeker in Hollywood. Nietes, zeggen de sterren terug: het is eerder een nadeel, je moet je dubbel zo hard bewijzen.

De (inmiddels verhitte en ook in Nederland spelende) discussie begon met een artikel in New York Magazine. Op de cover prijkten de hoofden van acht jonge beroemdheden op babylijfjes; in de wieg al voorbestemd tot sterrendom. Filmrecensent Floortje Smit wijdde haar column in de Volkskrant aan het stuk. ‘Nepobaby’s zijn zo oud als Hollywood’, schreef ze. ‘Alleen het woord is nieuw – dat is dit jaar bedacht door iemand op Twitter.’

Maar dat nieuwe woord had volgens Woord van de Week beter nepokind kunnen luiden. Baby mag in het Engels makkelijk voor een volwassene worden gebruikt (‘I love you, baby’), in het Nederlands klinkt het stom. In het Nederlands denken we bij een baby aan zuigflesjes en speentjes, niet aan Dakota Johnson. Johnson, ook al actrice, is iemands beroemde kind, namelijk van acteurs Don Johnson en Melanie Griffith. Een Amerikaanse moeder kan over haar volwassen zoon zeggen: he will always be my baby, ook al is-ie een uit de kluiten gewassen gast met overal tatoeages. Een Nederlandse moeder, ook Rachel Hazes, zegt: hij blijft altijd je kind. Zelfs als dat kind een nepobaby is.

Evelien van Veen

De beesten: een alderbastende roman

Een vriend uit Amsterdam liet na zijn bezoek aan ons tijdelijke huis in ruraal Galicië De beesten van Gijs Wilbrink voor me achter, een roman over ruraal Gelderland. ‘Een dijk van een debuutroman’, zei Maarten Steenmeijer erover in de Volkskrant, een blurp die samen met de door hem gegeven 5 sterren op de cover prijkt.

Op pagina 104 kwam ik het mij onbekende woord ‘alderbastend’ tegen. Hoofdpersoon Tom Keller leert motorrijden van zijn oom Johan, die al vloekend commandeert: ‘Houding Tom, houding is het halve werk … ellebogen hoog, motor ramvast tussen de knieën, zo ja, ramvast, klasse Tom, alderbastend.’

Googlend belandde ik op de website van Alderbastend Bieren, ‘een opkomende familiebrouwerij uit Deventer Colmschate met roots in de Achterhoek’ die ‘het gat tussen de échte speciaalbierliefhebber en de traditionele pilsdrinker’ wil dichten. Op de homepage staat: ‘Alderbastend is dialect voor ‘enorm’ of ‘ontzettend’. Als je dus alderbastend veel zin in een biertje hebt, dan heb je enorm veel zin in een biertje.’

Via ‘alderbastend betekenis’ kwam ik uit bij een onlinedialectenwoordenboek. In zeker drie Gelderse dialecten (Achterhoeks, Barghs, Diems) staat ‘alderbastend’ voor ‘enorm’. In Hoogeveen (Drenthe) zegt men ‘allerbarstens’, in Deventer en Bathmen (Overijssel) ‘aldebassend’ of ‘aldejeekus’. Dat laatste lijkt op ‘allejezus’, wat ook min of meer ‘enorm’ betekent, als in: ‘Wat is het allejezus koud!’

Wat de precieze oorsprong van ‘alderbastend’ is, blijft alderbastend onduidelijk. In 2015 eindigde het woord op de tweede plaats in een verkiezing ‘mooiste Gelderse uitdrukking’, na het welbekende ‘brommers kiek’n’. De band Normaal maakte behalve het mild harde Oerend hard ook het veel hardere lied Alderbastend hard.

Het zou een mooie en verdiende blurp zijn voor op de cover van De beesten: ‘Een alderbastende roman’.

Henk Bovekerk

Als je alleen wordt gelaten

Wie ooit een grote, belangrijke vriendschap heeft zien crashen, of er eentje ongewild heeft zien verzuren of verwateren (minder abrupt, niet minder dramatisch), snapt wat er wordt bedoeld met ‘vriendschapsverdriet’. Ik hoorde het woord in de nieuwe podcast Poëzie vandaag van Avrotros, gepresenteerd door dichter, schrijver en columnist Ellen Deckwitz. In elke aflevering draagt ze één gedicht voor en vertelt ze er iets over op een toegankelijke, aanstekelijke manier, in slechts 5 minuten.

De eerste gaat over Je hebt me alleen gelaten van Hans Lodeizen (1924-1950). Als 15-jarige puber leerde ze het gedicht kennen tijdens de les Nederlands, op het moment dat haar beste vriendin ineens een vriendje had gekregen en ze zich zielsalleen voelde. ‘Op die leeftijd zijn hartsvriendschappen eigenlijk een soort huwelijken (...), je bent elkaars hulplijn als de grote pauze de kantine in een chaos verandert.’

Lodeizen schrijft: ‘laatst reed je me voorbij met vier / andere mensen in een oude auto / en ofschoon jij de enige was die / niet omkeek, wist ik toch dat jij / de enige was die mij herkende de enige die / zonder mij niet kan leven’.

Deckwitz vertelt dat het gedicht insloeg als een bom. ‘Ik kreeg het gevoel dat het over mij ging (...), over vriendschapsverdriet.’ Het gedicht werd een ‘reddingsboei van taal’, dat maakte dat ze ter plekke een woord bedacht ‘waarmee ik dat waar ik mee zat onder woorden kon brengen en dus ook kon verwerken’.

Fijn, dat we er misschien wel mede dankzij Hans Lodeizen een mooi woord en een prachtige dagelijkse poëziepodcast bij hebben. En ook troostrijk, in een tijd waarin heel wat mensen nog moeten bijkomen van Boeken-, Mondo- en Brommer-verdriet.

Janna Reinsma

De ‘kaolo’-wildgroei is veel Surinamers een doorn in het oor

Leuk en aardig dat er zo veel Surinaamse woorden worden gebruikt als straattaal, zei comedian Roué Verveer vorige week in een filmpje op Instagram, maar het kan ook leiden tot pijnlijke situaties. Hij had het over het woord kaolo, dat veel jongeren gebruiken als ‘heel erg’. Kaolo lekker, kaolo duur, kaolo hard gelachen. Maar kaolo – letterlijk ‘poepgat’ – is een van de zwaarste scheldwoorden die het Sranan kent, aldus Verveer. ‘Ik heb het nog nooit gebruikt waar mijn ouders of andere ouderen bij zijn en mijn kinderen zouden het nooit in mijn aanwezigheid zeggen.’ Gebruik het in de verkeerde situaties, waarschuwt Verveer met een spottende glimlach, en je kunt een kaolo klap krijgen op je kaolo bek.

Het is onvermijdelijk dat woorden in een nieuwe context wat van betekenis veranderen, zou je hiertegen in kunnen brengen. Maar dat neemt niet weg dat de kaolo-wildgroei veel Surinamers een doorn in het oor is. Dat blijkt wel uit de duizenden likes en gefrustreerde reacties onder het filmpje van Verveer – van een vrouw die verbijsterd opmerkt dat tegenwoordig zelfs ‘yuppen met Woolrich-jassen’ kaolo zeggen, tot een docent bij wie de rillingen over de rug lopen als leerlingen het roepen in de les.

Waarschijnlijk in zalige onwetendheid van dit alles, nomineerde het Belgische Jeugdjournaal kaolo afgelopen december nog voor de verkiezing van kinderwoord van het jaar. (Het werd slay, wie weet ook ooit nog materiaal voor deze rubriek).

De Belgen kozen trouwens voor de spelling kaulo, net als bijvoorbeeld modeketen Coolcat, toen die ooit een kindershirt verkocht met ‘Ik ben kaulo gangster’ erop. Daarover twitterde de Surinaams-Nederlandse comedian Howard Komproe destijds: ‘Vergeef ze Vader, ze weten niet wat ze doen.’

Djuna Kramer

Een streng woord wel, ‘limitarist’. Maar het is er tijd voor

Het is tijd voor een bestaansmaximum. Sommige Nederlanders zijn té rijk, stelde politiek filosoof Dick Timmer begin januari in de Volkskrant; de miljardairs in de Quote 500 zijn nóg weer rijker geworden, en de armen alleen maar armer. Onrechtvaardig, zegt de filosoof. Timmer is een ‘limitarist’, van ‘limiet’: een grens trekken, paal en perk stellen, tot hier en niet verder met die walgelijke rijkdom.

Mooi woord, ‘limitarist’. De aanhalingstekens hangen eromheen omdat het niet in het woordenboek staat; het is verzonnen, of, zo u wilt, een neologisme, zo neo dat het nog niet officieel bestaat. Terwijl de tijd er wel rijp voor is, zeggen limitaristen – wat doet een mens (Charlene de Carvalho-Heineken) in deze wereld met 12,8 miljard?

Een streng woord ook wel; limitarist lijkt misschien wel bewust op ‘militarist’. Je ziet zo’n grensbewaker meteen voor je, in een met militaire precisie gestreken uniform (hoewel, een filosoof?): ‘Terug, rijkaard, het gebied boven de, zeg, vijf miljard dient niet te worden betreden. Kssssjt, wegwezen hier.’

Het is natuurlijk geen toeval dat limitarist (militarist trouwens ook) verwant is aan het antropologische begrip ‘liminaliteit’, nog zo’n woord dat wél in de krant stond, onlangs, maar (nog) niet in Van Dale. Het stuk ging over het Verzetsmuseum, en over hoe ‘mensen die opeens in een oorlog belanden een soort drempel (limes in Latijn) overschrijden. Van het ene op het andere moment verandert alles en kent niemand de regels meer.’

‘Liminaal’ staat overigens wel in het woordenboek: ‘betreffende een overgangsfase’. Liminaliteit en limitarist staan te trappelen om te worden toegelaten, Van Dale, nu er een nieuwe tijd gloort waarin alle oude regels veranderen en ongebreideld kapitaal gaat worden herverdeeld. Naar binnen willen die woorden, gooi open de grens.

Evelien van Veen

Bauschan hield niet van koddebeiers

Dat mijn herdershond op 6 december moeder werd van een enkele, roetzwarte pup, leek mij een goede aanleiding om eindelijk eens Thomas Manns Baas en hond te lezen. Vanaf pagina 1 gloeiden mijn wangen van blijdschap over Manns taalgebruik (vertaling Pé Hawinkels, 1974). Zou de eerste zin niet de gehele kolom in beslag nemen, dan had ik hem hier integraal geciteerd. De ‘tovenaar’ publiceerde het boekje in 1919, terwijl hij al begonnen was De toverberg te schrijven – vergelijkbaar met Michelangelo, die tijdens het bouwen van de Sint-Pieter naar verluidt ook een aardig hondenhok timmerde.

‘Een idylle’, noemt het boek zichzelf, afgeleid van het Griekse eidullion, wat ‘af­beel­din­kje, kort be­schrij­vend ge­dicht’ betekent. Het woordenboek definieert ‘idylle’ als een ‘dich­ter­lij­ke schil­de­ring’ van eenvoudige mensen die dicht bij de natuur leven, en ook als ‘lief­des­re­la­tie, ge­ken­merkt door on­be­van­gen­heid en op­recht­heid’. Beide gaan hier min of meer op: de verteller woont in een overwoekerde wijk aan de rand van de stad, en hij beschrijft zijn affectie voor de hond Bauschan, hun wandelingen door het ‘revier’ en hoe zij jacht maken op wild – ‘dat wil zeggen: Bauschan jaagt erop, en ik kijk toe’.

Over het karakter van de hond schrijft Mann ‘dat er drie soorten mensen zijn waaraan Bauschan een gruwelijke hekel heeft, te weten koddebeiers, monniken en schoorsteenvegers’. Koddebeiers? Het blijkt een combinatie van ‘kodde’ (knots) en ‘beieren’ (slingeren), en betreft een persoon die is gevolmachtigd om met een stok te zwaaien om orde te handhaven. Van Dale noemt de jachtopziener, veldwachter en politieagent als voorbeelden, en citeert een onbekend kinderlied: ‘daar bo­ven in de vrije lucht, waar men geen kod­de­bei­er ducht’.

We overwogen onze pup Bauschan te noemen, maar het werd Loba. Ze blaft, kwispelt met de staart en plast op het tapijt. Met koddebeiers is ze onbekend.

Henk Bovekerk

Een weinig klotenkokerig 2023

Deze maand ontstond wereldwijd grote opwinding over het AI-programma ChatGPT, dat nogal goede teksten kan genereren, in alle mogelijke genres, over alle mogelijke onderwerpen. Er verscheen een vloedgolfje aan enthousiaste, kritische en angstige artikelen. Kon het programma net zo spannend schrijven als Nicci French? Wisten studenten er al geloofwaardige essays mee te produceren? En, meer in het algemeen: waren we al overbodig geworden?

Speciaal voor u als taalliefhebber ben ik ook even wezen kijken, onder meer naar de gedichten die het programma weet te brouwen. Met één druk op de knop bestelde ik een gedicht ‘over journalistiek en poëzie’. Het eindigde met de regels: ‘Ik dank de journalisten/ en de dichters/ voor hun werk,/ hun talent, hun passie./ Ze geven ons nieuws,/ ze geven ons licht,/ ze geven ons hoop.’

Toch leuk, dat horen we hier niet zo vaak! Toen ik van de weeromstuit een verdrietig en chagrijnig gedicht over 2023 bestelde, kon ik dat ook krijgen: ‘Ik ben moe, ik ben moe van het wachten,/ moe van het proberen, moe van het hopen./ Ik ben het beu, ik ben het zat,/ ik wil dat 2023 voorbijgaat.’

Vervolgens ging ik op zoek naar oude, obsoleet geworden woorden. Zo kwam ChatGPT op de proppen met een voor mij volkomen nieuw oud woord: klotenkoker (een zeer nauwe ruimte of overvolle kamer). Het woord was zó oneindig oud, overigens, dat ik het online nergens kon terugvinden en ietwat aan het programma begon te twijfelen.

Het inventiefst was ChatGPT bij het op verzoek zelf bedenken van nieuwe spreekwoorden, zoals ‘Een goede vriend is beter dan een dichte deur’: loyale, betrouwbare vrienden zijn waardevoller dan materieel bezit. Met deze open deur wens ik u een weinig klotenkokerig 2023. Moge het een jaar worden om niet heel snel beu te worden.

Janna Reinsma

Hoteldebotel is hartstikke Hebreeuws

‘Bent u wel helemaal jofel?’ ‘Ziet u er weleens achenebbisj uit?’ Met zulke toch wat brutale vragen overviel stadszender AT5 vorige week argeloze Amsterdammers op de markt. De aanleiding: het Jiddisch staat op het punt terug te keren naar Mokum. De Universiteit van Amsterdam gaat de oude Joodse taal vanaf 2023 aanbieden aan studenten. Vanwege de grote Joodse gemeenschap die in de stad leefde, is het belangrijk om de taal aan te bieden als hulpmiddel voor historisch onderzoek, vindt de universiteit.

Net als in andere West-Europese steden spraken de Joden in Amsterdam het zogenaamde West-Jiddisch, dat verdrietig genoeg haast is uitgestorven. Maar de restanten ervan zijn in het Amsterdams nog overal te vinden. Mazzel, gein, porem (gezicht), mesjogge (gek) – dat die uit het Jiddisch kwamen wist u misschien al. Mijn vondst van de week is echter een onverwachtere: hoteldebotel.

Als ik had moeten gokken had ik gedacht dat hoteldebotel ergens in de jaren zeventig of tachtig was ontstaan. Dat André van Duin het misschien had bedacht. Maar nee, het is veel (véél) ouder. Hoteldebotel komt oorspronkelijk uit de Talmoed, vertelt UvA-hoogleraar Irene Zwiep aan AT5. Daarin staat een passage waarin alle leeftijden worden besproken. Bij 90 jaar is men volgens de Talmoed awar oe-woteel, wat zoveel betekent als ‘van de wereld’. Het Hebreeuwse gezegde werd in het Jiddisch overlewotel of overwotel, en vanaf daar dus: hoteldebotel.

Geestig dat de afwezige gemoedstoestand van een (in de tijd dat de Talmoed werd geschreven toch zeker) hoogbejaard iemand nu wordt gebruikt voor verliefdheid. Erg passend ook eigenlijk. Want hebben we niet allemaal weleens over een smoorverliefde vriend gezegd: die zijn we kwijt?

Djuna Kramer

Wie heeft er ooit van een spijtgezin gehoord?

Niet één Woord van de Week deze week, maar tien: boektokken, bofbelasting, emojibaby, energietoerisme, klimaatklever, needlespiking, prijzenpijn, spijtgezin, stopbonus en zevenvinker. Allemaal woorden die in 2022 zijn ontstaan en die nu op de nominatie staan om Van Dale Woord van het Jaar 2022 te worden; de meeste stemmen gelden. Leuk van de Van Dale-site is dat de woorden zonder uitleg op een rijtje staan – je kunt dus eerst raden wat ze betekenen (als je dat nog niet wist) voordat je de button ‘betekenis’ aanklikt.

Wij van Woord van de Week hebben de test natuurlijk meteen gedaan. Boektokken, energietoerisme, needlespiking, prijzenpijn: die woorden kennen we, of de betekenis ligt zo voor de hand dat we die meteen raden.

Klimaatklever: kan niet missen, zegt u misschien, maar hier gokken twee van de vier toch verkeerd. Iemand die eindeloos lang met zijn auto aan de laadpaal staat, denken ze, maar nee, het is natuurlijk ‘een klimaatactivist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt’. Zo iemand zou je ook een plaktivist kunnen noemen, ware het niet dat dat woord al uit de jaren tachtig stamt, de tijd van de ban-de-bom-affiches.

Dan spijtgezin. Heeft niemand hier goed. Dat gaat over vrouwen die spijt hebben van het moederschap, luidt het antwoord, ‘daar heb ik dit jaar al een paar keer stuk over gelezen’. Klopt niet, het gaat om ‘een gezin dat achteraf spijt heeft (Oekraïense) vluchtelingen in huis te hebben genomen’. Vinden wij gek hier, niemand heeft het in die context ooit gehoord, en in die betekenis lijkt het woord ook geen blijvertje.

Bofbelasting, emojibaby, stopbonus en zevenvinker: zoekt u zelf vooral even op. Dan kunt u, tot en met maandag, meteen stemmen. Wij hebben wel een favoriet, u?

Evelien van Veen