‘Wil je een snoepje?’ is een krachtige én lichte voorstelling over die grote angst: de kinderlokker ★★★★★

‘Wil je een snoepje?’ (10+) van Het laagland met vanaf links: Marie-Mae van Zuilen, Jennifer Welts en Adina Macpherson. Beeld Joost Milde

Wil je een snoepje? (10+) is een bijzonder krachtige en tegelijk aangenaam lichte jeugdvoorstelling over de grootste angst van alle jonge tieners en hun ouders: de kinderlokker. Zoals te doen gebruikelijk krijgen we de kinderlokker nooit te zien, maar het gaat wel de hele tijd over hem. Wat als?

Schrijver Annet Bremen laat drie meisjes van een jaar of 10 met elkaar praten en fantaseren over hun angst om op een dag te verdwijnen. Ze halen krantenberichten aan, waarin ze hebben gelezen over meisjes die voor het laatst gezien zijn in die en die straat. Wat zou er met je gebeuren, vragen ze zich af, huiverend en gefascineerd tegelijk, als je in zo’n wit busje wordt meegenomen? Ze spelen op kinderlijk naïeve wijze ontvoeringen na en proberen zich voor te stellen wat er daarna zou gebeuren. Maar verder dan de vage omschrijving ‘de dingen’ komen ze niet.

Regisseur Belle van Heerikhuizen sneed eerder zware thema’s als zelfdoding aan in haar jeugdwerk. Ze houdt de enscenering sober. De drie actrices die de meisjes spelen (Adina Macpherson, Jennifer Welts en Marie-Mae van Zuilen) zitten op een bankje. Ze hebben zwemkleding aan en drinken slush. Het knappe is hoe de makers de drie meisjes laten balanceren op allerlei grenzen. Ze zijn kwetsbaar en strijdlustig, ze zijn speels en soms vroegwijs, ze zijn angstig en tegelijk is het ook allemaal ontzettend spannend. Het aanstekelijke samenspel van de actrices maakt de ontspannen sfeer waarin dit onderwerp wordt besproken compleet.