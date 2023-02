Wil je een eigen koophuis? Zorg dan dat je aan de goede kant van de kloof staat, klinkt de boodschap

Pieter Jan Hagens wilde zondag in Buitenhof weten of minister Hugo de Jonge wel eens aan Blaricum had gedacht terwijl hij zijn nieuwe woningwet ontwierp. De elfduizend mensen die daar in de duurste huizen van Nederland wonen, zitten misschien wel helemaal niet te wachten op een verplichte dertig procent sociale huur in de achtertuin. Wat had De Jonge hen te zeggen?

Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik kan me voorstellen dat de reactie die De Jonge diep van binnen op dit ‘bezwaar’ had willen geven, zoiets inhoudt als: wat maakt het in godsnaam uit wat ze er in Blaricum van vinden? Al jaren zorgt woningnood in Nederland voor schrijnende ongelijkheid; moeten we op het moment dat we daar iets aan gaan doen echt rekening houden met gevolgen voor de rijkste gemeente van Nederland?

Hugo de Jonge vertelt bij Buitenhof over zijn woningwet Beeld NPO Start

‘Het is verkiezingstijd’, maande Frits Wester vrijdag in het RTL Nieuws naar aanleiding van de krankzinnige opmerking van VVD-kamerlid Peter de Groot dat De Jonge met zijn sociale huurplannen ‘de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrolt’. Volgens Wester was dit ‘typisch zo’n punt waarop de VVD zich kan profileren’. De Groot gelooft niet in het herverdelen van woningen, liet hij via Twitter weten. Waarin wel? ‘Bouwen.’

Afgelopen week ging een mail viraal die ING rondstuurde naar jonge leden. Onderwerp: wat als je geen betaalbaar huis kan vinden? De grootste bank van Nederland had een paar tips. 1. Verbouw zelf een klushuis. Moet je wel talent voor hebben, en vooral extra tijd en financiële middelen. 2. Zoek een partner, want met z’n tweeën heb je meer kansen op de woningmarkt. Dat hadden ze het groeiend aantal van 3,2 miljoen alleenstaande Nederlanders niet hoeven vertellen. Tip 3 en tip 4: zorg dat je rijke ouders hebt, haal die over tot een schenking of familiehypotheek. Mocht dat er allemaal niet inzitten – dat klushuis, die partner, die rijke ouders – dan had ING nog een laatste tip: ‘Geduld hebben, veel geduld.’

In wezen kun je deze mail als volgt samenvatten: wil jij geen last hebben van ongelijkheid op de woningmarkt? Zorg dan dat je aan de goede kant van de kloof staat. Het zou grappig zijn, als het niet zo accuraat de huidige situatie omschreef. Zal wel aan mij liggen, maar ik vind ‘herverdelen’ daarom klinken als een prima oplossing – in elk geval als een begin. Leuk hoor, ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Maar zelfs in Blaricum is de vrije huizenmarkt op een gegeven moment verzadigd.

D66’er Jan Paternotte – die na De Jonge bij Buitenhof kwam vertellen waarom het JA21-idee om vluchtelingen op te vangen in Rwanda niet heel humaan is – merkte op dat het zonde zou zijn als breed gedragen sociale plannen zoals deze woningwet sneuvelen door opgeklopte relletjes in verkiezingstijd. Daar had hij gelijk in. Publiek geheim is alleen dat met het verdwijnen van dat soort relletjes niet alleen de kunstmatig opgewarmde verkiezingskoorts zou oplossen, maar ook onze halve entertainmentindustrie.