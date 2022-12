‘Wil de krokodil’ is een slap en nogal humorloos aftreksel van de Paddington-films ★★☆☆☆

Wil de krokodil

Een arme goochelaar (Javier Bardem) vindt in een dierenwinkel een krokodil die kan zingen. Het lijkt het einde van zijn financiële problemen, maar helaas: het dier heeft plankenkoorts en weigert voor publiek op te treden. Achtergelaten op een zolder in New York sluit de krokodil vervolgens vriendschap met een familie.

Wil is, kortom, een soort Paddington, de beer die werd opgenomen in een mensengezin. Maar hoezeer Wil de krokodil (Lyle, Lyle, Crocodile) ook zijn best doet om Paddington-achtige charme uit te stralen, deze Amerikaanse familiefilm blijft een slap en nogal humorloos aftreksel van de twee Engelse Paddington-films. Zolang Bardem erbij is, is de film best geestig, maar de goochelaar verdwijnt voor lange tijd uit beeld. De middelmatige liedjes die Wil ten gehore brengt, maken het er niet beter op.