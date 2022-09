De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: grijp niet in bij stijgende energiekosten.

Mij is ter ore gekomen dat sommigen van u twijfelen. Recente gebeurtenissen stellen ons geloof andermaal op de proef. U wordt wellicht geconfronteerd met energierekeningen die zich almaar vermenigvuldigen en vraagt zich af: is dit de Markt? Moeten wij in armoede leven omdat de wetten van Vraag en Aanbod dat voor ons bepalen? En ja, dikwijls volgt dan: is dit nog wel mijn geloof?

U ziet geloofsgenoten profiteren van de Markt, waar u en anderen juist creperen en vraagt: is de Markt er ook voor mij? En als de Markt goed is, waarom lijkt Hij dan toch kwaad te doen? Is het niet raadzaam om ons geloof te herzien wanneer ouderen trillen van de kou en kinderen honger lijden? Moeten wij niet ingrijpen als rampspoed zich zo evident openbaart? Is barmhartigheid dan niet geboden?

En ik antwoord u: barmhartigheid kan slechts bestaan bínnen het geloof in de Markt. Wij zullen de Markt niet verstoren, want zo aanvaarden wij dat Hij niet volmaakt is. Wanneer wij niet vol overgave de Markt volgen, moeten wij niet bevreemd zijn als de Markt ons niet brengt waar wij op hopen. Wanneer u twijfelt aan de Markt, vraagt u zich dan eens af: wanneer heeft de Markt getwijfeld aan u?

Blijf dan ook in Zijn goedheid vertrouwen, juist in barre tijden. Zolang wij de Markt maar blijven volgen, ligt er een weldadige toekomst voor ons. Dat sommigen van ons nu afzien, betekent niets in het licht van de eeuwigheid. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Want ik weet zeker dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.