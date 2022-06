‘Wij willen WW’: was deze zomerhit uit ’74 prima satire of een racistisch lied?

De single ‘Wij willen WW’ van Henk en de Stainless Steelband. Beeld Studio V

Mail uit Paramaribo van Henk Wouter, de man die in 1974 in de Nederlandse media werd gepresenteerd als de zanger van een curieuze zomerhit met racistische clichés, Wij willen WW van de nieuwe Henk en de Stainless Steelband. Wouter heeft besloten niet mee te werken aan dit stuk.

De vraag was of hij geïnterviewd wilde worden voor een reconstructie van het vrolijk klinkende nummer waarin in het Surinaams-Nederlands een dringend beroep wordt gedaan op de Nederlandse staat. De veelvuldig herhaalde slotzin: ‘O Nederland, geef me WW à contant.’

Het was een nummer dat destijds al verwarring zaaide en sindsdien steeds controversiëler is geworden. Wouter was het zwarte uithangbord van de gelegenheidsband, de Henk uit de bandnaam. Zijn foto stond groot op het hoesje van de single, de ogen verscholen achter een donkere zonnebril.

Tussen de regels door is in zijn mail spijt te lezen. ‘Als mens ben je je op heel jonge leeftijd niet volledig bewust van handelingen die je pleegt’, schrijft hij. ‘Wanneer op latere leeftijd het moment aanbreekt om een oordeel te vellen over bedoelde handelingen, is het van levensbelang om eerlijk tegenover jezelf te zijn.’

Vriendelijk vraagt Henk Wouter om begrip. ‘Ik heb besloten het verleden definitief af te sluiten en achter mij te laten.’

Vijandige ontvangst

In Wij willen WW profiteren Surinaamse Nederlanders gretig van de sociale voorzieningen in Nederland, in het bijzonder van de Werkloosheidswet. Over hun arbeidsethos wordt gezongen: ‘Wij willen heus hard werken, al zijn we dat niet gewend.’ Ze voelen zich thuis in de Bijlmer, want ‘daar swingen de galerijen door het geld der overheid, ja wij leven daar als vorsten dankzij dit koninkrijk’.

De tijdgeest werd geraakt. Waar er in 1966 13 duizend Surinamers in Nederland waren, nam dat aantal in 1972 toe tot 51 duizend en in 1980 tot 145 duizend. De piek werd bereikt in 1975, een jaar na Wij willen WW, toen 40 duizend Surinamers in Nederland aankwamen, om economische redenen, om hier te studeren of om herenigd te worden met familie.

Het was deels een gevolg van de versnelde onafhankelijkheid van Suriname, ingezet door het progressieve kabinet van PvdA-leider Joop den Uyl. Inwoners van Suriname zouden na 25 november 1975, de dag van de onafhankelijkheid, hun Nederlandse nationaliteit verliezen. Suriname was straatarm, de werkloosheid was enorm, corruptie tierde welig.

De ontvangst was vijandig, hun komst werd door veel Nederlanders met groot wantrouwen bekeken. ‘Immigratie waarde als een soort spook door de samenleving en van dit spook waren de Surinamers de belichaming’, schreef sociaal geograaf Hans van Amersfoort in 2010 in een artikel over de exodus, ‘Een som van misverstanden’.

Surinamers in Nederland kregen te maken met racisme en discriminatie op grote schaal, en zelfs met een vestigingsverbod voor bepaalde stadswijken in Amsterdam en Rotterdam. Woningen konden nauwelijks worden gevonden. Steeds meer Surinamers kwamen in de Bijlmer terecht, de nieuwe Amsterdamse wijk die met grote leegstand kampte.

En de werkloosheidscijfers onder Surinamers waren bovengemiddeld hoog – de voedingsbodem voor Wij willen WW.

Daar in Suriname zijn we altijd werkeloos

Zeg niet dat we lui zijn want dan word ik heel erg boos

Wij willen beter leven, dat kan in Nederland

Bij die sociale zaken krijg je WW à contant

De klanken zijn vrolijk, mede dankzij het gebruik van de steeldrum. De melodie en het metrum van de slotzin ‘O Nederland, geef me WW à contant’ was ontleend aan een Surinaamse klassieker van Max Woiski jr., de onschuldige meezinger Rijst met kouseband uit 1962. Henk en de Stainless Steelband bouwden het oorspronkelijke refrein om: ‘O Nederland, geef ons rijst met kouseband’.

Een onverwachte hit

Terug naar het begin, wanneer een ambitieuze Amsterdamse muzikant met een Schotse vader, Franklin Kennedy, een studioband formeert. Kennedy bevindt zich in het hart van de Amsterdamse muziekscene, als tekstschrijver en lid van de bands Pepper & Salt en Breakaway.

In het voorjaar van 1974 wordt bij studio Dureco een liedje van zijn hand opgenomen, Wij willen WW. Het is aanvankelijk bestemd voor een cabaret-elpee die Kennedy wil maken. Voor het schrijven van de tekst had hij nog geen half uur nodig gehad.

De bandleden rekruteert Kennedy, die op dat moment 27 jaar is, uit Amsterdam. Henry Ronde, een Surinamer die met het Silvertone Steel Orchestra al jaren actief was in de muziek, neemt de steeldrum voor zijn rekening, Nanno Hengeveld is de bassist, Hans de Rijbel de drummer. Ook een andere Surinamer, John ‘King Size’ Russell, is bij de opname voor platenlabel Elf Provinciën betrokken.

Op 25 mei 1974 komt Wij willen WW binnen in de Top 40, niemand heeft er nog op gerekend. De Top 20 wordt net niet bereikt. Steeds meer zaaleigenaren willen de band boeken en Franklin Kennedy, de motor, formeert een band voor de optredens. Een van de nieuwkomers is Sjef Smets, een keyboardspeler uit Utrecht. Henry Ronde (steeldrum), bassist Nanno Hengeveld en drummer Hans de Rijbel zijn gebleven.

De populariteit krijgt een impuls na een optreden in Op volle toeren, een populair tv-programma dat wordt gepresenteerd door de bekende snordrager Chiel Montagne. Een professionele impresario, Joop Koekkoek, ontfermt zich over de band. In onder meer Het Vrije Volk, Panorama en De Telegraaf (‘Franklin Kennedy’s kostje is gekocht’) verschijnen grote stukken over Henk en de Stainless Steelband.

Henk en de Stainless Steelband, met van links naar rechts Henry Ronde, Hans de Rijbel, Nanno Hengeveld, Sjef Smets, Henk Wouter en Franklin Kennedy.

Al bij de eerste signalen dat Wij willen WW aanslaat, heeft Kennedy de charismatische zanger Henk Wouter zover gekregen om zich aan te sluiten bij de band. In 1972 is hij in het spoor van een populaire Surinaamse band, The Falling Stones, naar Nederland gekomen en in de Bijlmer neergestreken. Wouter wordt de blikvanger van de band, ook in de publiciteit.

Het half verzwegen geheim van Henk en de Stainless Steelband, wellicht in stand gehouden om critici de wind uit de zeilen te halen, is dat Franklin Kennedy de zang op Wij willen WW voor zijn rekening nam. Dat deed hij overigens met verve, in het Surinaams-Nederlands met de voor de taal karakteristieke bilabiale w.

‘Weerzinwekkend’

Tegenstanders zijn er ook, maar hun stemmen klinken niet luid. Hier en daar sijpelt kritiek door op de tekst, in de Volkskrant bijvoorbeeld. In een knallende ingezonden brief geeft H. Karstens uit Amsterdam al op 15 mei blijk van zijn weerzin. Karstens loopt voorop, Wij willen WW had de Top 40 nog niet eens bereikt.

‘Met klem wil ik protesteren tegen het feit dat op de Nederlandse radio voortdurend het weerzinwekkende lied Wij willen WW wordt gedraaid. Het lied is een troef in de golf van het nieuwe ironisch-racisme dat ons land overspoelt’, schrijft Karstens.

‘Het liedje is walgelijk om zijn eenzijdige afschildering van mensen, die door Nederland gedwongen (en eeuwenlang uitgebuite) ‘rijksgenoten’ zijn. Zij worden in dit lied getypeerd als leeglopers, steun-misbruikers en gesubsidieerde feestvierders.’ Dat Henk en de Stainless Steelband voor een deel Surinaams is, vindt de boze briefschrijver geen argument: ‘Het doet er niets toe of dit vieze lied nu door Hollanders of door Surinamers wordt gebracht.’

H. Karstens staat niet alleen, al klinkt de kritiek maar sporadisch. Het Algemeen Dagblad noemt Wij willen WW op 31 mei discriminerend en schrijft: ‘Dat zo’n nummer wordt opgenomen geeft natuurlijk al blijk van een ergerlijke mentaliteit, maar als het nog in groten getale gekocht wordt ook geeft dat helemaal te denken.’

Vanuit de Surinaamse gemeenschap is slechts zijdelings kritiek waarneembaar, en dan nog meestal indirect. ‘Henry en ik hebben al een paar keer van sommige Surinamers op onze kop gehad’, zegt Wouter op 19 juni in Het Vrije Volk.

Maar Kennedy zegt in hetzelfde stuk dat hij de eerste ‘kwaaie opmerking’ nog moet horen. ‘Het heeft langzamerhand al in heel wat kranten gestaan dat ik het lied heb gemaakt, maar dat de telefoon nou roodgloeiend heeft gestaan... Nee, ik heb geen enkele last gehad.’

In De Telegraaf vertelt hij dat het ‘juist de Surinamers zijn die erg warmlopen voor de plaat en hem ook naar huis in Suriname sturen’. Wel geeft hij toe dat de ‘beide Surinaamse jongens uit de band’, Wouter en Henry, ‘in het café weleens worden aangevallen op de tekst’.

In De Telegraaf wordt de minister-president van Suriname opgevoerd, Henk Arron. Toen hij Wij willen WW hoorde, vond hij het volgens de krant ‘prima swingen’, maar van de tekst wilde hij zich ‘uitdrukkelijk distantiëren’.

‘Ironische tophit’

De boodschap van Wij willen WW is op meerdere manieren op te vatten. Enerzijds zegt tekstschrijver Kennedy in interviews dat emigrerende Surinamers als ‘bijen op de honing afkomen’. Het is volgens hem een ‘verschijnsel waaraan steeds meer mensen zich ergeren’. Anderzijds wordt het nummer door de maker aangeprezen als een cabaretesk protestlied, vooral vanwege het vlammende slotcouplet waarin de Nederlandse staat wordt aangeklaagd.

Ze willen ons hier kwijt zeg wat vind jij daar nou van

Nu zij moeten betalen is het hek van de dam

Zij willen ons weer straffen dat is toch flauwekul

Wij die hen eens rijk maakten kom lik m’n zwarte...

Wat op flauwekul rijmt, is duidelijk en het woord wordt in een eerste versie van het nummer ook genoemd. Onder meer de Tros neemt er aanstoot aan. Franklin Kennedy in Het Vrije Volk: ‘Ze zeiden daar dat die zin over dat mannelijk geslachtsdeel eruit moest. Onzin, want je kunt net zo goed zingen ‘Lik m’n zwarte reet’, of zo. Enfin, het heeft ze een hele middag knippen en plakken in studio gekost.’

Volgens Kennedy was de ‘hele Surinamer-in-de-WW-situatie’ niet aan de Surinamers te wijten, maar aan Nederlanders die ‘als gevolg van oversocialisatie een dergelijke toestand lieten ontstaan. Nederland had Suriname al lang onafhankelijk moeten verklaren en iets aan de werkgelegenheid in de West moeten doen.’ Om zijn boodschap goed over te laten komen, zegt hij, heeft hij de songtekst op de singlehoes laten afdrukken.

Voor het stuk in Panorama over wat daarin de ‘ironische tophit’ wordt genoemd, laat Henk en de Stainless Steelband zich fotograferen voor het gebouw van de gemeentelijke sociale dienst in Amsterdam. Het is voor sommigen bekend terrein.

Steeldrummer Henry Ronde vertelt dat iedere potentiële werkgever afhaakte zodra ze zijn ‘rare Surinaamse stem’ hoorden. ‘Overal liep ik stuk vanwege mijn zwarte huid. Op het laatst haalde ik mijn stempel en ging ik lekker in de zon liggen’.

Henk en de Stainless Steelband. Achterste rij, van links naar rechts: Henk Wouter, Hans de Rijbel, Sjef Smets, Nanno Hengeveld. Voorste rij: Franklin Kennedy, Henry Ronde.

‘Satire’

Ook decennia later roept de hit van Henk en de Stainless Steelband gemengde reacties op. In 2001 verscheen in NRC Handelsblad een stuk waarin Wij willen WW als voorbeeld werd genoemd van het ‘toenemende zelfbewustzijn van de Surinamers’. De uitleg: in de jaren vijftig vroegen ze bescheiden om kouseband, in de jaren zeventig willen ze ‘WW à contant’.

De auteur, Bernard Hulsman, beoordeelde Wij willen WW als een hilarisch nummer vol zelfspot. ‘Voor wie niets weet van de massale emigratie uit Suriname naar Nederland, biedt het nummer een schat aan informatie over de motieven van de Surinamers om hun land te verlaten en de reactie van de Nederlanders hierop.’ In het laatste couplet wordt een ‘felle postkoloniale uithaal’ gezien en worden Nederlanders, aldus Hulsman, gewezen op hun ‘koloniale schuld’.

Het was satire, oordeelt Vic van de Reijt, oud-uitgever en kenner van het Nederlandse lied. In 2005 nam hij Wij willen WW in Het Parool op in een Top 60 van Surinaamse en Vlaamse nummers, op de zeventiende plaats. Hij schreef er een lovend stukje bij. Voor spijt ziet Van de Reijt geen aanleiding, laat hij weten, integendeel. Een heel grappig lied vindt hij het nog steeds.

‘Het lied was overduidelijk satirisch bedoeld, wij witte studenten zongen het vrolijk mee met een vet Surinaams accent, wat in die tijd geen enkel probleem was. Het is trouwens een goed dansnummer, ik zet het nog weleens op en dan trekt de jeugd een verschrikt gezicht.’

‘Afschuwelijk lied’

Muzikant Ronald Snijders, geboren in Paramaribo, is een van de critici. Vier jaar voordat Wij willen WW een hit werd, was hij voor een studie naar Nederland verhuisd. Zijn verontwaardiging was destijds al groot en blijkt niet te zijn verdwenen.

De Surinaamse gemeenschap was er gemiddeld erg over ontstemd, zegt Snijders. ‘Dat haalde de media nauwelijks, het nieuws erover was erg selectief. Van de boosheid was daardoor niet veel te merken, maar heel veel Surinamers vonden het een afschuwelijk lied. Wat denk je van al die mensen die hier gewoon aan het werk waren of studeerden?’

Wij willen WW rangschikt hij onder de negatieve stereotyperingen waarmee Surinamers te kampen hadden, ‘de verzameling met Zwarte Piet, criminaliteit en drugs. Dat sommige Surinamers het wel een grappig liedje vonden, is geen argument. Het maakt me ook niet uit of een Surinamer het gezongen heeft of niet. Het zegt vooral iets over de mensen die het plaatje hebben gemaakt; over hun denkbeelden.’

In 2020 kwam het nummer kort aan bod in Op de vuist, een boek over Nederlandstalige protestliedjes van docent-onderzoeker en neerlandicus Laurens Ham van de Universiteit Utrecht. Wij willen WW noemt hij een voorbeeld uit de populaire cultuur waarin met ‘verachting’ over de migranten uit Suriname wordt gesproken.

De tijden zijn veranderd, zegt hij. ‘Zonder bijsluiter kun je dit liedje tegenwoordig niet meer aan mensen laten horen’. Studenten van zijn universiteit waren volgens hem flabbergasted. ‘Het is een heftig lied, met expliciete stereotyperingen en racistische clichés. In de eerste plaats gaat het over luie, zwarte mensen.’

Met het argument dat Wij willen WW een grap was, en satire, komen makers volgens hem tegenwoordig niet meer weg. ‘Veel meer dan vroeger wordt er gekeken naar de impact; naar wat je eigenlijk zegt en hoe het overkomt.’

Ham wijst op de stemming in het land destijds. De zorgen over de migratiestroom waren groot. ‘Er heerste een anti-Surinamestemming. En toen was er plotseling een liedje waarin een zogenaamd Surinaamse man zich ontpopt tot een uitkeringstrekker en een profiteur. Ik vermoed dat iedereen het in 1974 heeft opgevat als een protest tegen de migratie en de politici die dat veel te makkelijk zouden maken.’

In zijn boek gaat Ham er nog van uit dat Henk Wouter de zanger was. ‘Maar het was dus Kennedy, een witte zanger met een Surinaams accent. Dat ligt vandaag de dag erg gevoelig en ook met terugwerkende kracht is het pijnlijk. Dan zitten we midden in de discussie over blackfacing, met witte mensen die zwarte mensen nadoen en vooroordelen uitvergroten. Maar ik denk niet dat de bedoelingen van de makers kwaadaardig waren. Ze waren eerder midden-linksig dan rechts, hun boodschap was niet giftig.’

‘Geen bijbedoelingen’

Twee leden van Henk en de Stainless Steelband, drummer Hans de Rijbel (73) en keyboardspeler Sjef Smets (71), werken wel graag mee aan een stuk over de hit die hun leven in 1974 zoveel kleur gaf. Wij willen WW leverde flinke verdiensten op en talloze optredens – en talloze anekdotes, zoals over die keer in Duitsland dat bassist Nanno Hengeveld zijn wiet tijdens een treinreis op het nippertje uit handen van de douane kon houden.

Smets, samenvattend: ‘De sfeer was top, we hebben vreselijk veel lol gehad, we waren maten die niet naar huidskleuren keken en we kwamen overal. Het was een fantastische tijd.’

De Rijbel: ‘Vanuit het niets hadden we een hit en kwam het ene avontuur na het andere op ons af. Met een optreden pakten we 150 gulden per man. Eenmaal terug in Amsterdam wist Franklin altijd nog wel een café dat nog open was. Er werd ook veel geld uitgegeven.’

Ze vertellen over de blauwe Ford Transit van Henry Ronde waarmee ze naar concerten reisden (‘hij was daarom onze held’), over de oefenruimte in de Bijlmer (had Henk Wouter geregeld), de creativiteit en het enthousiasme van Franklin Kennedy en die keer dat ze in Dortmund na een concert in een bordeel verzeild raakten, om te slapen.

Ze waren nog jong, twintigers die hoopten op een professionele carrière in de muziek en plotseling een paar keer per week in feestzalen, dancings en cafés op het podium stonden en door Duitsland toerden. Op het repertoire stond een handvol liedjes in dezelfde stijl als Wij willen WW, aangevuld met soul en rocknummers. De Rijbel: ‘De mensen gingen overal uit hun dak, we wisten niet wat we meemaakten’.

Onveranderd zijn hun opvattingen over Wij willen WW. ‘Het liedje is volkomen onschuldig. We hadden totaal geen bijbedoelingen. Het was cabaretachtig, Franklin zei altijd dat het satirisch was bedoeld en zo was het ook. Zo werd het ook door het publiek opgevat. Alleen Henk Wouter kreeg in de Bijlmer weleens kritiek te horen.’

Smets: ‘Maar daar bleef het bij. De tijdgeest was heel relaxed, het werd als een grote grap gezien en zo was het ook bedoeld. Niemand had het over racisme. Tegenwoordig ben je al fout als je een wind laat, dat was toen niet zo.’

Er zat geen kwaad achter, zegt Smets. ‘Een grote meerderheid van de Surinamers liep in de WW. Ze hadden geen goede naam in die jaren, maar ze kregen geen werk omdat ze een kleurtje hadden. Dat was schandalig, maar iedereen maakte er grappen over. En van Joop den Uyl kreeg iedereen die even buiten de boot viel een uitkering.’

Na het succes

Na nog geen twee jaar was het succes van de band afgelopen. Een nieuwe poging om de Top 40 te bereiken met een single, Tropenkolder, mislukte. Henk en de Stainless Steelband bloedde langzaam dood, hun kunstje was uitgewerkt. Smets en De Rijbel kozen voor maatschappelijke carrières, de een als grafisch ontwerper in de reclame, de ander op de administratie van een groot farmaceutisch bedrijf.

Muziek maken ze nog steeds, voor de lol en in bandjes zonder grote ambities. Smets heeft nog contact met Wouter, hij krijgt vanuit Suriname elk jaar een nieuwjaarskaart van hem. Henry Ronde, vader van de tweeling Berget en Alvin Lewis, de man van Trijntje Oosterhuis, overleed vorig jaar, na een succesvol leven in de muziek. Hij speelde onder meer samen met Jan Akkerman en Wouter Hamel.

Franklin Kennedy bleef jarenlang hopen op successen. Met de single De waarheid komt aan het licht (1975) zorgde hij voor enige verwarring. Op de hoestekst werd gemeld dat hij een achterneef van Doris Day was – niemand wist daarvan.

De voorspelling in De Telegraaf dat zijn kostje na Wij willen WW gekocht was, kwam niet uit, ondanks talloze pogingen om als solozanger het succes van Henk en de Stainless Steelband te evenaren. Hij begon een autorijschool in de Lekstraat in Amsterdam en later een bed and breakfast in Frankrijk, en overleed in 2015, op 68-jarige leeftijd.

Henk Wouter verliet Nederland. Als Don Mellow brak hij door in zijn nieuwe thuisland, Duitsland, waar hij onder meer optrad met Boney M. en samenwerkte met de bekende producer Frank Farian. Uiteindelijk keerde hij terug naar het land van zijn jeugd, Suriname.

Het lot van Nanno Hengeveld, de bassist, is grotendeels onbekend. In 2000 vertrok hij naar het Griekse eiland Paros. Het laatste spoor dateert van tien jaar geleden toen Alfred van Vliet, de roadie van de band, hem aan de lijn had.

Kort voor zijn verhuizing had Hengeveld meegewerkt aan Urbania, een tv-programma over ‘kleurrijke mensen in de Randstad’ van de NTR. Jarenlang drugsgebruik bleek zijn gebit te hebben aangetast. Hij was totaal berooid. Een erfenis van zijn moeder, 188 duizend gulden, had hij er in vier maanden doorheen gejaagd. Wij willen WW noemde hij een ‘vreselijk mooi plaatje’.

Voor zijn vertrek naar Paros had hij al contact gelegd met een lokaal radiostation, Patapoe FM. Drummer De Rijbel heeft weleens gehoord dat Hengeveld op Paros in elke uitzending Wij willen WW liet horen, maar dat verhaal heeft niemand kunnen bevestigen.