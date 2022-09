‘Wij willen dat én Greetje Kauffeld én Hans Teeuwen hier kunnen optreden’

Dammie van Geest en Paul Haenen in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam. Beeld Maarten Delobel

‘Een kroonluchter gaat nooit vervelen. Bij een moderne lamp kun je je altijd afvragen hoe lang hij modern blijft. Bovendien lijkt het hier nu een beetje op de Stadsschouwburg en De Kleine Komedie, daar hangen ook dit soort klassieke lampen.’ Paul Haenen en zijn man Dammie van Geest zijn trots op de aanschaf van twee stijlvolle kroonluchters die ze in een vintagewinkel in Amsterdam op de kop hebben getikt. Ze hangen intussen in de foyer van het dit weekend in besloten kring heropende Betty Asfalt Complex, hun eigen theater aan de Nieuwezijdsvoorburgwal in Amsterdam.

Het gebouw is de afgelopen drie jaar van kruipruimte tot plafond geheel gerenoveerd en gerestaureerd. De fundering is vernieuwd, klassieke details zijn opgefrist, er is gestuukt, geschilderd, gesloopt en weer opgebouwd. De kelder van het pand is een meter diep uitgegraven en in de ruimte die aldus ontstond is nu een tweede theatertje met foyer ingericht. Het Betty Asfalt Complex heeft nu twee zalen, voor 120 en 60 man publiek.

Opdrachtgever voor de grootscheepse verbouwing was Stadsherstel, dat het pand in 2019 heeft gekocht van de gemeente Amsterdam. Haenen en Van Geest huren het al sinds 1989 als theater en culturele ontmoetingsplek. In dat jaar namen ze het theater over van het cabaretechtpaar Sieto en Marijke Hoving, dat er vanaf 1964 optrad met het Tingel Tangel Cabaret. Het waren de gloriedagen van Ivo de Wijs en Adèle Bloemendaal, van Tekstpierement en Don Quishocking. In de gang hangt nog steeds een vitrine met daarin foto’s en programmaboekjes van voorstellingen als Je blijft lachen, De derde dinsdag in september en Laat ze maar.

Van Geest: ‘Jeroen Krabbé was hier laatst en zei dat hij al die voorstellingen destijds heeft gezien. Tingel Tangel maakte beschaafd politiek cabaret, naar Sieto’s laatste voorstelling kwamen toen allerlei ministers van het derde kabinet Lubbers kijken, waaronder Ed Nijpels en Eelco Brinkman. Maar ook Rob de Nijs heeft hier ooit gestaan, want Hoving verhuurde zijn theater ook.’

Het pand uit 1720, met zijn zes karakteristieke hoge ramen, op de plek waar ooit een klooster stond, deed onder meer dienst als burgemeesterswoning, de beroemde Amsterdamse familie Bicker woonde er en sinds 1922 was de Prinsenschool erin gevestigd, waar choreograaf Hans van Manen nog op heeft gezeten. Op de bovenverdieping zat een pension. Toen de Hovings erin trokken, werden twee klaslokalen verbouwd tot het intieme theater dat het nu nog steeds is. Met de oorspronkelijke stoelen en de kleine marmeren tafeltjes daartussen is het een van de leukste theaters van Amsterdam. Haenen zelf maakte er zijn destijds befaamde VPRO-shows, en trad en treedt er op met alter ego’s als Margreet Dolman en Dominee Gremdaat.

Andere wapenfeiten: de Comedytrain van Raoul Heertje is er begonnen, de Franse schrijver Michel Houellebecq presenteerde er zijn roman Serotonine, Connie Palmen kreeg er de NS Publieksprijs en Hans van Mierlo de Mens & Gevoelens-prijs, vernoemd naar het tijdschrift Mens & Gevoelens, dat Haenen en Van Geest jarenlang zelf uitgaven. Nelly Frijda en Katja Schuurman speelden er samen in het toneelstuk Mijn huis uit!. In coronatijd werd vanuit het theater Troost RV uitgezonden, via de NPO en YouTube.

Haenen: ‘Hans Teeuwen trad hier in 1994 op met zijn eerste soloprogramma Hard en zielig, dat hij maakte nadat zijn theaterpartner Roland Smeenk bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Hij was daarna een tijdje uit de roulatie, maar krabbelde op en wilde bij ons spelen omdat hij zich hier veilig voelde. Dat is ook wat deze zaal uitstraalt: veiligheid, intimiteit. Als artiest voel je gewoon dat het publiek er zin in heeft.’

De naam Betty Asfalt is door Haenen en Van Geest bedacht. Haar door Chris van Geest geschilderde portret, een soort kruising tussen zangeres Mathilde Santing en PvdA-politicus Annemarie Grewel, hangt in de hal. De nieuwe kleine zaal is vooral geschikt voor boekpresentaties, beginnende stand-uppers, literaire avonden en masterclasses. Haenen: ‘Maar het is ook een fijne plek voor dominee Gremdaat om zijn zondagochtendpreek te houden. Dat je dan binnen kunt lopen als je geen zin meer in het leven hebt en na zijn preek er toch weer zin in krijgt.’

Woensdag gaat het theater ook voor het publiek open, met try-outs van onder anderen Merijn Scholten (van De Partizanen), Paul de Leeuw, Lisa Ostermann en Martijn Koning. Op het programma Barts Boekenclub, de eerste met Mariken Heitman en Jan Siebelink en natuurlijk ook Haenen zelf.

De huur voor het theater bedraagt ongeveer een ton per jaar. Dat moet deels worden terugverdiend met verhuur en optredens, maar ook de opbrengst van Haenens eigen activiteiten als theatermaker en artiest gaan grotendeels naar het Betty Asfalt Complex. Hij gaat op tournee in de landelijke theaters, is als Margreet Dolman en Dominee Gremdaat te zien op congressen, in tv-commercials, en momenteel ook in de talkshow HLF8 bij SBS 6. Haenen: ‘Pruik op, pruik af: dat is het eigenlijk, en dat allemaal met veel plezier en voor het theater.’

Van Geest: ‘Het kan niet anders of het nieuwe Betty Asfalt Complex gaat hét culturele centrum van Nederland worden. Het lijkt ons bijvoorbeeld leuk elke maand een Boekenbal te organiseren, maar dan ook met stilteruimtes waar je met elkaar in rust kunt praten, iets wat op het echte Boekenbal onmogelijk is.’

Haenen: ‘Wij willen geen subsidie omdat we vrij willen zijn, en niet gecontroleerd worden door een of andere commissie. Wij willen geen inmenging in de programmering, wij willen dat én Greetje Kauffeld én Hans Teeuwen hier kunnen optreden.’

Van Geest: ‘Het Betty Asfalt Complex is een plek voor het vrije theater. Welgestelde artiesten kunnen ons natuurlijk altijd steunen met een gift of donatie en daarom gaan we ook een stichting oprichten. Alles voor het vrije woord.’