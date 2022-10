‘Wij laten jongeren zien dat je nooit alleen bent, wie je ook bent of wilt zijn’

Alsof je een snoepwinkel binnenstapt, zo vrolijk knallen de kleuren in het Haagse Theater aan het Spui je tegemoet. Meterslange vlechten, doeken, lappen en mantels in felgeel, zuurstokroze, zilverblauw en gifgroen. Overal ontdek je figuurtjes van boetseerklei: piemels, borsten, spookjes, eenhoorns, aliens. Acteurs dansen de polonaise in glanzende leggings, rijgkorsetten, roesjeshemden, worstelpakjes en donssjaals.

Welkom bij de voorbereiding van de confettivoorstelling Queer Planet van HNTjong, die zaterdag 8 oktober in première gaat en tot begin december door Nederland toert. Welkom ook in het uitzinnige universum van regisseur Noël Fischer (55) en kostuumontwerper Carly Everaert (62), die met deze nieuwe youngadultvoorstelling wederom hun theatrale krachten bundelen.

Begin september werd hun marathonvoorstelling Trojan Wars, gemaakt door HNTjong en Het Nationale Theater, overladen met prijzen. De vijf uur durende theaterbewerking van De Ilias van Homerus, over het bloedige slagveld van de Trojaanse oorlog, was afgelopen seizoen een hit en won de Gouden Krekel voor de indrukwekkendste jeugdtheaterproductie. Voor zijn vertolking van Achilles als moreel verwarde moordmachine ontving acteur Bram Suijker de Louis d’Or, de prijs voor de indrukwekkendste dragende rol. Kostuumontwerper Everaert werd gelauwerd voor haar hele oeuvre, een onderscheiding waarbij de tweehonderdvijftig kostuums voor Trojan Wars hebben meegespeeld. De beste jeugdtheaterproductie, de beste hoofdrolspeler en het beste kostuumontwerp, je kunt met minder thuiskomen na een theaterseizoen.

Rick Paul van Mulligen (links) en Fjodor Jozefzoon in Carly Everaerts kostuums voor Queer Planet. Beeld Renate Beense

Nu tekenen Fischer en Everaert opnieuw voor een bont project: een schaamteloze parade van extravagante acts, songs en improvisaties, over gender, fluïditeit en je vrij voelen om je queer zijn te vieren. Met een negenkoppige cast van queerpersonen: Bebe Berat Bebek, Rick Paul van Mulligen, Tessa Jonge Poerink, Merel Pauw, Fabienne Rutten, Fjodor Jozefzoon, Joshua Smits, Lars Brinkman en dj Jasmine Perez.

Maar hoe verbeeld je queerness? Hoe vind je elkaar in theatrale fantasie en welke rol kan kostuumontwerp daarin spelen? Een gesprek met Fischer en Everaert over de kracht van onvoorspelbaarheid, over het kostuum als tegenspeler en over de Bergense dweil uit Krabbegat.

DJ Jasmine Perez (boven) en Lars Brinkman in Queer Planet. Beeld Renate Beense

Wat samenwerken doet

Een compleet onverwachte, overrompelende opening. Trojan Wars, het verhaal van een oorlog die diepe wonden slaat, begint met een geil, extatisch feest in knalroze kostuums. ‘Klaar voor de slacht? Af!’ Vervolgens storten Grieken, Trojanen, goden en onderdanen zich in een onbezonnen feestgedruis. De acteurs, uitgedost in schuimtaarten, laklaarzen, glittertops en pofmouwen, dansen zich een slag in de rondte; onaangename gevoelens worden onderdrukt – het eindstation van het dodenrijk is nog ver weg.

‘We houden beiden van voorstellingen waarin veel gebeurt, liefst kriskras door elkaar’, zegt Fischer. ‘We doen allebei veel op instinct. Ik spring van de hak op de tak, ook als regisseur. Ik stop scènes met talloze lagen bij elkaar en laat de toeschouwers zelf kiezen wat ze als belangrijk ervaren. Jongeren zijn beweeglijk in hun opvattingen, door hun omgang met sociale media. Maar ik stuur het toeval natuurlijk wel. Dat doet Carly in haar kostuumontwerpen ook. Je krijgt bij Carly nooit wat je vraagt. ’

Het succes van hun samenwerking verklaren ze uit hun drift zich te verzetten tegen de norm. ‘Ik pas nergens bij. Carly ook niet. We voldoen niet aan de standaard en zoeken niet naar het perfecte leven.’ Everaert heeft geregeld relaties met non-binaire personen: ‘Ik heb bewust geen kinderen, en nee, dat is niet zielig. Ik heb eindelijk het gevoel dat ik in mijn tijd ben gevallen.’ Beiden noemen zich queer, maar willen dat niet in detail duiden.

Steeds meer jongeren voelen zich niet thuis in een hetero-normatieve omgeving, stellen ze. Om dat te erkennen zijn ze aan Queer Planet begonnen. Fischer: ‘We geven queer een positieve lading. We maken een vrolijke, bodypositieve, troostrijke voorstelling, die een arm om iedereen heen slaat. We willen jongeren laten zien dat je nooit alleen bent, wie je ook bent of wilt zijn.’

Met dat idee van een warme omhelzing is Everaert aan de haal gegaan in een opvallend kostuumonderdeel: gewatteerde sjaals met megahanden, in verschillende prints en stoffen. Een fraai symbool voor compassie, vindt Everaert. Dat de megaovenwanten wel een obstakel opleveren in de uptempo slotdans, waarbij de spelers snel in hun handen klappen, is een probleem dat Fischer maar moet oplossen. De performers oefenen net zo lang tot ze hun wanten synchroon klappend de lucht in krijgen.

Fischer: ‘Soms gaan we tegen elkaar in. Carly en ik kunnen ook ruziemaken. Niet om een oplossing van een probleem te vinden, maar om tot iets nieuws te komen. Als je al weet waar je wilt uitkomen, is theater maken niet spannend meer. Niks zo erg als voorspelbaarheid.’

Van links af: Joshua Smits, Bebe Berat Bebak en Tessa Jonge Poerink in Queer Planet. Beeld Renate Beense

Hoe theatrale fantasie werkt

Fischer en Everaert denken allebei beeldend, theatraal en onrealistisch. ‘In het theater moet de verbeelding niet realistisch te zijn. Daar heb je film en televisie voor. Bij ons moeten mensen iets anders durven meemaken.’ Beiden komen uit het westen van Noord-Brabant: Bergen op Zoom en Steenbergen. Daar ligt volgens hen de kiem van hun gedeelde theatrale fantasie. Fischer: ‘We zijn opgegroeid in dezelfde carnavalstraditie. De Bergense dweil is een grote gelijkmaker: iedereen verkleedt zich met gordijnen, vergieten, vitrages, lampenkappen en bloemetjesjurken. Dweilen betekent over straat gaan. Maar je bent ook echt een dweil. Je sopt alles op wat je tegenkomt.’

Queer Planet wordt de ‘gequeerde versie’ van alles wat ze tijdens het repetitieproces samen hebben ‘opgedweild’, zeggen Fischer en Everaert. Voor Everaert begint het met een duik in het kostuumdepot van Het Nationale Theater. ‘Ik recycle zo veel mogelijk. Voor Fjodor Jozefzoon vond ik een stoer worstelpakje in rood-wit-blauw. Daar haal ik een grap mee uit door het stoere karakter tegen te kleuren met een stukje wit overhemd met veel kant op de borstkas.

Korte jurkjes uit de jaren tachtig, hagelwitte mantelpakjes met goudkleurige knopen, glitterbroekpakken met spaghettibandjes, een opengewerkt panterpak met netpanty’s, Everaert maakt alles met collega’s van het kostuumatelier op maat voor de acteurs en zet er contrasterende lagen tegenaan.

Fischer: ‘We willen in Queer Planet een ander wereldbeeld presenteren. In het mozaïek van scènes wisselen we telkens van perspectief, om te benadrukken: door welke ogen kijk je eigenlijk?’

Een kostuumkast met ontwerpen van Carly Everaerts voor Queer Planet. Beeld Renate Beense

Wat kostuumontwerp kan bijdragen

Voordat Fischer in 2013 artistiek leider werd van HNTjong, de jongerentak van Het Nationale Theater, had ze de leiding bij BonteHond, het jeugdtheatergezelschap van Almere. ‘Daar had ik meestal onvoldoende budget om kostuums te laten ontwerpen. Ik deed dat noodgedwongen zelf. Daar moet ik nu niet meer aan denken. Met een kostuumontwerp slijp je aan personages. Ze worden er gelaagder door.’

Vormgeven, benadrukt Everaert, is iets anders dan aankleden. Iemand in een Batmanpak speelt een superheld. Dat is een eenduidige rolinvulling. ‘Het is zonde wanneer mensen alleen hun kostuum spelen. Alles wat iemand draagt, heeft betekenis. Ik begin instinctief en ga dan spelen met betekenis, in stof, vorm, details en versiering.’ Als voorbeeld uit Queer Planet noemt ze het ruige houthakkershemd voor een lesbienne die zingt over hoe ze vrouwen wil verwennen. ‘Ik kies een houthakkersruit van ultrazachte pyjamastof. En drapeer bijvoorbeeld een koningsmantel met brokaten zoom over een worstelpakje.’

Een acteur moet zich wel senang voelen in een kostuum. Bram Suijker bleek in Trojan Wars volkomen ongelukkig met het rokje dat Everaert voor hem in de dubbelrol van Apollo had gemaakt. ‘Het stond hem prachtig, maar hij wist zich er geen raad mee. Ik heb een ander rokje laten maken, een colbert binnenstebuiten gedraaid, veel gouddraad erop genaaid en een puntige pruik ontworpen. Het werd een over-de-toppersonage. Bram maakte er een schitterend hilarische scène van.’

Fischer: ‘Spelers moeten voelen: dit kostuum draagt mij. Op deze schoentjes ga ik lekker. Al mag er weerstand zijn. Ze moeten hun kostuum serieus nemen. Het is een tegenspeler, geen verlengstuk van hun hele persoonlijkheid. Het vergroot aspecten uit van hun personages. Daarmee gaan ze tijdens repetities jongleren.’

Everaert: ‘In Trojan Wars zit een scène waarin een actrice als paard opkomt met een enorme lul. Daar hebben we veel discussie over gehad. Wel of geen piemel eraan? Je moet niet bang zijn voor een briljante grap. Daarmee krijg je de hele zaal plat. Maar het gevaar bestaat dat iedereen alles weg lacht. Een acteur moet het personage zo spelen dat iedereen dat paard toch serieus neemt. Dat is de kunst.’

Fabienne Rutten (links) en Merel Pauw in Queer Planet. Beeld Renate Beense

Hoe je queerness verbeeldt

Alle acteurs in Queer Planet zijn queer. De een is non-binair, de ander panseksueel, een derde gay, een vierde genderfluïde. Veel scènes zijn voortgekomen uit improvisaties over issues uit eigen levens. Daarom liggen personages dit keer dicht bij de identiteit van de performers. Ze hebben een workshop voor dragqueens gevolgd. Gespeeld met mannelijke energie, inclusief snor, en vrouwelijke slagkracht. Samen zochten ze naar een zo fluïde mogelijke performance. Daar heeft Everaert in haar kostuumontwerp bij geholpen.

Voor de Turkse queer Bebe, een autodidact die twee jaar geleden uit Turkije vluchtte en in een asielzoekerscentrum woont, maakte Everaert een gebreid pakje in warme herfstkleuren. ‘Ik heb dat vest en korte broekje online gekocht. Ze hadden het gelukkig ook in grotere maten. Het staat deze speler geweldig. Het oogt jong en oud, zacht en stoer. Bebe is beweeglijk, kan alles dragen en voelt zich super soepel in dat pakje.’

Everaert haalt haar inspiratie overal vandaan, tijdschriften, galeries, musea, foto’s, films. Ze kiest kostuums die niet exact samenvallen met de specifieke queeridentiteit van de acteurs. Fischer: ‘Ze zijn wezens op een queerplaneet, een veilige plaats, dat moet het kostuumontwerp ook uitstralen.’ Maar zegt Everaert: ‘Ik ga ook tegenkleuren, om het theatraler te maken. Wat kun je? Wat durf je? Komt een acteur privé in jurk naar de repetitie, dan ga ik daar op toneel op door en krijgt diegene een jasjurk met gouden knopen. Ik dub nog over blauwe wenkbrauwen voor iedereen. Om het surrealistischer te maken.’

De talloze kostuumwisselingen zijn deel van de achtbaan waarin toeschouwers belanden. Telkens een nieuw feestelijk botsautootje om bijna de bocht mee uit te vliegen. Hoe snel scènes kunnen wisselen hangt af van het verkleedtempo. Everaert: ‘We verstoppen waarschijnlijk grote passpiegels in het decor, zodat acteurs kunnen checken of alle extremiteiten goed zitten.’

Of ze bang zijn dat het camp wordt? Fischer: ‘Nee, we hebben nooit over camp gesproken. Onze voorstelling gaat ver voorbij de commercie van RuPaul’s Drag Race, die Amerikaanse talentenjacht voor dragqueens. Queer Planet is geen modeding. Queer Planet is een bevrijding.’

Queer Planet door HNTjong. 8/10 première in Theater a/h Spui. Tournee t/m 4/12. Regie Noël Fischer. Kostuumontwerp Carly Everaert. Performers: Bebe Berat Bebek, Rick Paul van Mulligen, Tessa Jonge Poerink, Merel Pauw, Fabienne Rutten, Fjodor Jozefzoon, Joshua Smits, Lars Brinkman en dj Jasmine Perez.