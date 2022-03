‘Wij hadden een voorgevoel, het hing in de lucht. Daarom maakten we deze films’

Reflection

Voorlopig filmen ze nog, de Oekraïense cineast Valentyn Vasjanovytsj (50) en zijn producent Vladimir Jatsenko (43). Aan het front, tussen de Oekraïense soldaten. Maar ook gewoon de levens van hun vrienden, thuis in Kyiv, de voor de Russische troepen gebarricadeerde stad. ‘Het is puur documenteren, het vastleggen van deze tijd, deze oorlog. Er zit geen verhaallijn in.’

Fragmenten ervan geven ze meteen vrij: verspreid het maar onder de zenders. ‘Nu kiezen we nog de camera. Maar als het erop aankomt, zullen ook wij de wapens moeten oppakken. We hebben geen andere keuze. We zijn dankbaar dat onze vrouwen en kinderen een plek hadden om heen te vluchten, maar wij kunnen dat niet. Voor ons is dit een existentiële oorlog. Wij blijven, en zullen vechten tot onze dood. Dat is niet pathetisch, maar gewoon de realiteit.’

Vasjanovytsj en Jatsenko, die videobellen vanuit Kyiv, vallen even stil. Vooral de regisseur oogt afgemat: diepe wallen onder de ogen. ‘Onvoorstelbaar toch, dat je dit soort gesprekken moet voeren, in de 21ste eeuw?’

Beide mannen zijn vooraanstaande figuren binnen de Oekraïense filmgemeenschap. Hun profetisch te noemen film Atlantis, in 2019 bekroond in Venetië, speelde zich af in het ontwrichte Oekraïne van 2025, een jaar na de oorlog met Rusland. ‘In die film wint Oekraïne. Ik heb altijd geloofd dat wij zullen overwinnen. En ik dacht: maar wat komt er dan ná de oorlog? Al die mensen met posttraumatische stress, de kapotgeschoten steden...’

In hun nieuwe drama Reflection is een gevangengenomen Oekraïense legerarts getuige van martelingen door Russische paramilitairen in het bezette Oost-Oekraïne. Ook in deze film, die in september 2021 werd opgenomen in de hoofdcompetitie van het filmfestival van Venetië, kampt het hoofdpersonage met posttraumatische stress, na zijn vrijlating. Bij de wereldpremière van Reflection – dat deze week in diverse Nederlandse bioscopen werd vertoond, de opbrengst gaat geheel naar de Oekraïense filmmakers, als benefiet – stond de Russische dreiging voor Oekraïne niet meer zo hoog op de nieuwsagenda. Sommige bezoekers van het filmfestival verbaasden zich over de gruwelijke geweldsscènes in het uit lang aangehouden tableaus opgebouwde Reflection; toch wel heel naar en afstompend.

Wie de twee films nu ziet, bij de huidige oorlogsverschrikkingen, kijkt met andere ogen. ‘Wij leven al acht jaar met deze oorlog’, zegt regisseur Vasjanovytsj. ‘Uiteraard niet op de huidige, enorme schaal, maar die oorlog was er al die tijd wel. Maar ook wij geloofden tot voor kort niet dat het echt een grote oorlog zou worden. En tegelijk had ik een voorgevoel, het hing in de lucht. Ook daarom maakte ik deze films.’

Reflection is deels gebaseerd op getuigenverklaringen van Oekraïners die gedetineerd waren in de Izoljatsia-gevangenis nabij Donetsk. ‘Ooit was het een fabriek, later een centrum voor moderne kunst, en daarna de wreedste gevangenis van de bezette regio. Ik was geschokt toen ik er voor het eerst van hoorde: het martelen, de gruwelen waartoe mensen in staat zijn’, zegt Vasjanovytsj.

Producent Jatsenko: ‘Hetzelfde vindt nu weer plaats. De Russische troepen doden mensen om niets, het maakt ze niet uit of het burgers zijn. Of kinderen. We hebben dat met eigen ogen gezien, in Bucha en Irpin: gezinnen die probeerden te vluchten in auto’s met witte strepen erop, waarop gevuurd werd. En dit stopt niet, als Oekraïne valt. Dan volgen de Baltische staten. Heel Europa staat voor dit grote kwaad.’