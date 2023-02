Wielrentijdschrift ‘Bicycling’ creëert een parcours voor de profs én de recreanten

Behalve beroepsgrappenmaker (Sluipschutters) en tv-persoonlijkheid (Ik hou van Holland) is Leo Alkemade wielerfanaat, zo’n echte. ‘Ik word chagrijnig als ik een paar dagen niet heb gefietst.’ Wielerglossy Bicycling interviewde Alkemade samen met zijn zoon, Karst, ook een wielrenner. Op zijn 9de kreeg hij van zijn pa zijn eerste racefiets, een jaar later al beklommen ze samen de Mont Ventoux, de mythische kale berg die inmiddels zo ongeveer door iedere Nederlandse wielrenner is veroverd. Dat was afzien – en best vreemd, gezien de afloop. De jongen was wéken ziek na de beklimming. Desondanks: ‘Ik wil later wielrenner worden.’

Alkemade is ook columnist van Bicycling, net zoals die andere wielerpropagandist die op tv regelmatig zijn evangelie verkondigt, Erik Dijkstra. Evenals de hoofdredacteur, oud-prof Laurens ten Dam, schrijft hij over Lieuwe Westra, de Friese stratenmaker en wielrenner die vorige maand overleed. Mooi zinnetje van Ten Dam over Ut Beest: ‘Hij straatte het snelst, hij feestte het hardst.’

Bicycling creëert een parcours voor de profs én de recreanten. Laatstgenoemde groep zal de komende weken, niet tot ieders tevredenheid, terugkeren op de Nederlandse paden en lanen, vaak in groepjes, zoals de Toer Club Nibbixwoud, een club zoals er velen zijn. Denk aan: mannen, weekeindjes weg, eigen tenues, dure fietsen, bier. En koffie. In de ‘Bicycling Club’ worden voor hen fiets- en wielercafés aanbevolen, onder meer vanwege de ‘lekkere kop koffie’ (Beach Bastards in Egmond aan Zee), ‘heerlijke koffie’ (Fausto in Schoonhoven) en ‘goede koffie’ (Wielercafé Doetinchem).

De winnaar van de maand is oud-prof Daan Olivier, vanwege een sterk interview over zijn oude en nieuwe loopbaan. Hij staat op de vijfde plek van de PvdA voor de Provincialestatenverkiezingen, leerde leven met faalangst, heeft een bekende vriendin (schaatsster Esmee Visser) en, vooral, prijzenswaardige idealen: ‘Tijdens mijn wielercarrière maakte ik me al zorgen over de manier waarop de mensheid met de aarde omgaat.’

In Bicycling is de Mont Ventoux nooit ver weg. Alkemade bedwong de berg met zijn zoon. Een man die fietsend geld inzamelt voor een goed doel, wil in maart de Bicinglé voltooien: zes keer op een dag de Mont Ventoux beklimmen. In een voorpublicatie van een boek van Langs de Lijn-verslaggever Gio Lippens is de berg het decor, en een personage: ‘De laatste kilometer van de Mont Ventoux is de ultieme poging van de berg om de zwoegende fietser tot opgeven te dwingen’. Afzien, kortom.