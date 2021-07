Wie zin heeft in een spektakel vol uiteenspattende aliens wordt op zijn wenken bediend The Tomorrow War ★★★☆☆

The Tomorrow War

Ze maken een naargeestig klikkend geluid, de buitenaardse monsters in The Tomorrow War. Ze zijn wit, hongerig en ze eten mensen. In 2051, na een vergeefse jarenlange oorlog, hebben de monsters bijna de gehele mensheid geconsumeerd. Nieuwe soldaten worden – vraag niet hoe – aangevoerd uit het verleden, maar ook dat kan het gevaar niet stoppen.

Met tal van bekende ingrediënten uit films als Alien, Starship Troopers en Interstellar is The Tomorrow War bepaald niet de origineelste actiefilm. Maar wie zin heeft in een spektakel vol uiteenspattende aliens, grootscheepse gevechten, een vleugje familiedrama en Chris Pratt als held, wordt op zijn wenken bediend. Regisseur Chris McKay (The Lego Batman Movie 1 en 2), schakelt soepel tussen humor en horror. Maat houden kan hij minder goed. De film had rustig een halfuur korter kunnen zijn. Ook had er best iets minder geel alien-slijm in het rond mogen vliegen.

The Tomorrow War Actie ★★★☆☆ Regie Chris McKay. Met Chris Pratt, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Yvonne Strahovski, Sam Richardson. 140 min., te zien op Amazon Prime Video.