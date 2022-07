Wie zijn wij, waar zijn wij? Opnieuw biedt Arles een grandioos beeld van de fotografie

Daniel Jack Lyons fotografeerde lhbti’ers in het regenwoud van Brazilië. Beeld x

Goed, de zomer is gezien de koortsige hoogten van de thermometer niet de beste tijd om de Zuid-Franse stad Arles te bezoeken. Maar wie de temperatuur van de fotografie wil opnemen, moet de hitte wel voor lief nemen om zich in middeleeuwse kerkgebouwen en kloosters en in musea (met verkwikkende airco!) te laven aan de talrijke exposities van Rencontres d’Arles. Het is, kan ik na bezoek aan tien, twaalf locaties op twee volle dagen garanderen, een even afmattende als zinsbegoochelende en inspirerende ervaring.

De 53ste editie van het oudste (1970) en meest gezaghebbende fotofestival van Europa, veertig exposities samengebald op een paar vierkante kilometer in het stokoude centrum, biedt een grandioos overzicht met werk van veel beroemde (Lee Miller, Susan Meiselas, Mitch Epstein) en veel meer nog niet zo beroemde, opkomende fotografen. Waarbij de nadruk ligt op vernieuwing, diversiteit, persoonlijke identiteit, de klimaatcrisis en oog voor maatschappelijk gemarginaliseerden.

Dat klinkt politiek correct en soms tobberig, maar de fotografen zijn er niet op uit de bezoeker een miserabel gevoel te geven. De realistische horror waarvan de alledaagse fotojournalistiek volop getuigt, is nagenoeg afwezig, het eeuwige (en het actuele) menselijk lijden wordt opgetild tot een meer reflectief, artistiek niveau.

Op enkele exposities tonen de fotografen witte en zwarte Amerikanen in kommervolle omstandigheden, maar laten tegelijk hun waardigheid zien, als bewijs dat ook in armoede levens betekenisvol zijn. Het werk van de ruim vertegenwoordigde fotografen uit Noord- en sub-Sahara-Afrika is krachtig, zelfbewust en soms wat intellectualistisch.

De thema’s – het trauma van de kolonisatie, politieke en maatschappelijke onderdrukking en uitbuiting – zijn weliswaar niet nieuw, de fotografische vormgeving is toch vaak verrassend en persoonlijk getint. Zoals het subtiele visuele verslag van de Egyptenaar Mahmoud Khattab over zijn (verplichte) militaire dienst en het proces van mentale gelijkschakeling dat ligt besloten in het geüniformeerde en gedisciplineerde leven.

Er is met melancholische foto’s aandacht voor de teloorgang van het regenwoud in Chili en de bedreiging die dit vormt voor de oorspronkelijke bevolking. Die heeft een schat aan kennis over geneeskrachtige planten die door de ontbossing verdwijnen. Maar er zijn ook hoopvolle berichten uit Zuid-Amerika, bijvoorbeeld over lhbti’ers in het Braziliaanse oerwoud, die een hechte en zelfbewuste gemeenschap vormen, ondanks door de extreem-rechtse president Bolsonaro aangewakkerde vijandigheid.

Als de curatoren van Arles ergens in slagen, is het wel in het vermogen fotografen te selecteren die oog hebben voor de persoonlijke verhalen áchter maatschappelijke kwesties. Niet de extravaganza van queer personen zoals we die in fotoreportages al vaak hebben gezien, maar juist een diepe ernst en fijngevoeligheid kenmerken het werk van de Amerikaan Daniel Jack Lyons, die lhbti’ers in het regenwoud opzocht. Zo dringt hij door tot de menselijke kern, in plaats van te blijven hangen in de voor de hand liggende uiterlijke bijzonderheden.

Ook de zwart-witfoto’s van de jonge zwarte Texaan Rahim Fortune (28) zijn een mooi voorbeeld van het streven naar diepgang dat Arles kenmerkt. In I can’t stand to see you cry doet hij verslag van het sterven van zijn vader aan covid en, vooral, de weerslag die dat drama heeft op de nabestaanden.

De foto’s van de wake, de rouw, het verlies en de warme troost voor de familie, die woonde in een sober houten huisje in Austin, en het zoeken naar nieuwe betekenis in het leven zonder de vader krijgen bij Fortune een afwisselend rauwe en ook helende kracht. Enkele simpele objecten uit het ouderlijk huis – een kerosinelamp, een roestig hangslot, de ijzeren sporen waarmee de ruiter zijn paard in de flanken port – staan opgesteld op een tafeltje bij de foto’s. Ze maken dat huisje bijna tastbaar en vormen een aangrijpend eerbetoon voor een voorbij, hard bestaan.

Te veel tentoonstellingen om op te noemen, te veel om in twee, drie, vier dagen te bekijken: dat is óók Arles. Voorwerk doen om te bekijken welke (thematisch gegroepeerde) exposities je aanspreken is een optie. Je laten leiden door het toeval kan ook. Of een mengvorm van die twee. Kans op een paar kleine tegenvallers, zoals van de Franse Jacqueline Salmons de enorme expositie foto’s met details van schilderijen uit de kunstgeschiedenis, alle met de wond in Jezus’ zij nadat hij is gestorven aan het kruis. Honderden versies. Ook geen onverdeeld genoegen: een kerk vol zwart-witfoto’s van dansvoorstellingen en opera’s van de Franse filmer Babette Mangolte. Keurig eerbetoon, fotografisch knap gedaan, maar hé, een kérk vol?

Koop, voor een paar tientjes, een passe-partout voor alle locaties, dan verlaat je zonder financieel bezwaard gemoed elke tentoonstelling die niet bevalt. En wat, mij althans, ook helpt: probeer niet alles te begrijpen wat je ziet. Zoals je poëzie niet hoeft te vatten om erdoor te worden gegrepen, zo hoef je niet altijd te weten wat de drijfveren van een fotograaf zijn, om door één blik op zijn of haar werk te worden getroffen. Stel je voor hen open, zoals de samenstellers van Arles nieuwe werelden voor ons openstellen.

James Barnor maakte in de jaren vijftig school met zijn Studio Ever Young, waarvoor hij onder meer inwoners van Accra fotografeerde zoals ‘Peter Dodoo, élève de yoga de M. Strong.’ Beeld x

James Barnor, Le Tour, Luma

De Ghanese fotograaf James Barnor (93) verdient met recht het predicaat ‘pionier’. Hij was in de jaren vijftig de eerste fulltimefotojournalist in zijn land, in de periode dat de onafhankelijkheid van Ghana gestalte kreeg. Barnor verkeerde in de kringen van de macht en fotografeerde voor het Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsblad Drum, maar dát maakt zijn werk niet uitzonderlijk. Dat zijn vooral de talloze foto’s die hij maakte in en rond zijn Ever Young Studio, de firmanaam die verwijst naar de retouche van zijn werk, die zijn klanten/modellen jonger doet ogen dan ze zijn.

Barnor maakte zijn karaktervolle en ongedwongen portretten in zijn Ever Young Studio (en in de opvolger Studio X23), van gewone burgers uit Accra en (onder meer voor platenhoezen) van de fine fleur van het cultuurleven. Eerst in zwart-wit, later, toen hij als officieel vertegenwoordiger in Afrika voor filmfabrikant Agfa-Gevaert werd aangesteld, ook in de verzadigde kleurenfoto’s die we nu met die tijd associëren. Hij woonde enkele episodes van zijn carrière in Londen, waar hij, in de swingende sixties de hippe beeldtaal moet hebben aangescherpt die zijn werk kenmerkt.

Hem alleen een exponent noemen van de blitse jaren zestig zou hem ernstig tekort doen. Barnors werk oogt opmerkelijk tijdloos en modern, soms alsof ze in 2022 voor een groovy tijdschrift zijn gemaakt, met eigenzinnige composities die soms doen denken aan de genialiteit van uiteenlopende fotografen als Diane Arbus en Richard Avedon.

De tentoonstelling in de toren Luma, de glimmende landmark van modern Arles, is mede door Barnor zelf geselecteerd uit zijn archief, dat vermoedelijk nog talrijke ongeziene schatten bevat. Barnor vond pas rond 2007 internationale erkenning, zijn eerste grote tentoonstelling in Europa was in 2010 in Londen, zijn eerste monografie verscheen pas in 2015. In Luma is veel werk te zien dat nog niet eerder werd geopenbaard: google afbeeldingen op Barnors naam en je vindt slechts een fractie van de geweldige foto’s die hij heeft gemaakt. De bron is na zes decennia pionieren nog niet opgedroogd.

'Flowers of the Isthmus' uit 2021. Delphine Blast portretteerde Mexicaanse vrouwen die behoren tot de Zapoteken (de oorspronkelijke bewoners) in kleurige gewaden. Beeld x

Dress Code, Fondation Manuel Rivera-Ortiz

Even betwijfelde ik door de titel in het programmablad of ik in korte broek welkom zou zijn bij Dress Code, ingericht in een kunststichting. Die is, bleek toen ik de stoute schoenen toch had aangetrokken, gehuisvest in een pand dat aan fraai en gecontroleerd verval ten prooi lijkt. Kruip-door-sluip-door gangen en trappen leiden naar ooit statige kamers waar rond de veertig fotografen werk exposeren. Daaronder, in twee grote ruimten, het veelgeprezen Land of Ibeji (2018) van de Vlaamse Sanne De Wilde en de Franse Bénédicte Kurzen. Zij onderzochten de mythologische status van tweelingen in Nigeria, die er zowel vereerd als vervolgd worden.

Kleding als uiting van identiteit (zoals het dragen van identieke kleding door die Nigeriaanse tweelingen) is het thema van Dress Code, waarmee de tentoonstelling zich ook in overdrachtelijke zin een huis met vele kamers betoont. Jonge, wegens de oorlog uitgeweken Oekraïense fotografen presenteren er een indrukwekkende mengeling van recent en van vermoedelijk vóór de Russische aanval gemaakt werk.

Uit recent verleden: eigenzinnig geklede, relaxte jongeren poserend voor hoge, brutalistische woonblokken naar sovjetsnit. En, als kennelijke reactie op het oorlogsgeweld: portretten van Yevheniya Kryuk in de beeldtaal van de modefotografie, waarbij bloedrode bloembladeren op een wang verwijzen naar verwondingen en de dood.

Minstens zo stil makend zijn de foto’s die Daniel Castro-Garcia maakte van migranten op Sicilië en Lampedusa. Hij toont een stilleven van op de rotsen uitgespreide kledingstukken van bootvluchtelingen die voor de kust van Lampedusa zijn verdronken. Maar ook was hij erbij toen een paar vluchtelingen voor het eerst sinds hun aankomst in Italië op Sicilië naar het strand gingen. Aanvankelijk waren ze zenuwachtig voor de confrontatie met het dodelijke gevaar van de zee, maar ze overwinnen hun angst en wat volgt, is overgave aan de verlokkingen van het koele water.

Visueel vuurwerk dat het sombere gemoed opbeurt, is er van de Franse Delphine Blast, die Mexicaanse vrouwen portretteerde die behoren tot de Zapoteken (oorspronkelijke bewoners) en in schitterende, kleurige gewaden zijn gekleed, alsof ze roomse heiligen zijn. De foto’s worden gepresenteerd in lijsten die zijn bedekt met de stof van die typisch Mexicaanse plastic tafelkleden met kleurige bloemmotieven, die de uitbundigheid van de beelden nog eens een boost geven.

RaMell Ross met een foto uit de serie South County uit 2018. Beeld RaMell Ross

But still, it turns, Musée Départemental Arles Antique

Het oudheidkundig museum met uitzicht op de restanten van een Romeinse renbaan, biedt onderdak aan ijzersterke fotografie over, vooral, de onderkant van de Amerikaanse samenleving. Beklemmend werk, zoals de serie Lost Coast van de Amerikaan Curran Hatleberg. Die schittert met een levendig en ook deprimerend portret van een kinderrijke all American familie, met baseballpetjes, overgewicht, veel plastic tuinmeubilair en minimaal twee vechthonden in de uitgedroogde tuin van een afbladderende houten woning. Ook zijn portret van een meisje in een zonnige, met bloeiende struiken overwoekerde tuin is, door die combinatie van armoede en natuur, wrang poëtisch.

Onovertroffen is de serie South County van de (zwarte) Amerikaan RaMell Ross, die zijn sporen al verdiende als filmer en in Arles het intieme werk toont dat hij maakte in de Black Belt, de gebieden in de zuidelijke staten met een overwegend zwarte bevolking. Een meisje zit achter in een oude public school-bus en gluurt net over de rand van de rugleuning van de stoel voor haar. Een vertederend beeld, maar tegelijk een onmiskenbare verwijzing naar segregatie: naar de donkere jaren vijftig, waarin de zwarte Rosa Parks in de bus werd gearresteerd omdat ze weigerde haar zitplaats af te staan aan een witte medereiziger.

Ook zijn andere, intieme foto’s tonen hoezeer Ross nog deel uitmaakt van de gemeenschap waaruit hij afkomstig is. Drie kinderen, gezien op de rug, in dikke winterjassen, op een koude dag chillend op een schommel. Een jongetje dat in de wielkast van een vrachtwagen is geklommen en zich uitstrekt over de rubberen band. In één foto brengt maakt Ross de klamme zuidelijke hitte, armoede, maar ook de relaxte momenten van het leven aldaar samen: op een doorgebogen, losgeraakt hekwerk van ijzerdraad ligt een jongen ontspannen languit, in ieder geval for the time being onbevattelijk voor alledaagse zorgen.

Cloude Face uit 2012 van het Koreaanse duo Shinseungback en Kimyonghung. Beeld Shinseungback/Kimyonghun

Songs of the Sky, Photography & the Cloud, Monoprix

Wandel tussen de schappen met ondergoed en zomerjurkjes van de Monoprix, het Franse equivalent van de Hema, en achterin de winkel bevindt zich de trap die je naar de kale bovenverdieping leidt. Daar is een van de weinige tentoonstellingen waar niet de mens, maar de wolken en de cloud de hoofdrol hebben. Hoe verhouden fotografen zich, met hun digitale camera en Photoshop, tot de digitale wereld? En ook: hoe tot die witte pluizen van waterdamp die zich aftekenen tegen de blauwe hemel?

Abstractie ligt op de loer en bespringt je hier soms in haar volle gewicht. Dan is het languit liggend goed uitrusten op de kunstgrasmat waar je omhoog kijkt naar het projectiescherm met wolken die de Nederlandse Noa Jansma bij opbod verkoopt. Het is een komische manier om de wereld op de hak te nemen waarin álles te koop is, en ook het onstoffelijke met non-fungible token (nft’s) wordt gemonetariseerd. Klik op de QR-code en die wolk is van jou! Uit een speakertje klinkt de chant van de veilingmeester, die krankzinnige rap-achtige ratel waarmee Amerikaanse veeveilingen de verkoop opstuwen – ja, de wereld draait dol.

Verderop in de tentoonstelling dansen op een groot wandscherm traag witte en grijze wolken in de atmosfeer. Het is oogstrelend, totdat je bij het ontwaren van de eerst nog verscholen schoorsteen onderin het beeld je realiseert dat ze worden uitgebraakt door een energiecentrale. Vreemd hoe dan je appreciatie omslaat in afkeer.

Iets vergelijkbaars zou kunnen gebeuren bij de foto’s op groot formaat van het Koreaanse duo Shinseungback/Kimyonghun. In hun wolkenluchten herken je menselijke gezichten, een fenomeen dat iedereen met een beetje fantasie wel zal herkennen. Het opmerkelijke van deze foto’s is dat niet alleen het menselijk oog, maar ook algoritmen over verbeeldingskracht blijken te beschikken.

De Koreanen stelden hun digitale camera in op gezichtsherkenning, het programma waarmee automatisch op ogen, neus en mond wordt scherpgesteld. Aldus lieten ze de camera speuren tussen de wolken. En ja hoor, de camera deed wat Shinseungback/Kimyonghun hoopte. Ze stelde scherp op de zwevende karakterkoppen van gecondenseerde waterdamp. Verontrustend, dat een programma ook op grote afstand een gelaat herkent? Misschien. Maar je kunt het ook opvatten als een kleine overwinning van de foppende mens op de doorgaans alwetend geachte algoritmen.

Rencontres d’Arles. 40 exposities, t/m 25/9, Arles, Frankrijk.

La Tour, de 60 meter hoge nieuwe toren van Arles is ontworpen door Frank Gehry. Beeld Getty Images