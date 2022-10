Wie zich aan de lange zit wil wagen, kan veel moois verwachten van deze Königskinder ★★★☆☆

Königskinder van De Nationale Opera. Beeld Monika Rittershaus

In tegenstelling tot zijn altijd populaire opera Hänsel und Gretel wordt Engelbert Humperdincks Königskinder (1910) maar sporadisch opgevoerd, en dan vooral in Duitstalige landen. Na honderdtien jaar is het stuk nu weer te zien in Nederland, bij De Nationale Opera (DNO).

Een verwaarloosd meesterwerk zonder gebreken is Königskinder niet. Het sprookje over een prins en een ganzenhoedster die door een vooringenomen, wrede gemeenschap worden uitgekotst is langdradig en diffuus, en spreekt niet tot de verbeelding zoals andere cultuursprookjes, bijvoorbeeld die van Hans Christian Andersen.

Bij het bewerken van het toneelstuk van Elsa Bernstein-Porges tot een libretto was de Duitse componist Humperdinck te eerbiedig en snoeide hij niet genoeg. Met als gevolg, bijvoorbeeld, de eindeloze liefdesscène waarin melodische scheuten steeds verwelken voordat ze tot bloei komen. Maar wie zich aan de lange zit wil wagen (drie uur en drie kwartier inclusief pauzes), kan veel moois verwachten van deze enscenering.

Want wat ziet het tijdloze minimalisme van regisseur Christof Loy er elegant uit, en wat klinkt het Nederlands Philharmonisch Orkest fraai onder leiding van voormalig chef-dirigent Marc Albrecht, die voor het eerst na zijn afscheid weer op de bok staat bij DNO.

Wagner-specialist Marc Albrecht was tussen 2011 en 2020 chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. In die periode leidde hij het NedPho in bejubelde producties zoals de allereerste enscenering van Arnold Schönbergs liederencyclus Gurre-Lieder, Alban Bergs Wozzeck en Richard Strauss’ Der Rosenkavalier. Albrecht is gespecialiseerd in de opera’s van Richard Wagner, de laatromantiek, waartoe Engelbert Humperdinck behoort, en componisten uit het Weense fin de siècle. Naar verwachting zal hij na Königskinder naar Amsterdam terugkeren om Die Frau ohne Schatten van Strauss te dirigeren. Hij zou in 2020 met deze opera afzwaaien, maar de voorstellingenreeks werd vanwege corona afgeblazen.

Af en toe moet hij flink met zijn armen maaien om alles vlekkeloos te laten stromen, maar het lukt hem uitstekend om de liedachtige zangsolo’s, het aan Richard Wagner schatplichtig dramatisch gekolk, de volksdansjes en de feestelijke koren in elkaar te laten overvloeien. De aaneenschakeling van deze verschillende elementen levert echter geen boeiend muziektheater op. Als toeschouwer kun je het best dit manco negeren door steeds ‘in het moment’ te blijven.

De koningszoon (Daniel Behle) en de ganzenhoedster (Olga Kulchynska) in ‘Königskinder’ van De Nationale Opera. Beeld Monika Rittershaus

Het helpt dat zowel de regie als het toneelbeeld helder zijn. Onder een levensechte lindeboom, een duidelijk symbool van hoop, worden de ganzenhoedster, een lumineuze Olga Kulchynska, en de koningszoon, vlammend gezongen door tenor Daniel Behle, op slag verliefd. De speelgoedganzen onderstrepen haar onschuld. Als de personificatie van hun liefde speelt tweede concertmeester Camille Joubert al haar gevoelvolle solo’s op het podium.

Hiermee legt Loy een link tussen het koppel en de figuur van de speelman, een prachtrol van bariton Josef Wagner, die als kunstenaar een buitenstaander is ten opzichte van de dorpsgemeenschap. De speelman ziet in dat de twee voorbestemd zijn om te regeren, maar de kortzichtige dorpelingen keuren hen af op grond van hun armoedige uiterlijk en jagen hen het dorp uit.

De speelman (Josef Wagner) met de dorpskinderen. Rechts Eva Kroon als het stalmeisje. Beeld Monika Rittershaus

Dit tot ongenoegen van de dorpskinderen, die, aangevoerd door een engelachtig stalmeisje (mezzosopraan Eva Kroon), hun zuiverheid van geest stoppen in eenvoudige koorzang. Maar hun pleidooi komt te laat. De lindeboom verdort, de uitgestotenen sterven in de kou.

Jammer dat dit gegeven lijdt onder zo veel troebele symboliek. Er wordt een brood gebakken dat grote vreugde brengt, gevolgd door de dood. De ganzenhoedster wordt opgevoed door een heks, een wat schrille maar sterk acterende Doris Soffel, die haar zowel beschermt als mishandelt. De minnende prins ontsteekt zomaar in gewelddadige woede. Deze tegenstellingen worden niet bevredigend uitgelicht.

En dan is er de overvloed aan bijfiguren, terwijl hooguit drie krachtig neergezette dorpelingen, zoals de slagvaardige houthakker van bas-bariton Sam Carl, meer dan genoeg zouden zijn geweest.

Het goede is dat het stuk gaandeweg steeds beter wordt. Na het onnodig uitgesponnen eerste bedrijf eindigt de kortere tweede akte met een dramatische wending, het uitbannen van het liefdespaar. Tijdens het voorspel van het laatste bedrijf vult Loy de gaten in het verhaal in met zwart-witbeelden die sterk doen denken aan expressionistische zwijgende films. We zien hoe de hardvochtige meute de speelman straft en de heks op de brandstapel zet.

De ganzenhoedster (Olga Kulchynska) en de heks (Doris Soffel). Beeld Monika Rittershaus

Er is meer samenhang in de slotakte, eigenlijk één lange sterfscène, die ook gestroomlijnder is dan de eerste twee. Albrecht zet het zwaar wagneriaans geschut in, maar behoudt de teerheid van de doorzichtige passages, met als hoogtepunt het wegkwijnen van de geliefden. Königskinder ontroert het meest wanneer Humperdinck zich laat kennen als een echte sprookjesverteller die met een simpele zanglijn en een eenzame viool de vervlogen liefdesdroom van een stervende kan oproepen.