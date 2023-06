‘Wie zei dat ik een spuitje wil?!’, zei vader boos. ‘Alles ligt in handen van Allah’

Beeld Isa Grutter

Voor dit slotakkoord moet ik een grote sprong voorwaarts maken.

Nederland zit op slot, covid grijpt om zich heen. ’s Avonds zit vader met zijn neus geplakt tegen de beeldbuis, rollator binnen handbereik. Ondanks zijn bril ziet ’ie geen steek. Met gebalde vuisten juicht vader bij elke stoot en trap. ‘Die zwarte broek hè, dat is Badr’, zeg ik.

Via YouTube had ik Badr - Rico groot geprojecteerd op het tv-scherm. Hij wilde het gevecht opnieuw zien. Ik was erbij geweest in Oberhausen toen Badr op winst stond maar in de tweede ronde geblesseerd opgaf.

Op dat moment had vader al wekenlang volgehouden dat hij geen uitnodiging voor vaccinatie had ontvangen, terwijl alle oudjes in de flat allang geprikt waren. Ik besloot rond te bellen. Huisarts, RIVM, GGD, huisarts, RIVM, GGD, eindeloze cirkels, niemand snapte hoe en wat. Toen ik vader vertelde over mijn vergeefse inspanningen werd hij boos. ‘Wie zei dat je moest bellen?! Wie zei dat ik een spuitje wil?!’ Hij richtte z’n vinger omhoog: ‘Alles ligt in handen van Allah.’

Later ontdekte ik dat hij de uitnodiging allang had ontvangen maar deze onmiddellijk onder z’n stoelkussen had verstopt omdat ’ie ergens had opgepikt dat de prikken bedoeld waren om de oudjes, die alleen maar geld kosten, te lozen. Al die tijd, een dikke maand, lag de brief onder zijn kont en niemand die het wist. Was de brief een ei geweest, had vader een kuiken uitgebroed.

Ik praatte als Brugman en uiteindelijk kon ik hem overtuigen dat een prikje beslist geen kwaad kon en in zijn geval (haast 90, diabetes, cholesterol, zwak hart) zelfs broodnodig was. Hij stemde gelaten toe en samen gingen we op pad.

Een half jaar later kwam de oproep voor de tweede. Intussen genoot hij met volle teugen van de prik-uitjes. Gratis koffie, bekertjes water, lieve medewerkers, heerlijk koele hal waar ik hem rondreed als een president, echt een feestje, hij keek al uit naar de derde uitnodiging. Maar die kwam één week te laat; hij was al gepakt.

Als een leeuw vocht ’ie op de covidafdeling maar hij verloor ten slotte en zeeg neer met opengesperde mond. De reus geveld door een gluiperige, onzichtbare vijand die zijn oorsprong vond in de verdorven wijze waarop de mens al eeuwenlang op aarde huishoudt; hebzucht, roofzucht, spilzucht, alles verslindend wat maar kruipt, krioelt, zwemt, vliegt. Dat uitgerekend vader, die honger en dorst overwon, droogte bedwong, kogels omzeilde, kolonisten ontglipte, schorpioengif overleefde; dat uitgerekend hij, levenslang gedreven door armoe en dankbaar voor al wat klein en simpel is, bezweken is aan iets dat zijn oorsprong vond in vraatzucht en overdaad, kun je humor van God noemen.

Een week later steeg hij op in de nacht, starend in het niets, de hemel geoogst in zijn handpalm.