Wie wordt ‘uitverkoren’ om zich dood te dansen? Nieuw leven voor Pina Bausch’ befaamde versie van ‘Le sacre du printemps’

‘The Rite of Spring’ van Pina Bausch door dansers uit veertien Afrikaanse landen. Beeld Maarten Vanden Abeele

De beste tip? Blijven zitten in de pauze! Wie het geluk heeft deze week naar het tweeluik The Rite of Spring & Common Ground(s) te gaan in het Haagse cultuurhuis Amare, doet er wijs aan na Common Ground(s), het openingsduet door de seniordansers Germaine Acogny (78) en Malou Airaudo (75), te blijven zitten. Tijdens de break worden voor het volgende dansstuk, The Rite of Spring, precies volgens voorschrift vijf kiepkarren vol turfmolm over het podium uitgestort. En dat is een choreografie op zich, zo blijkt in Parijs, waar dit project van de Pina Bausch Foundation in samenwerking met de Senegalese dansschool L’École des Sables en het Londense danstheater Sadler’s Wells afgelopen herfst in een immense tent van Théâtre Paris-Villette werd gepresenteerd.

Twaalf technici trekken met tien harken, twee bezems en twee vuurrode sneeuwscheppen de laag turf strak over de vloer, zodat die in een exact vormgegeven patroon klaar komt te liggen voor 32 dansers, gerekruteerd uit veertien Afrikaanse landen. Zij zullen zich op de woest pulserende klanken van Le sacre du printemps (1913), de beroemde compositie van Igor Stravinsky, 35 minuten lang het snot voor de ogen dansen: tijdens The Rite of Spring van danslegende Pina Bausch (1940-2009) stappen, springen, rennen, vallen en cirkelen ze door het rulle spul.

‘The Rite of Spring’ wordt op een dikke laag turfmolm uitgevoerd. Beeld Maarten Vanden Abeele

Kenners weten: bij Das Frülingsopfer (1975) oftewel The Rite of Spring van Bausch wordt de angst onder dansers bewust opgevoerd. Zij mogen voor aanvang niet over de turfmolm lopen, niet voelen hoe dik de laag is, hoe stroef. De vrees voor de uitputtingsslag moet er zijn vanaf de start van het ritueel. Voor de vrouwen – de helft van het ensemble – helpt die nervositeit om in hun rol de beklemmende ongerustheid uit te stralen wie van hen ‘als maagd’ aan de aarde wordt ‘geofferd’ om nieuw leven mogelijk te maken. Wie wordt door de mannelijke aanvoerder ‘uitverkoren’ om de god van de lente gunstig te stemmen? Zij krijgt het bloedrode jurkje in handen geduwd en zal zich dood moeten dansen. Bij wijzen van spreken.

Dansen in het besef dat je misschien gaat sterven, vormt een van de belangrijkste redenen waarom zo veel choreografen (en toeschouwers) zich als een magneet aangetrokken voelen tot Stravinsky’s compositie, speciaal gemaakt voor Vaslav Nijinski’s choreografie van een heidens offerritueel. Bausch maakte met Das Frühlingsopfer een van de beste Sacres uit de dansgeschiedenis, mits die volgens haar precieze intenties wordt uitgevoerd. Wie aan het eind niet echt is uitgeput, heeft het ritueel niet juist gedanst. Dat geldt voor de vrouwen en voor de mannen die hen energiek, woest, soms fysiek dwingend verleiden tot overgave.

Geen show, maar een ceremonie

Naast Bausch’ eigen Tanztheater Wuppertal is er slechts een handvol West- Europese gezelschappen, allemaal met klassiek getrainde dansers, dat haar lenteoffer mag vertolken: het Parijse Opera Ballet (waar ze het in 1999 zelf instudeerde), The English National Ballet (dat het twee seizoenen danste) en het Opera Ballet Vlaanderen (dat het tot vreugde van de Vlamingen vorig jaar binnenhaalde). In juni komt daar het Staatsballett Berlin bij. Tanztheater Wuppertal heeft het na haar dood meermaals gedanst, tot 2018. Maar een versie door dansers uit het Afrikaanse continent was er nog niet.

Wie krijgt het bloedrode jurkje in de handen geduwd en zal zich dood moeten dansen? Beeld Maarten Vanden Abeele

Alles mag dan vastliggen in deze vermaarde choreografie, inclusief het ondeugend afzakkende spaghettibandje aan het slot, toch moet het optreden ogen als een unieke, ter plekke beleefde, eenmalige ceremonie. ‘Wie de Sacre danst als een show voor publiek maakt een denkfout’, zegt Sir Alistair Spalding (65), artistiek en algemeen directeur van Sadler’s Wells in Londen en jarenlang bevriend met Bausch. Sadler’s Wells is als producent betrokken bij deze eerste interpretatie van Pina’s choreografie door een ensemble van louter Afrikaanse performers, afkomstig uit onder meer Togo, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Nigeria en Ivoorkust.

‘De Sacre is een ceremonie waarbij het publiek te gast is om het offerritueel te aanschouwen. De dansers creëren een cirkel. Daarbinnen ligt de focus van al hun energie, motoriek, spanning, ritmes en wrijving, niet bij de overdracht naar buitenstaanders zoals toeschouwers.’ Of zoals Stravinsky het formuleerde in mei 1910: ‘Toen ik in Petersburg met de laatste bladzijden van De vuurvogel bezig was, flitste mij op een dag, totaal onverwacht, het beeld van een heidense rituele plechtigheid door het hoofd; wijze ouderlingen zitten in een kring en kijken naar de dodendans van een jong meisje, dat zij offeren om de god van het voorjaar gunstig te stemmen.’

Tumult in de zaal

Die flits werkte de componist in opdracht van Les Ballets Russes drie jaar later uit tot een gedurfd, rebels en tegendraads muziekstuk, waarvan de première met de exotische choreografie van danser Vaslav Nijinsky op 29 mei 1913 geschiedenis zou schrijven. Door het tumult in de zaal – fluitend en joelend publiek dat kattengejank en hondengeblaf imiteerde – hoorden de dansers het kolkende ritme niet meer. Nijinsky schreeuwde vanuit de coulissen nummers naar de dansers ‘als een schipper van een reddingsboot’, aldus een ooggetuige. De politie arresteerde de ergste raddraaiers. Rondom het muziekstuk ontstond een cultus van gevaar en rebellie. Toch raakte Nijinsky’s oerchoreografie, waarin iedere voorgeschreven vreemde maatsoort met stampvoetend gehups werd beantwoord, in de vergetelheid. Dat schiep ruimte voor radicaal nieuwe versies van andere choreografen. Zo werd Le sacre du printemps een ballet met vele levens: iedere generatie zoekt een nieuw antwoord op de stormachtige muziek.

‘The Rite of Spring’ Beeld Maarten Vanden Abeele

Met de instudering van Pina’s Rite of Spring door dansers die wonen en werken in verschillende Afrikaanse landen komt er postuum alsnog een samenwerking tot stand tussen de zo geroemde danstaal van zijn moeder en de vermaarde dansschool L’École des Sables in Senegal, zegt enig erfgenaam Salomon Bausch (41), oprichter en directeur van de Pina Bausch Foundation. Kort voor haar dood – ze overleed op 68-jarige leeftijd vijf dagen nadat bij haar kanker was geconstateerd – had de kritische, kettingrokende choreograaf nog gesproken over een onderzoeksreis naar Senegal om met haar gezelschap inspiratie op te doen voor een nieuw dansstuk, te maken in Wuppertal. Haar goede vriend Spalding had haar na een middernachtelijk diner op de Duitse ambassade voorgesteld samen naar de Senegalese kust te gaan, naar L’École des Sables, de vermaarde dansschool van Germaine Acogny, ook wel de oermoeder van de Afrikaanse dans genoemd; zij werkt vaker samen met grootheden uit Europa. Hij hoopte het latere resultaat naar Londen te kunnen halen in het kader van het cultuurprogramma rond de Olympische Spelen 2012.

Spalding: ‘Ondanks haar enthousiasme bleek Pina kort daarna niet meer mee te willen. Pas nadat choreograaf William Forsythe mij op die laatste junidag in 2009 belde dat ze plotseling was overleden, begreep ik waarom: ze moet zich toen al niet goed hebben gevoeld.’ Hoewel al haar danstheater geladen is met emoties - angst, verlangen, liefde - sprak Bausch niet graag over zichzelf of de betekenis en intenties van haar werk. Bausch, opgegroeid in een groot horecagezin waar ze als kind door de lange hotelgangen danste, was voorzichtig met woorden.

Streetdance, hiphop, circusdans

Na haar overlijden werd het plan ‘iets met Afrika te doen’ overschaduwd door de zorgen over het levend houden van haar erfgoed. Totdat zoon Bausch in 2018 bedacht om The Rite of Spring met een speciaal samengestelde gelegenheidsgroep te gaan instuderen. Spalding deed direct mee: ‘Ik vermoedde dat de danskwaliteiten van in Afrika getrainde dansers dit iconische meesterwerk een nieuwe, diepe lading zouden kunnen geven. Omdat zij anders bewegen dan balletdansers; zij streven niet naar opperste perfectie en volledige fysieke controle vanuit een kaarsrechte ruggengraat. Zij storten zich ergens volledig in.’

De meeste dansers die komend weekend in Den Haag tekenen voor de uitvoering, hebben geen achtergrond in klassiek ballet of West-Europese moderne dans. Iedereen is anders getraind: in streetdance, hiphop, traditionele dans, circusdans, ceremoniële rites en Afrikaanse stijlen als pantsula en jaandheer. Niet iedereen was bekend met Bausch of Stravinsky’s complexe compositie. Ze kwamen af op een van de drie audities die de Pina Pausch Foundation organiseerde in Senegal, Ivoorkust en Burkina Faso, met steun van L’École des Sables en Sadler’s Wells. 38 geselecteerde dansers trainden wekenlang in Acogny’s school om de voor hen onbekende dansmotoriek onder de knie te krijgen.

De tournee van deze ‘The Rite of Spring’ gaat door acht Europese landen, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Beeld Maarten Vanden Abeele

In de film Dancing Pina (2022, regisseur Florian Heinzen-Ziob), die volgt hoe dansers van Bausch’ gezelschap de choreografie op deze nieuwe generatie uit Afrika overdragen, vragen deelnemers openlijk of er genoeg vertrouwen is dat zij dit tot een goed einde gaan brengen. Jo Ann Endicott (72), jarenlang vertolker van het ‘uitverkoren’ meisje, benoemt eerlijk haar aanvankelijke aarzeling. ‘Voor Pina’s werk heb je geflexte voeten nodig, met gestrekte wreef, zoals bij klassiek ballet. Deze dansers zijn zo getraind dat hun voeten plat op de grond staan.’

Op den duur zag ze echter hun voeten niet meer, vertelt ze. ‘De dansers maakten Pina’s adagium invoelbaar. Ze zei altijd: ‘Ik ben niet geïnteresseerd in hoe mensen bewegen, maar in wat hen beweegt.’ En imperfectie is juist perfect bij Pina. Belangrijker is het innerlijk kompas.’ Tegen Gloria Ugwarelojo Biachi, een streetdanser uit Nigeria, zegt Endicott: ‘Je bent nog te krachtig. Maak het zachter. Ik weet dat ik kritisch ben, maar durf je uitputting te laten zien.’ Een andere danseres antwoordt na een complexe training dat ze hoopt niet voor niets haar zoontje wekenlang in Benin te hebben achtergelaten.

Oud-Wuppertal-danser en docent Jorge Puerta Armenta steekt in de film de mannen een hart onder de riem door hun talent voor vallen te benoemen: ‘Organisch vallen is belangrijk in Pina’s werk. Geen sierlijke, gecontroleerde balletduik, maar het loslaten van fysieke spierspanning. Durven toelaten wat er dan gebeurt. Dat doen jullie.’

De klap dat na wekenlange oefening in L’École des Sables de coronapandemie een streep zet door de wereldpremière en Europese tournee komt bikkelhard aan, zo registreert de camera. Inmiddels zijn ze drie jaar verder en is de gewilde tournee door acht Europese landen, Canada, de Verenigde Staten en Australië alsnog begonnen.

Strijd tussen de seksen

Spalding: ‘Ik vind dit de beste eigentijdse vertolking van Pina’s Rite.’ Waarom? ‘Deze dansers zijn opgegroeid met rituelen. Een offerceremonie is voor hen geen relikwie uit een verleden, maar een vertrouwd gegeven. Dat geeft een extra lading aan de strijd tussen de seksen.’ De in november tot Sir geridderde theaterdirecteur weet zich gesteund door Pina’s zoon, die deze Afrikaanse uitvoering van zijn moeders meesterwerk de mooiste vindt. Hij citeert oud-danser Puerta Armenta: ‘Deze dansers zijn niet aan het performen, maar aan het dansen.’

De vraag of het een koloniale lading heeft een West-Europese interpretatie van een offerritueel naar Afrika te brengen en het resultaat te presenteren op grote podia in Europese wereldsteden, wimpelen ze af. Spalding: ‘Waarom zou je hen geen Europees meesterwerk laten vertolken? Deze dansers zo’n icoon onthouden, dát is pas neerbuigend.’

Na het lange weekend in Den Haag reist het tweeluik door naar Wuppertal, de woon- en werkplaats van wijlen Bausch in Noordrijn-Westfalen. Vanaf 21 januari is The Rite of Spring & Common Ground(s) daar een week lang te zien, met het beroemde Café Müller door Tanztheater Wuppertal. En met live begeleiding door het symfonieorkest van Wuppertal. ‘De cirkel is rond, we brengen dit lenteoffer van Pina naar huis’, aldus Sir Spalding.

‘The Rite of Spring’ komt volgend jaar terug naar Nederland. Beeld Maarten Vanden Abeele

The Rite of Spring & Common Ground(s) van de Pina Bausch Foundation, École des Sables en Sadler’s Wells. 12 t/m 15/1 in Amare, Den Haag, i.s.m. Holland Dance Festival en Nederlands Dans Theater. Volgend jaar komt dit tweeluik met livemuziek door Philharmonie Zuidnederland naar Parkstad Limburg Theaters in Heerlen tijdens festival Schrittmacher. De film Dancing Pina draait 8 en 15 t/m 18/1 in Filmhuis Den Haag. Online is via Dancing at dusk de laatste repetitie te zien van The Rite of Spring op het strand van Senegal.

‘Common Ground(s)’ door Germaine Acogny (r) en Malou Airaudo (l). Beeld Maarten Vanden Abeele

Schoon podium Germaine Acogny (78) uit Senegal en Malou Airaudo (74), voormalig boegbeeld van Tanztheater Wuppertal, maken met eigen rituelen voorafgaand aan The Rite of Spring het podium ‘schoon’ voor de nieuwe generatie. Tijdens hun kalme spiegelduet Common Ground(s) verbeelden stokken en stenen hun onderzoek naar gedeelde grond. Voor Acogny draagt een stok eeuwenlange natuurhistorie mee, Airaudo ziet stenen als opslag van millennia geschiedenis.