Wie winnen dit jaar de Oscars, en wie verdienen ze echt?

In de nacht van zondag op maandag worden in het Dolby Theatre in Hollywood voor de 94ste keer de Oscars uitgereikt. Naar wie zouden de beeldjes dit jaar gaan? En wie verdient de winst eigenlijk? V zet het voor u op een rij.

Beste film

Wie wint?

Coda

Wie moet winnen?

The Power of the Dog, Jane Campions twaalfvoudig genomineerde drama over giftige mannelijkheid en ingesnoerde seksualiteit op de cowboyranch. Maar Sian Heders emotionele formulefilm over de horende en zingende dochter van een doof vissersgezin won al de nodige invloedrijke Amerikaanse prijzen en timmert aan een inhaalrace. Dan schrijft Apple tv-geschiedenis als eerste streamingleverancier van een ‘beste film’. En niet Netflix.

Jane Campion Beeld Getty

Beste regie

Wie wint?

Jane Campion (The Power of the Dog)

Wie moet winnen?

Campion, de specialist in het regisseren van weggedrukte gevoelens. Haar adembenemend fraai gefilmde sectie van de cowboymacho kruipt diep onder de huid.

Jessica Chastain Beeld WireImage

Beste actrice

Wie wint?

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Wie moet winnen?

Chastain zou een voorbeeldige winnaar zijn: een uitstekende actrice in een uitstekende (biografische) rol als de achter een masker van make-up verscholen televisie-evangelist Tammy Faye Bakker. Voor de rol onderging zij ook nog eens een complete uiterlijke metamorfose – daar is de Academy gek op. Maar eigenlijk duimen we toch voor Kristen Stewarts wankele Diana-verschijning in Spencer; de meer gedurfde hoofdrol (en film). Saillant: geen van de vijf genomineerden voor beste actrice speelde in een film die genomineerd is voor beste film.

Will Smith Beeld Patrick McMullan via Getty

Beste acteur

Wie wint?

Will Smith (King Richard)

Wie moet winnen?

Smith verdient het: de al tweemaal eerder genomineerde ster (Ali, The Pursuit of Happyness) vormt zijn lichaam en spreekstijl overtuigend naar de vader van de tenniszusters Williams in sportsprookje King Richard. Daarbij aangetekend: er bestaat geen betere nog Oscar-loze acteur dan Benedict Cumberbatch, die meedingt met The Power of the Dog.

Ariana DeBose Beeld Jeff Spicer/Getty

Beste vrouwelijke bijrol

Wie wint?

Ariana DeBose (West Side Story)

Wie moet winnen?

DeBose, die zich fabuleus wervelend in de West Side-voetsporen van Rita Moreno stortte, zestig jaar geleden Oscar-winnaar voor diezelfde rol. Een van de zekerste bekroningen van de avond.

Troy Kotsur Beeld Mike Marsland/WireImage

Beste mannelijke bijrol

Wie wint?

Troy Kotsur (Coda)

Wie moet winnen?

Een genot om te zien, de bruuske gebarentaal van de dove acteur Kotsur, als dove vader van een getalenteerde zingende dochter in Coda. Maar de beste bijrol zit in The Power of the Dog: stiefzoon Peter, die de sinistere wending in in Campions drama op z’n smalle schouders neemt. Kodi Smit-McPhee (ooit al dat jochie in The Road) heeft het meeste recht op deze Oscar.

Drive My Car

Beste internationale speelfilm

Wie wint?

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Wie moet winnen?

Het Japanse rouwdrama, dat zo diep op de kijker inwerkt en overrompelt in schijnbaar eenvoudige scènes. Ogenschijnlijk een gelopen koers, gezien de brede waardering van de Academy (vier nominaties). Maar er is een outsider: de sprankelende Noorse komedie The Worst Person in the World (twee nominaties).

Benedict Cumberbatch (links) in ‘The Power of the Dog’.

Beste camera

Wie wint?

The Power of the Dog (Ari Wegner)

Wie moet winnen?

Voor The Power of the Dog vond Ari Wegner een Montana ver buiten Montana, in Nieuw-Zeeland. De landschappen zijn spectaculair gefilmd, woest en onverbiddelijk. En als ze wint (als eerste cameravrouw ooit), memoreren we nog even dat het een misdaad is (ja, Netflix) om dit kaliber films slechts een zo korte bioscooprelease te gunnen.

Rebecca Ferguson en Timothée Chalamet in ‘Dune’.

Beste montage

Wie wint?

Dune (Joe Walker)

Wie moet winnen?

Dune. Eindelijk vond Frank Herberts scifiklassieker uit 1965 de juiste visuele vorm. Dat dient te worden beloond.

Encanto

Beste animatie

Wie wint?

Encanto

Wie moet winnen?

De vrolijke Disney-hit Encanto over een gevluchte Colombiaanse familie is uiterst aanstekelijk, bovenal dankzij de liedjes. En geen moment zo beklemmend en waarachtig als het in animatie gevatte vluchtverhaal van de Afghaan in Flee. Kun je de kinderfilm naast die voor volwassenen leggen? Zo ja, dan mag Flee hier winnen.

Flee

Beste documentaire

Wie wint?

Flee (Jonas Poher Rasmussen)

Wie moet winnen?

Dit is dé categorie van de drievoudig genomineerde Deense animatiedocu Flee. Al is er serieuze concurrentie van Summer of Soul, de verrukkelijke muziekfilm vol historisch archiefbeeld (en geluid) van het zes weken durende Harlem Cultural Festival uit 1969, ook wel: het ‘zwarte Woodstock’. Lang een voetnoot in de popgeschiedenis, nu eindelijk een hoofdstuk dankzij muzikant Questlove, die de regie kreeg over het vijftig jaar lang in een kelder opgeslagen materiaal.

Controverse Zoals elk jaar is er ook nu de nodige controverse in aanloop naar de Oscarceremonie. Zo krijgen de winnaars van acht categorieën hun beeldje niet meer live uitgereikt. Dit onder druk van zender ABC, waar men zich zorgen maakt over de dalende kijkcijfers. Voor de uitreiking van onder andere de Oscars voor korte film, montage, muziek, productiedesign en geluid worden vooraf opgenomen clips ingepast in de show. Het idee is dat op die manier meer tijd kan worden gemaakt voor entertainment. De filmwereld is furieus over die aanpassing: met name tegen de verbanning van de Oscars voor cinematografische oer-categorieën als montage, geluid en muziek wordt geprotesteerd. Tegelijk konden Oscar-fans voor het eerst vooraf stemmen op een tijdens het gala bekend te maken ‘publieksfavoriet’, waarvoor onder meer de musical Cinderella en de superheldenfilm Spider-Man: No Way Home kansrijk worden geacht. Ook knoeit de Academy al jaren met de Oscar-show: vorig jaar werd er gehusseld met de volgorde van de categorieën (beste acteur en actrice ná beste film – volgens critici een gotspe) en al enkele edities ontbreekt een centrale presentator. Dit jaar delen Regina Hall, Amy Shumer en Wanda Sykes de rol van ‘host’.