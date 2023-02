Wie was Hildegard von Bingen, girlboss van de middeleeuwen?

Een visioen van Hildegard von Bingen over seizoensinvloeden op mens, dier en plant, uit het boek ‘Studies in the history and method of science' (1917). Beeld Getty Images

Heb je zin in ‘Hildegardbrot’? Dan bestel je online bij Duitse bakkers gewoon een speciale broodmix met spelt, het lievelingsgraan van de Duitse non Hildegard von Bingen (1098-1179). Of je koopt een zakje Hildegardkruiden: nieskruid en laos, goed voor onder andere de spijsvertering. Voor een verheffende, muzikale ervaring zet je een van haar op muziek gezette visioenen op.

En dan was ze ook nog dé vrouwelijke componist van de middeleeuwen, rond wie in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een ware rage ontstond: ineens belandden haar gezangen in de hitlijsten.

Komend weekend organiseert Seizoen Oude Muziek (bekend van het Festival Oude Muziek) in Utrecht en Amsterdam twee dagen in het teken van Hildegard von Bingen, die elf jaar geleden heilig is verklaard. Er zijn concerten, lezingen en je kunt zelf haar muziek zingen in een ‘scratchkoor’. Daarbij studeer je muziek met andere amateurs in, voer je die dezelfde dag nog uit.



19de-eeuwse gravure van Hildegard von Bingen (1098-1179). Beeld Getty Images

Wat is er nog meer bekend over Hildegard von Bingen?

Door haar latere boeken en brieven weten we veel van Hildegard von Bingen, maar over haar jeugd is weinig bekend. Ze wordt in Bermersheim geboren. Haar ouders zijn welgestelde mensen die veel land bezitten. Waarschijnlijk is Hildegard hun tiende kind en willen ze naar christelijk gebruik een tiende van hun bezit offeren aan de kerk: Hildegard dus. Als Hildegard 8 jaar oud is, dragen haar ouders haar over aan de aristocratische non Jutta von Sponheim.

Jutta is de moeder-overste van de vrouwenvleugel van het Benedictijner monnikenklooster van Disibodenberg, waar Hildegard op haar 14de intreedt. Wanneer Jutta in 1136 sterft, volgt Hildegard haar op.

De jaren in Disibodenberg staan in het teken van het strenge kloosterregime. Zo ascetisch als Jutta – zichzelf kastijden en uithongeren, uren blootsvoets bidden tot ze gek wordt – leeft Hildegard niet. Wel is ze uiterst vroom in haar geloof dat in alles, van dier en mens tot de kosmos, de stem van God klinkt.

Wat liet Hildegard na?

Pas in de tweede helft van haar leven begint ze met het beschrijven van de visioenen die ze al sinds haar vroege jeugd heeft. Ze is van jongs af aan ziekelijk – verschillende bronnen spreken van migraineaanvallen en psychische problematiek. In haar eerste grote werk, het driedelige Scivias, staan 26 visioenen beschreven; over de schepping (ze zag engelen vallen), verlossing (over de strijd met de duivel) en heiliging (het Laatste Oordeel). Er volgen nog twee lijvige bundels met haar visioenen en theologische gedachtengoed. Maar, zegt ze geregeld: dit is niet mijn stem die spreekt, maar die van God.

Een stuk praktischer ingesteld zijn haar boeken over ziekten, remedies en geneeskrachtige kruiden. Dat kamille en aloë vera helende kracht hebben, daar kunnen we nu nog steeds wat mee. Venkel is goed tegen depressie en de tong van een hond zou een maagzweer genezen. Ingewikkelder wordt het wanneer je organen van eenhoorns en draken nodig hebt tegen lepra.



Hoe kon Hildegard als abdis over seks schrijven?

Zelf is ze celibatair. Maagdelijkheid is de grootste der deugden, volgens Hildegard. Hoe kon ze dan iets weten over seks en orgasmes? Nonnen waren in die tijd vaak ook kraamverzorgsters voor vrouwen uit de buurt. Daarbij werd Hildegard veelvuldig bezocht door vrouwen die onvruchtbaar waren en geslachtsziekten hadden. Hun ervaringen zal ze gebruikt hebben om te schrijven over ‘hoe een vrouw in haar ruime baarmoeder kan branden van verlangen, minder heftig dan een man, want zij heeft meer vocht in haar buik’.

Wanneer een vrouw seks heeft met een man, schreef Hildegard, ‘zorgt de hitte in haar brein, die een sensueel en zalig gevoel geeft, ervoor dat het schuimige zaad uit de toren van de man gestoten wordt’. Hildegards overtuigingen zijn typisch middeleeuws: seks was alleen voor voortplanting, en om zwanger te raken moest een vrouw een orgasme hebben. Zwanger na een verkrachting? Dan had ze er dus van genoten. Gelukkig zijn we nu een stuk verder.



Hildegard von Bingens eerste schema van het universum. Beeld Getty Images

Hoe was ze als componist?

Rond haar 50ste is Hildegard in haar rijke klooster in Bingen een trekpleister voor ieder die levensvragen of fysieke kwalen heeft. Ze correspondeert met pausen, abten en keizers, die haar om raad, spirituele begeleiding of een gebed vragen. En dan is er nog haar muziek.

Er zijn onder meer 43 antifonen en 18 responsoriën (beurtzangen tussen priester en koor) van Hildegard overgeleverd. Haar composities onderscheiden zich sterk van andere uit die tijd. Haar bekendste responsorie is O vos angeli, een mooi voorbeeld van hoe Hildegard de grenzen van de middeleeuwse muziek oprekt. De ambitus (toonomvang) van het gezang is enorm: twee octaven en een kwint, dus 19 tonen, waar er toen doorgaans maar 10 in gezangen voorkwamen. Daarbij laat ze de zangers grote sprongen maken, waardoor haar muziek beweeglijker klinkt dan andere (Gregoriaanse) gezangen uit die tijd.

Waarom werd ze in de 20ste eeuw ineens zo populair?

Sinds de jaren negentig verschenen er steeds mooiere opnamen van haar gezangen. Haar muziek werd gebruikt in de film A Beautiful mind (2001), met Russell Crowe als de Nobelprijswinnende wiskundige John Nash.

De muzikale aandacht voor Hildegard volgde op de groeiende interesse in alternatieve geneeskunde en spiritualiteit in de jaren zeventig en tachtig. New Age-aanhangers en macrobiotische fanaten hebben zich haar gedachtengoed toegeëigend en probeerden een graantje mee te pikken. Wanneer je een kookboek van Hildegard ziet: koop het niet. Ze schreef veel, maar recepten dan weer niet.