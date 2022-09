Wie verwacht dat in ‘Dealer’ twee verloren zielen elkaar uit het moeras trekken, komt bedrogen uit ★★★☆☆

Dealer

‘Ik ben een stuk stront, en straks heeft iedereen dat door.’ Antony Ophoff (Ben Segers) mag dan een gevierd acteur zijn, een Vlaming met een succesvolle carrière in Hollywood, zijn privé-leven is een zootje. Het uitgaansleven, vol drank, drugs en seks, is voor de veertiger allang niet meer zo opwindend — eerder bloedeloos en deprimerend. Toch klampt hij zich eraan vast, bij gebrek aan beter. Thuis wacht niemand op hem. Zonder drugs ziet hij zijn tekortkomingen in een te fel licht.

Tijdens een van zijn wilde nachten in Antwerpen, waar hij in een pretentieus theaterstuk speelt, ontmoet Antony een piepjonge drugsdealer. De 14-jarige Johnny (Sverre Rous) woont in een tehuis en bezoekt soms zijn labiele moeder (Veerle Baetens), die kunstenaar is. Tussen de acteur en zijn dealer ontstaat een band. Antony ziet wel wat in de brutale jongen en biedt hem zelfs een tijdelijk thuis.

Wie verwacht dat Dealer zo’n feelgoodfilm is waarin twee verloren zielen elkaar uit het moeras trekken, komt bedrogen uit. Ja, Antony en Johnny proberen elkaar te helpen, en dat lukt soms even. Maar ze zijn allebei onmachtig: Johnny is te jong om aan zijn omgeving te ontsnappen, Antony te verslaafd en egocentrisch. De film maakt het niet mooier dan het is.

Dealer is het regiedebuut van de Vlaming Jeroen Perceval, die als acteur te zien was in onder meer Rundskop en Borgman. Perceval schreef ook het scenario, gebaseerd op wat hij in zijn jeugd om zich heen zag. Een persoonlijk verhaal, maar niet autobiografisch. De criminele onderwereld van Antwerpen en het kunstzinnige milieu worden overtuigend met elkaar verbonden — het is duidelijk dat Perceval met beide niet geheel onbekend is.

Het is een grauwe wereld, maar Perceval geeft het zwierig en kleurrijk vorm, met fraai camerawerk en een opzwepende soundtrack. De knauwende Antwerpse straattaal krijgt soms iets poëtisch, als rap of spoken word. Verheven realisme, zou je de stijl kunnen noemen. Perceval toont een milieu dat zeker bestaat, maar geeft er wel een theatrale draai aan. Het meest geldt dat voor het portret van drugsbaas Luca (Bart Hollanders), die zijn team van jonge runners bestiert als een kruising tussen een padvindersclub en Scarface.

Het maakt Dealer bij vlagen minder geloofwaardig. Des te knapper is het, dat de film toch flink weet te ontroeren. Zelfs de vervelende Antony, het vleesgeworden zelfmedelijden, gun je een uitweg.