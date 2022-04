Wie Sparks wil begrijpen, moet naar oude Hollywoodfilms kijken, doceert The Sparks Brothers ★★★☆☆

The Sparks Brothers

Sparks, de eigenwijze popband van de Amerikaanse broers Ron (toetsen) en Russell Mael (zang), oogt niet als een stel muzikanten, meer als ‘lui die een dagje naar buiten mogen’. Wie ze wil begrijpen, moet naar oudere Hollywoodfilms kijken, doceert The Sparks Brothers. Dan wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het smalle snorretje van Ron knipoogt naar de look van Charlie Chaplin en niet zoveel te maken heeft met Adolf Hitler, zoals de kijkers van Top of the Pops tijdens het eerste Sparks-tv-optreden in 1974 massaal leken te denken – zelfs The Beatles.

Muziekdocumentaire The Sparks Brothers van filmmaker Edgar Wright (Baby Driver, zelf kort voor de camera als ‘fanboy’) laat zich kijken als aanstekelijke ‘fun fact’-parade, vol aardige inzichten in Sparks’ uitgekiende huwelijk tussen muziek en beeld. Dat je in feite kijkt naar een ronkende commercial, stoort nauwelijks: Ron en Russell zijn zo vindingrijk en autonoom dat ze zich hier moeiteloos laten omarmen.