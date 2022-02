De enige bekende Nederlander die, terloops, wordt genoemd in de nieuwe VPRO Gids is Patty Brard. Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg (onder meer Volkskrant Magazine) noemt haar naam in een interview waarin hij terugkijkt op zijn vierjarige periode als ambassadeur. Zijn les: ‘Mensen die aan creatieve zelfexpressie willen doen, kunnen het best voor fotografie kiezen. Want snel resultaat.’

Van der Burg wijst erop dat het járen duurt voordat iemand een acceptabel geluid uit een viool krijgt. ‘Bij Maestro staat iedereen voor gek. Bij Sterren springen landt Patty Brard plat op haar buik, maar bij Het perfecte plaatje heeft iedereen in de eerste aflevering al een aanvaardbaar resultaat.’ Geen speld tussen te krijgen.

Wie op zoek is naar een BN’erloos reservaat is bij de VPRO Gids aan het juiste adres. Nog steeds. De oplage (in 2020 bijna 140 duizend) staat zwaar onder druk, net zoals die van bijna alle andere tv-gidsen, maar de teruggang is relatief klein en het karakter is bewaard gebleven.

De gids kijkt naar het betere tv-programma, documentaires vaak, en drijft als vanouds op de pijlers film, literatuur en series, plus de ouderwetse programmagegevens. Die bundel is zeldzaam. Op maar weinig plekken in de media wordt ruimschoots aandacht geschonken aan een documentaire als The Taste of Desire.

De nieuwste documentaire van filmmaker Willemiek Kluijfhout gaat over oesters, haar vorige over mossels. De eerste gedachte: ‘Ik wilde onderzoeken waarom de oester sexy is en de mossel niet.’ Ze veranderde haar koers. ‘Op een bepaald moment dacht ik: mijn film gaat helemaal niet over oesters. Het gaat over mensen. Een oester is wat zij is, net als een mossel of een wortel. Wij mensen dichten er allerlei kwaliteiten aan toe.’

Op de cover, klassiek VPRO Gids, stralen Job, Joris en Marieke. Het absurde en filosofische animatietrio heeft een kinderserie gemaakt die – en zo hoort het – ook voor volwassenen bezienswaardig is, Kop op. Drie kinderen wisselen via een magische wasmachine regelmatig van hoofd. Hoofdzaken zonder kopzorgen, zette de eindredactie boven het stuk.

De brief van de week is op de een of andere manier ook heel erg VPRO, qua absurditeit. Een vrouw uit Hengelo heeft een klacht over het boekenprogramma Brommer op zee. Ze ergert zich aan de hoed op tafel, ‘die hoort daar niet, zeker niet met de binnenkant naar beneden, uit hygiënisch oogpunt’.

Omdraaien is geen optie, weet deze lezer. ‘Want de zweetband oogt doorgaans minder fris.’