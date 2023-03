Wie niet op het Boekenbal verschijnt, kan zich geen echte schrijver noemen

Je moet het de CPNB nageven: elk jaar organiseren ze het meest legendarische feest, het Boekenbal. Deze week is het koortsachtige gehossel om kaartjes begonnen, nu duidelijk is geworden wie er is uitgenodigd. En wie niet. De onuitgenodigden behoren tot de allerlaagste kaste in schrijversland – wie niet op het bal verschijnt, kan zich geen echte schrijver noemen.

Dus is het bij de CPNB inmiddels code rood. ‘Sommige schrijvers beginnen me in de zomer al te mailen voor een kaartje’, vertelt persvoorlichter Job Jan Altena. ‘Kan je nagaan hoe het nu is. Er zijn in Nederland honderdduizenden schrijvers en die vinden allemaal dat ze recht hebben op een uitnodiging. Ik krijg berichten, dat wil je niet weten. Van het sufferdje uit het Gooi, of ze met drie journalisten kunnen komen. Of net nog, van een schrijver – ik noem geen namen – of hij ‘de directie’ even kon spreken, want als híj niet was uitgenodigd, wie dan wél?’

De stadsschouwburg van Amsterdam, waar het bal bijna elk jaar wordt gehouden, biedt plek aan nog geen vijftienhonderd mensen. Zo wordt de vraag wie wel/niet uit te nodigen vanzelf een pikante. Het Boekenbal is een schrijversfeest, het bedrijfsfeest van het boekenvak, legt Altena uit. Er worden werkrelaties uitgenodigd. Mensen uit het vak, schrijvers die ooit het boekenweekgeschenk schreven, relevante persmensen en die ene BN’er die wat voor het boek betekend heeft.

Uitgeverijen kunnen bij de CPNB slechts een gelimiteerd aantal kaarten kopen. Ze moeten daarom heel goed nadenken over welke schrijvers ze willen meenemen. Jan van Helden, publiciteitsman, is de Grote Verdeler bij uitgeverij Atlas Contact. ‘Ja, dat is een leuk taakje’, gniffelt Van Helden, deze week veruit de populairste persoon op de uitgeverij. ‘Schrijvers die net iets hebben gepubliceerd of aanstormende talenten krijgen meestal wel een kaartje. De rest moet afwachten.’

Er zijn natuurlijk meer wegen die leiden naar de dansvloer van de schouwburg: komende week organiseert de CPNB samen met uitgeverij DasMag een speurtocht naar een verstopt exemplaar van het boekenweekgeschenk van Lize Spit, de eerlijke vinder krijgt twee boekenbalkaartjes. Voor de jongens en meisjes van Propria Cures is het binnensluipen van het bal traditie. Zo beklommen ze ooit het balkon van de schouwburg en lieten zich een keer opsluiten in de toiletten, de nacht voor het bal. Rapper Donnie meldt zich steevast bij de portier als de surprise-act. ‘Zo’n geheime surprise dat zelfs jij het niet weet.’

Ik zelf kwam ooit binnen met een overtuigend ‘óp-ge-past-pér-soneel!’. O, de triomf! Later kreeg ik als boekenredacteur gewoon kaartjes. Jammer eigenlijk: zo geweldig als die ene clandestiene keer werd het nooit meer.