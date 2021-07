Wie never nooit naar klassiek luistert, moet naar Overveen★★★★☆

Cellist Lidy Blijdorp Beeld Rob Ouwerkerk

Neem een groot, Noord-Hollands landgoed waar in de 17de eeuw in opdracht van rijke Amsterdammers over iedere heuvel en sloot is nagedacht. Zet daar klassieke muziek op en je hebt een sfeervol openluchtfestival. Dit weekend begon het Festival Klaterklanken, op Buitenplaats Elswout in Overveen.

‘Voor wie never nooit naar een klassiek concert gaat’, zegt de website. Het instapniveau ligt inderdaad laag: zeker tijdens de familiewandeling met optredens op uiteenlopende plekken is een grote concentratiespanne niet vereist.

Cellist Lidy Blijdorp speelt nog twee volwaardige stukken, waaronder een Lets lied gezet door Pēteris Vasks, dat alle kinderen en volwassenen écht stil krijgt. Vanaf een wiebelend bruggetje improviseren violist Merel Vercammen en sopraan Bernadeta Astari op suggesties uit het publiek: dieren. Terwijl ze elkaar hoorbaar aftasten, ontstaat er een kameleon die steeds meer durft. Er wordt gekrast met stok en geklakt met tong. Astari is een kwakend vogelbekdier waar soms een operastem uit galmt.

Meer? Graag! Acteur Ton Meijer, die met zijn ironische humor de wandeling begeleidt, vindt ook dat het kan. Maar we moeten doorlopen; de volgende groep zit ons op de hielen. We snijden de route af naar Calefax. Het rietkwintet jaagt er een onweer van Jean-Philippe Rameau doorheen. De daaropvolgende muziek voor cobla (een traditionele Catalaanse muziekgroep) past met het schelle en snelle karakter beter bij de sfeer en akoestiek van een openluchtfestival.

De voorstelling Just Press Play van ensemble But What About maakt iedereen enthousiast. Geweldig om te zien: de kinderen krijgen al snel door dat ze al springend op gekleurde stippen de muziek kunnen beïnvloeden – springt er iemand op de ene stip, dan speelt de accordeonist een akkoord, spring je op de andere, dan klinkt een drum. Samen zingen en swingen is het mooiste dat Klaterklanken je biedt.