Wie na 9/11 in Nederland opgroeide met een Marokkaanse achternaam, had altijd de schijn tegen

Beeld Sophie Smeets

‘Mijn natuurlijke habitat is het grootste deel van mijn leven een multiculturele enclave geweest met totaal andere waarden en normen, met name op straat, waar ik met mijn generatiegenoten een speciale band opbouwde, een broederschap als je wil. Die omgeving heb ik moeten verlaten om ‘vooruit’ te komen, om mij individueel te ontplooien,’ schrijft de journalist en historicus Lotfi El Hamidi in zijn boek Generatie 9/11 – Migratie, diaspora en identiteit. Het boek telt amper 120 bladzijden en in het voorwoord stelt El Hamidi dat hij ‘een bescheiden bijdrage’ aan de geschiedschrijving van de eerste twee decennia van deze eeuw hoopt te leveren. Bescheiden of niet, in kort bestek komt vrijwel alles uit die eerste twee decennia aan bod. Van Dyab Abou Jahjah tot John Cleese, van Rotterdam tot Marseille, van onderklasse tot elite, van emancipatie tot Scarface.

Die eerste twee decennia van deze eeuw werden gevormd uit de puinhopen van de torens in het zuiden van Manhattan, maar zoals dat gaat met terrorisme, de voornaamste effecten ervan bestaan uit de politieke en maatschappelijke reactie op het geweld; 9/11 was daarop geen uitzondering. Natuurlijk kwam daarna nog de bankencrisis, we hadden corona en Trump, en misschien zal de oorlog in Oekraïne het begin van een nieuw tijdperk inluiden, waarbij de aanslagen definitief in het geschiedenisboek zullen worden bijgeschreven en ze voor diegenen die in deze eeuw zijn geboren net zo ver weg zullen lijken als de val van de Muur voor hen die na glasnost en perestrojka ter wereld kwamen. De ene catastrofe wordt vergeten zo gauw de volgende zich aandient, vrede herinnert niemand zich, maar zelfs de halfvergeten geschiedenis kan ons nog altijd in haar tentakels tegen zich aangedrukt houden. Dagelijks worden wij nog geconfronteerd met de gevolgen van de implosie van de Sovjet-Unie.

De schijn tegen of het voordeel van de twijfel

El Hamidi definieert zich als een ‘Marokkaanse Nederlander’ die geboren en getogen is in Rotterdam-West en die zich ‘in zijn jonge volwassenheid moest verhouden tot een wereld waarin hij vanwege zijn afkomst de schijn tegenhad.’ Meelijwekkender dan dat wordt het niet en het aardige aan deze formulering is dat zij betekenis teruggeeft aan termen die zo aan inflatie onderhevig zijn dat hun betekenis in de goot van het maatschappelijk debat is verdwenen – denk aan begrippen als alledaags of institutioneel racisme, discriminatie, et cetera. Ik zou zeggen, schaf de diversiteitstrainingen af en volsta met de mededeling: er zijn mensen die om diverse redenen de schijn tegenhebben en er zijn mensen die om diverse redenen altijd het voordeel van de twijfel krijgen, zelfs als ze dat niet verdienen. Al het andere wat hierover gezegd kan worden is ruis, aangevuld met verontwaardiging in prettige en minder prettige vormen.

Natuurlijk had Paul Scheffer al vóór die aanslagen, en wel in januari 2000, zijn beruchte essay Het multiculturele drama geschreven. Scheffer figureert ook in het boek van El Hamidi, waarin de titel van Scheffers essay terecht wordt geprezen met de woorden, ‘een clickbait-titel avant la lettre.’ Ik hoop dat Scheffer de geschiedenis ingaat als de uitvinder van de clickbait-titel, dat verdient hij.

Zeker, er broeide al iets voor 11 september 2001, maar dankzij Mohammed Atta en de zijnen vervaagde althans in het Nederlandse debat het verschil tussen geluidsoverlast, vernielingen, kleine criminaliteit en terrorisme in naam van een ideologie waarvan niemand precies wist waar die voor stond – hooguit was bekend wie de vijanden waren. Het Westen, dat voos was en onzedig en materialistisch, zonder ruggengraat, akelig verwijfd. Daar tegenover stond Bin Ladens credo, geciteerd door El Hamidi, dat de jeugd van Bin Laden net zo van de dood houdt als de jeugd in het Westen van het leven.

Oorlog als grote aanjager van een nieuwe tijd

Interessant genoeg is het nu Poetin die van zijn jeugd verwacht dat ze meer van de dood dan het leven houden, en zijn bezwaren tegen het Westen en Amerika komen aardig overeen met die van Bin Laden. In wezen zijn het allemaal bezwaren tegen wat we maar even moderniteit noemen, een verschijnsel dat al eeuwenlang door mensen die niet van nieuwigheid houden wordt geassocieerd met onzuiverheid, losbandigheid en multiculturalisme – al waren daar vroeger andere woorden voor. Oorlogen tegen moderniteit, of ze nu jihadisme heten of niet, zijn gedoemd te falen. Wie de moeite had genomen zich zelfs maar slordig in het fenomeen oorlog te verdiepen, had kunnen ontdekken dat oorlogen de grote aanjagers van zijn van allerlei innovaties, niet in de laatste plaats innovaties op technologisch gebied. Ik wil de invloed van filosofen en denkers niet onderschatten, maar oorlog, die niet alleen lijken produceert maar er tevens voor zorgt dat miljoenen mensen al dan niet samen met huisdieren en wat huisraad zich elders vestigen, baart al te dikwijls dat wat moderniteit wordt genoemd, of een nieuwe tijd. Wie waarlijk conservatief is en hoopt dat de wereld niet zal veranderen moet gokken op vrede, waarmee ik overigens niet meer bedoel dan langdurige wapenstilstand.

De bezwaren van Poetin en Bin Laden tegen het Westen mogen behoorlijk identiek zijn, voor de verandering echter hoeven Marokkaanse Nederlanders zich eens niet te verantwoorden voor poetinisme.

In 2000 kon Scheffer nog tamelijk onschuldig noteren: ‘In Turkse en Marokkaanse kring treft men meer dan elders kinderen aan zonder enig schooldiploma.’ Na 9/11 werd het bon ton te zeggen dat niet iedere moslim een terrorist is maar wel elke terrorist een moslim. Wat daar precies mee bedoeld werd blijft onduidelijk, maar de suggestie deed zijn werk. Van veroorzaker van onschuldige en minder onschuldige overlast werd de moslim een existentiële vijand die met grove middelen bestreden diende te worden. In die context konden volksvertegenwoordigers in de Kamer en op tv tirades afsteken tegen moslims, die de burger het gevoel gaven dat men het volk probeerde voor te bereiden op een etnische zuivering.

De aanslagen hadden de kwetsbaarheid van Amerika zichtbaar gemaakt, en daarmee indirect ook die van West-Europa. Angst regeerde, en Europeanen die allang het voordeel van de twijfel was gegund en alleen al om die reden meenden dat de geschiedenis hen zou overslaan, moesten na 9/11 beseffen dat dat misschien een illusie was. De geschiedenis slaat niemand over, al glipt er zo nu en dan iemand door de mazen van het net.

Wie wordt aangevallen als Jood, slaat terug als Jood

Ere wie ere toekomt, de schrijver Gerrit Komrij – niet de minste, al is zijn reputatie tanende, maar dat geldt voor de meeste doden – schreef eind vorige eeuw al in NRC: ‘We hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug.’ Die ‘ze’ waren moslims die in die tijd, ook door Komrij, bij voorkeur mohammedanen werden genoemd. El Hamidi citeert Komrij, maar in zijn boek lijkt het alsof de dichter en bloemlezer Komrij deze tekst na 9/11 schreef, hoewel hij dat bij mijn weten eind jaren tachtig deed naar aanleiding van de fatwa tegen Salman Rushdie. Soms is de dichter een ziener, althans voor sommige bevolkingsgroepen.

El Hamidi schrijft met relativeringsvermogen en humor – die twee gaan natuurlijk samen – hoe het is om een identiteit opgedrongen te krijgen: ‘Als jonge Marokkaanse moslim werd je noodgedwongen een politiek wezen. En dus was mijn islamitische achtergrond plots geen culturele bagage meer, maar een existentiële kwestie.’ Dit is feitelijk een variatie op Hannah Arendts uitspraak dat wie wordt aangevallen als Jood terugslaat als Jood.

El Hamidi stelt zichzelf vervolgens de vraag of hij en de zijnen hun godsdienst hadden laten kapen. Maar de geschiedenis heeft die vraag natuurlijk allang volmondig met ja beantwoord. Zo schrijft El Hamidi over Britse jihadisten die kort voor hun vertrek nog Islam for Dummies hadden besteld. En zogenoemde radicaliseringsdeskundigen stelden vast dat de overstap van kleine criminaliteit naar politieke islam probleemloos en razendsnel kon verlopen. Van Al Pacino in Scarface als held naar de profeet als nieuwe held, de belofte waar het om ging bleef ongewijzigd: the world is yours. Ik sluit niet uit dat menig jihadist meende dat de profeet het gelaat had van de jonge Al Pacino. Zonder iemands persoonlijke verantwoordelijkheden te willen ontkennen, is agressieve stigmatisering altijd een uitnodiging tot radicalisering. El Hamidi formuleert het zo: ‘Nee, ik stond niet op het punt te radicaliseren, daar was ik niet ontvankelijk voor; ik had een warm nest thuis en hield te veel van het leven.’

Meer van het leven dan van de dood houden, meer is er soms niet voor nodig om niet te radicaliseren. Liefde voor het leven impliceert nu eenmaal relativeringsvermogen.

Onder de tulband zit altijd een moslim

Merkwaardig genoeg voltrok dit proces van agressieve stigmatisering gevolgd door de aarzelende omarming van de opgedrongen identiteit zich veel minder in het land waar de aanslagen waren gepleegd. Ja, op 15 september 2001 werd Balbir Singh Sodhi, een sikh, in Arizona vermoord. Zijn moordenaar moet hebben gedacht: een tulband is een tulband en onder de tulband zit altijd een moslim. Maar George W. Bush deed er alles aan om de binnenlandse rust zoveel mogelijk te bewaren. Hij wilde oorlog voeren in Afghanistan en Irak, en zat anders dan Trump niet te wachten op een fris en vrolijk burgeroorlogje.

In West-Europa daarentegen ontstond grote verwarring over de vraag of zelf brandstichten de beste vorm van blussen was. Zo ook in Nederland.

Maar die brandstichters behoren, volgens El Hamidi, tot het verleden – dat schrijft hij met een kleine slag om de arm. We kunnen het nog steeds een drama vinden dat in onze metropolen niemand meer echt tot de meerderheid behoort, maar we kunnen er ook mee leven.

El Hamidi eindigt zijn overzicht in vogelvlucht met het niet zo verrassende maar wel mooie geformuleerde inzicht dat migratie die samengaat met opwaartse sociale mobiliteit altijd ook een vorm van verlies betekent. Hij citeert een Parijse straatjongen: ‘De man die ik geworden ben, ben ik eigenlijk helemaal niet.’

Dat besef hoeft uiteindelijk niet per definitie een verlies te zijn. Je staat met één been in een wereld die je net niet hebt kunnen verlaten en met je andere been in wereld waar je net niet helemaal bent aangekomen.

Een split, of wat negatiever geformuleerd, verscheurdheid. Maar de acceptatie, de omarming van die verscheurdheid, is ook een effectief vaccin tegen elke vorm van radicalisering.

Het gevaarlijkst zijn de mensen die denken je maar aan één iemand loyaal mag zijn. Zoals een Afghaan mij jaren geleden in Kaboel vertelde: ‘Een goede Afghaan heeft één zoon bij de Taliban en één zoon bij de politie.’

Wat ik er verder ook van vond, ik dacht: die man houdt van het leven.