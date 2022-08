Wie meegaat op de trip van Hudson Mohawke, staat mooie visioenen te wachten ★★★★☆

Het album Cry Sugar van Hudson Mohawke.

Hij is een prettig eigenwijze dance- en hiphopkracht, waar al bijna vijftien jaar geen peil op te trekken valt. Ross Matthew Birchard alias Hudson Mohawke produceert onnavolgbare beats voor grote rappers, van Pusha T tot Drake en A$ap Rocky. Op zijn soloplaten laat hij alle teugels vieren, en raapt hij elementen uit alle muziekstijlen die hem inspireren bijeen. Maar dat eigen werk levert de Schot geen groot succes op, daarvoor is het vaak te complex en zelfs te zenuwslopend. Niet verwonderlijk dat wél bekende singles als Chimes (2014) en Fuse (2009) het goed doen in commercials en vooral game-soundtracks, als bliepende orkestraties bij nachtelijke beelden van steden als Tokyo en Hong Kong.

Hudson Mohawke.

Zijn nieuwe album Cry Sugar staat vol met bevreemdende tracks, waarbij de producer bij het maken waarschijnlijk ook zelf door mistige landschappen is gedwaald. Als je bereid bent met hem mee te lopen, staat je een mooie trip te wachten. In Intentions verknipt hij oubollige en euforische housevocalen (‘I’m just searching for freedom, when I call out your name’) met steeds driftig hakkende bassen en blikkerige synthakkoorden. En Bicstan is een doorgedraaid circus van hakkende acid, rave en happy hardcore, inclusief smurfenstemmen, dat de clichés zo ver doorvoert, dat die langzaam een zweem krijgen van avant-gardistische computerkunst.

Cry Sugar is een volgepakt elektronisch feest, dat gelukkig ook een paar rustpunten kent, en tracks die Hudson Mohawke toch ook eens een echte dansvloer- of playlist-hit zouden moeten opleveren. Bow, bijvoorbeeld, is een mooi dystopische, slepende hiphoptrack, met fascinerende falsetstemzang van de onbekende Clarence Coffee Jr. Maar het meesterstuk is Lonely Days, waarin hij een strijkkwartet door repeterende en schelle synthesizersequenties heen breit. In de finale blijven alleen de strijkers over in de geluidsmix: een betoverend stuk hedendaagse klassieke muziek. Het zegt alles over de visioenen van Hudson Mohawke. Het is goed dat we af en toe met hem mee mogen loeren.

Hudson Mohawke Cry Sugar Dance ★★★★☆ Warp/V2