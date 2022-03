Wie maken er kans op de Boon, een uitzonderlijk grote prijs voor jeugdauteurs?

50 duizend euro voor een kinderboek. Voor jeugdauteurs is de Boon, de nieuwe Vlaamse literatuurprijs, die live op televisie tegelijk aan een volwassenen- én een jeugdboek wordt uitgereikt, ongehoord groot nieuws. Dat willen we in Nederland ook. Hier bestaat voor jeugdliteratuur in die orde van grootte alleen een driejaarlijkse oeuvreprijs.

Er is nóg een reden om met bijzondere belangstelling naar de uitreiking op de avond van 24 maart uit te kijken: wie er gaat winnen ligt nog helemaal niet voor de hand. Er staat dus ook echt wat op het spel.

Pikant detail: slechts een van de kandidaten is van Vlaamse makelij. Dat is het wondermooie, strak vormgegeven, poëtische prentenboek Een zee van liefde (Lannoo; € 18,99; 5+) van Pieter Gaudesaboos. Pinguïn is verliefd op beer, maar die heeft wat moeite om het amoureuze aanbod te aanvaarden. Zijn ze niet veel te verschillend? Maar dan gaat pinguïn terug naar het hoge noorden en begint het grote missen.

Beeld Lannoo

Bijna tegenovergesteld aan dit meteen klassiek aanvoelende beeldverhaal is het funky en eigentijdse Lennox en de gouden sikkel (De Harmonie; € 20; 6+). Schrijver Zindzi Zevenbergen en kunstenaars Hedy Tjin en Brian Elstak vertellen elk op hun eigen manier het grote-stadse verhaal van Lennox. Zijn vader doet heel geheimzinnig over een afspraak waar niemand bij mag zijn. Lennox en zijn eigenwijze buurmeisje Aya gaan op onderzoek uit.

Het wat onbeholpen vormgegeven Films die nergens draaien van de beginnende schrijver Yorick Goldewijk, geïllustreerd door zijn partner Yvonne Lacet (Ploegsma; € 15,99; 11+), is de grootste verrassing op de shortlist. De eerste hoofdstukken staan bol van de kinderboekenclichés: Cato’s moeder is bij haar geboorte overleden, haar vader grotesk depressief en de strenge huishoudster bemoeizuchtig. In een oude, verwaarloosde bioscoop maakt Cato kennis met mevrouw Kano, die eenzame en verdrietige mensen terug laat reizen naar hun dierbaarste herinnering. Daar blijkt het plot ingenieus en origineel in elkaar te steken en weet het verhaal alsnog mee te slepen, te verbazen en te ontroeren.

Routinier Lida Dijkstra schreef al ongeveer tachtig kinderboeken in het Nederlands en in het Fries en leverde een van haar allerbeste titels af met De schaduw van Toet, geïllustreerd door Djenné Fila (Luijtingh-Sijthoff; € 18,99; 10+). De slimme en stoere Anchesenamon ontfermt zich over haar bange en mismaakte halfbroertje, de later beroemde Toetanchamon. Een even geestig als gevoelig portret van binnenuit over de rare gang van zaken aan het koninklijk hof, intriges, macht, strijd en te midden daarvan dapper leren zijn. Het speelt meer dan drieduizend jaar geleden, maar voelt alsof je erbij bent en dat is een meesterlijke prestatie.

Beeld Luijtingh-Sijthoff

De jury kon het vooraf natuurlijk niet weten, maar De tunnel van Anna Woltz (Querido; € 16,99; 13+) is door de oorlog in Oekraïne in één klap de meest actuele kandidaat geworden. Woltz vertelt het verhaal van Ella, Quinn, Robbie en Jay tijdens de Blitz, het maandenlange bombardement van Londen door Hitler. Hoe serieus ook, in dit boek vol spetterende en knetterende zinnen ontdekken de jongeren dat het leven ondanks alles niet op zich laat wachten. Knap hoe Woltz tegelijk een van de grimmigste én sensueelste jongerenromans in tijden wist te schrijven.

Opvallend is wat níét op de lijst staat: De meisjes van Annet Schaap (Querido; € 14,99; 11+). Zeker weten het interessantste, best geschreven en mooist uitgegeven kinderboek van vorig jaar, maar niet per se het meest publieksvriendelijke. Het is koffiedik kijken zolang de jury haar rapport nog niet heeft uitgebracht, maar met deze interessante en kleurrijke selectie lijken onze Vlaamse taalgenoten naast kunstzinnigheid toegankelijkheid een vanzelfsprekende plek te willen geven in hun beoordeling. Ook daar mogen we in Nederland een voorbeeld aan nemen.